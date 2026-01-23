Cuatro equipos y cuatro interrogantes por resolver con el pase al Super Bowl LX en juego

Por Hannah Keyser, CNN

Y un día quedaron cuatro.

Un par de partidos más decididos en tiempo extra (y otros, digamos, más desiguales) en la ronda divisional nos han llevado a los campeonatos de conferencia.

Este fin de semana se decidirá quién juega el Super Bowl LX. Claro, ese es el gran partido, pero estos duelos deciden las historias y los personajes que dominarán la final en el Levi’s Stadium el 8 de febrero.

Más de 120 millones de personas vieron el Super Bowl el año pasado, más que cualquier otro programa de televisión en Estados Unidos. Cuando sintonicen, verán a dos de los equipos que mencionamos a continuación. Los otros dos lo verán desde casa junto al resto de nosotros.

Domingo

3:00 pm, hora de Miami: Patriots de Nueva Inglaterra vs. Broncos de Denver. Final de la AFC.

6:30 pm, hora de Miami: Rams de Los Ángeles vs. Seahawks de Seattle. Final de la NFC.

Esa es la pregunta.

¿Ha habido alguna vez un latigazo deportivo más grande que la victoria de los Broncos sobre los Bills de Buffalo en tiempo extra, solo para que el entrenador Sean Payton regresara al podio después de sus comentarios postpartido para anunciar algunas “malas noticias” a los medios?

Bo Nix, el quarterback de segundo año de Denver, sufrió una lesión de tobillo que le puso fin a la temporada en una de las últimas jugadas del partido. No sería titular en el partido por el Campeonato de la AFC; en su lugar estará Jarrett Stidham.

Stidham, el quarterback suplente, no ha lanzado un pase en un partido de la NFL desde la Semana 18 de 2023. Los Broncos fueron el único equipo de la NFL, tanto esta temporada como la anterior, cuyo quarterback suplente ni siquiera intentó un pase. Así que, naturalmente, ese jugador será titular en el partido más importante de Denver en una década. Irónicamente, será contra el equipo que lo seleccionó en el puesto 133 del draft en 2019.

Los Broncos jugarán en casa, donde al menos tienen una ventaja considerable. Sin embargo, la realidad es que el destino de su temporada depende del rendimiento de Stidham, quien acumula ocho touchdowns y ocho intercepciones en su carrera, en una circunstancia sumamente inusual.

Históricamente, los quarterbacks suplentes ya han llegado lejos en los playoffs, pero eso suele ocurrir después de asumir el control en la temporada regular, no una semana antes del campeonato de conferencia.

Cuando perdió el puesto titular ante Nix antes de la temporada 2024, Stidham dijo que estaba decepcionado, pero que estaría listo para jugar cuando fuera necesario y que “no tenía dudas de tener el calibre para titular en la liga”.

Los aficionados de los Broncos esperan que la confianza se mantenga ante la difícil oportunidad de demostrarlo. Y que esté justificada.

Si hubiera querido provocar la ira de algunos aficionados en Boston, podríamos haber hecho esta pregunta: ¿son los Patriots buenos o simplemente tienen suerte?

Su narrativa al salir de la temporada regular era el calendario accesible y qué tanto pudo haber influido en el increíble giro del equipo de un año a otro.

Luego llegaron aquí en parte debido a una extraña crisis del quarterback de los Texans de Houston, CJ Stroud, el fin de semana pasado.

Y ahora se enfrentan a un mariscal de campo suplente, un hecho que ha distorsionado drásticamente las expectativas del enfrentamiento.

Ahora se considera que los Patriots, ganadores de solo cuatro juegos en cada una de las últimas dos temporadas, tienen un camino claro y encantador hacia el Super Bowl.

No obstante, sin Nix para los Broncos, esta semana no tendremos respuesta a esa pregunta. Los Pats ganarán o perderán sin tener la oportunidad de demostrar que pueden vencer a un gran equipo con toda su fuerza. En cambio, tendremos que buscar una señal en lo que esté haciendo Nueva Inglaterra.

Así que volvamos a esa derrota que le propinaron a Stroud y la ofensiva de los Texans. Sin duda fue un fracaso de Houston, pero mérito también de la defensa de los Patriots. En la temporada regular, Nueva Inglaterra fue liderado por su ofensiva y la actuación de calibre MVP de Drake Maye. Este mes, la defensa ha intervenido. En dos partidos de playoffs, los Patriots solo han permitido un touchdown, con nueve capturas, seis balones recuperados y un touchdown defensivo.

