Rusia lanza ataques mortales en Ucrania, horas después de las primeras conversaciones trilaterales con EE.UU. en Abu Dhabi

Rusia lanzó una nueva ola de ataques aéreos letales contra Ucrania durante la madrugada del sábado, informaron autoridades locales, horas después de que los negociadores de Kyiv, Moscú y Washington concluyeran su primera reunión trilateral conocida desde que comenzó la guerra, y acordaran continuar las conversaciones durante el fin de semana.

La fuerza aérea ucraniana activó sus defensas tras ataques con misiles y drones contra la capital. Periodistas de CNN en Kyiv informaron haber escuchado explosiones.

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas a causa de los bombardeos, según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko. El funcionario añadió que la caída de escombros provocó incendios y daños en edificios, y que algunas zonas de la ciudad se quedaron sin calefacción ni agua.

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, en el noreste, también fue atacada. Los proyectiles dañaron una maternidad y un dormitorio para personas desplazadas, según el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov. Al menos 11 personas resultaron heridas.

Los ataques se produjeron poco después de que las delegaciones de ambos países terminaran su primer día de conversaciones con representantes estadounidenses en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Rusia envió un equipo militar para asistir, incluido un alto espía y jefe de inteligencia militar.

Ucrania asistió con negociadores de alto nivel, incluidos diplomáticos y funcionarios de seguridad. Y Estados Unidos estuvo representado por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el asesor de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

La reunión probablemente se centró en el territorio, concretamente en la región oriental ucraniana, rica en minerales y conocida como el Donbás, que cuenta con importantes ríos y fértiles tierras de cultivo.

Rusia lleva mucho tiempo exigiendo que Kyiv ceda las partes del Donbás que aún controla, algo que Ucrania ha rechazado reiteradamente.

La administración Trump ha presionado a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz, a pesar de las preocupaciones generalizadas de que tal acuerdo podría favorecer a Moscú.

Casi cuatro años después de lanzar una invasión a gran escala de su vecino, Rusia ocupa alrededor del 20 % del territorio reconocido por el derecho internacional como parte de la Ucrania soberana. Esto incluye casi toda la región de Luhansk y partes de las regiones de Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

Tras finalizar las conversaciones del día, el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, escribió en X que la cita se había centrado en alcanzar una “paz digna y duradera” y agradeció a Estados Unidos por mediar.

“Están previstas reuniones adicionales para mañana”, indicó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró cauteloso al afirmar que era “demasiado pronto” para sacar conclusiones de las negociaciones del viernes. “Veremos cómo se desarrollan las conversaciones mañana y cuáles serán los resultados”, declaró posteriormente en un discurso diario.

Zelensky manifestó que lo principal en las conversaciones es que Rusia finalmente esté lista para poner fin a la guerra, y añadió: “La postura de Ucrania es clara. He definido el marco de diálogo para nuestra delegación”.

Nick Paton Walsh, Nina Subkhanberdina, Victoria Butenko, Darya Tarasova, Helen Regan e Ivana Kottasová de CNN contribuyeron a este informe.

