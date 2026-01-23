Un hombre en el Reino Unido se declara culpable de drogar y violar a su exesposa durante más de una década

Por Kara Fox, CNN

Un hombre se declaró culpable este viernes ante un tribunal del Reino Unido de drogar y violar a su exesposa durante 13 años.

Philip Young admitió 48 de los 56 cargos en su contra, y se declaró culpable de 14 cargos de voyeurismo, 11 de violación y 11 de administrar una sustancia con la intención de aturdir a su entonces esposa, según la Fiscalía.

También admitió siete cargos de agresión con penetración, cuatro de agresión sexual contra su exesposa y uno de publicación de artículos obscenos, según la fiscalía.

Young también ha sido acusado de voyeurismo, posesión de imágenes indecentes de menores y posesión de imágenes extremas. Negó tres cargos de creación de imágenes indecentes de menores, se declaró inocente de posesión de una imagen prohibida de menores y de cuatro cargos de posesión de imágenes pornográficas extremas, incluyendo una imagen que retrata un acto que amenaza la vida.

Los presuntos delitos ocurrieron entre 2010 y 2023.

Quien fuera exfuncionario electo local del Partido Conservador británico, de 49 años, presentó sus alegatos ante su exesposa Joanne Young en el Tribunal de la Corona de Winchester, en el sur de Inglaterra.

Joanne Young, quien renunció a su derecho automático al anonimato, contó con el apoyo de su hermana y un miembro del equipo de apoyo a testigos en el tribunal.

El detective Geoff Smith, agente investigador superior, elogió la valentía de Joanne Young el viernes, al declarar: “Quiero rendirle homenaje por su increíble valentía durante todo este proceso, y (decir que) cuenta con el apoyo de agentes especialmente capacitados”.

Otros cinco hombres también fueron acusados ​​de delitos sexuales contra Joanne Young, cuatro de los cuales comparecieron ante el tribunal este viernes. Norman Macksoni, de 47 años, acusado de un cargo de violación y de posesión de imágenes extremas, se declaró inocente de violación. Conner Sanderson Doyle, de 31 años, acusado de agresión sexual mediante penetración y tocamientos sexuales, se declaró inocente. Richard Wilkins, de 61 años, acusado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, se declaró inocente de tocamientos sexuales. Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos sexuales, se declaró inocente.

Dean Hamilton, también de 47 años, enfrenta a un cargo de violación y agresión sexual mediante penetración y dos cargos de tocamientos sexuales. No se ha declarado culpable.

Los casos de violación conyugal, el uso de sustancias para incapacitar a las víctimas y la difusión no consentida de imágenes íntimas siguen proliferando en toda Europa.

El mes pasado, un alemán de 61 años, identificado como Fernando P., fue declarado culpable de drogar y violar a su esposa estando inconsciente durante años y de compartir videos de sus crímenes en línea.

Los casos recuerdan al de Dominique Pelicot en Francia, quien durante casi 10 años solicitó a decenas de desconocidos de una sala de chat que violaran y abusaran de su entonces esposa, Gisèle.

En diciembre de 2024, él y otros cuarenta y nueve hombres fueron declarados culpables de violación o agresión sexual en un caso que conmocionó al mundo y desató un debate cultural sobre la violencia de género y la misoginia en Francia.

Lauren Said-Moorhouse, Saskya Vandoorne y Niamh Kennedy, de CNN, contribuyeron con este reportaje.