En otras palabras: la defensa ha anotado tantos touchdowns como ha permitido.

Necesitaban ese sólido desempeño de la defensa para compensar los tropiezos de Maye en su primera postemporada. Tras solo ocho intercepciones en 17 partidos de temporada regular, Maye ha permitido seis en tan solo dos partidos de playoffs.

Aún podría ganar el MVP (la votación se basa únicamente en la temporada regular), pero no se ha mostrado capaz de liderar al equipo estas últimas semanas.

Sé que acabamos de decir que Maye podría ganar el MVP, pero lo más probable es que sea el veterano Matthew Stafford, quien está teniendo su mejor temporada a los 37 años. Sin embargo, no tuvo su mejor juego la semana pasada.

Contra un equipo de los Bears de Chicago con un don para lo dramático y en condiciones gélidas y ventosas, Stafford completó 20 de 42 pases para 258 yardas y no logró lanzar ni un solo touchdown. Para un equipo que entrenó toda la semana en la soleada Los Ángeles, el clima probablemente influyó en esa actuación.

Al final, Stafford, con una asistencia decisiva del pateador Harrison Mevis, hizo lo suficiente para avanzar, enviando a los Rams de regreso a la costa oeste para enfrentarse a su rival de división en el campeonato de la conferencia.

El enfrentamiento aquí es entre los dos mejores equipos de la mejor división de este año, con fortalezas opuestas. Enfrenta a la mejor ofensiva por puntos anotados (Rams) contra la mejor defensa por puntos permitidos (Seahawks). Históricamente, en esas situaciones, la defensa ha prevalecido. Los equipos con más puntos anotados tienen un récord de 0-4 contra defensas superélite en la final de conferencia y el Super Bowl.

Sin embargo, los Rams ya han causado daño a la defensa de los Seahawks. Los Ángeles fue el último equipo que derrotó a Seattle, allá por la semana 11. Incluso en su derrota de la semana 16 ante los Seahawks —una derrota sorprendente en tiempo extra decidida por un solo punto—, los Rams anotaron 37 puntos. De hecho, los dos partidos de los Rams fueron dos de los cinco con más puntos permitidos por la defensiva de los Seahawks, que por lo demás era inflexible.

Stafford y el resto de la ofensiva tendrán que lucir mejor que contra los Bears y las inclemencias del tiempo, y más como lo hicieron contra los Seahawks, para tener alguna posibilidad. Al menos, probablemente no nevará en Seattle.

Bien, acabamos de hablar sobre cómo estos dos equipos forman un enfrentamiento especialmente potente, pero si profundizamos más allá de la rivalidad entre divisiones y el estatus superlativo del oponente, obtenemos una historia aún más jugosa.

Esto se debe a que la historia de Sam Darnold contra los Rams es anterior a su tiempo en los Seahawks.

Tras seis años de vaivenes, Darnold firmó con los Vikings de Minnesota la temporada pasada y se encaminaba a su mejor año profesional hasta el momento cuando se toparon con los Rams en la ronda de comodines y Darnold fue capturado nueve veces en la derrota. Ese fue su último partido con Minnesota. Los Seahawks le ofrecieron un contrato que les permitía desvincularse después de un año para cubrir la incertidumbre que había generado ese desempeño.

En cambio, parece el mejor fichaje de agente libre de la pretemporada. Darnold tuvo otro año excepcional en Seattle. Dicho esto, sus mayores tropiezos han sido en partidos contra los Rams, incluyendo empatar su mejor marca personal con cuatro intercepciones sin touchdowns lanzados en la derrota ante ellos en la Semana 11. Un mes después, otra actuación floja contra Los Ángeles preparó el terreno para una remontada heroica.

Darnold es un quarterback potencialmente dominante en probablemente el equipo más completo de los playoffs. Excepto cuando es un lastre. No hay razón para pensar que no pueda vencer a Los Ángeles —de hecho, la remontada en tiempo extra en la semana 16 fue la última impresión que estos dos equipos tienen el uno del otro—, pero los aficionados de los Seahawks esperan que no lo atormente el fantasma de los partidos pasados ​​de los Rams.

