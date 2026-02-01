Con una votación por desacato en el horizonte, esto es lo que dicen los archivos de Epstein sobre los Clinton

Por Jeremy Herb, Em Steck y Annie Grayer, CNN

La última publicación de archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia ofrece nuevas perspectivas sobre cómo el personal del expresidente Bill Clinton se comunicaba con Jeffrey Epstein y su antigua asociada Ghislaine Maxwell, incluyendo intercambios de correos electrónicos a veces subidos de tono.

La divulgación de documentos llega pocos días antes de una esperada votación en la Cámara de Representantes sobre desacato contra los Clinton, después de que rechazaran una citación para testificar en una investigación bipartidista sobre Epstein.

Se espera que la Cámara, liderada por los republicanos, vote esta semana para declarar en desacato al Congreso tanto a Bill como a Hillary Clinton por no testificar. El mes pasado, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara y algunos demócratas votaron en comité para declarar en desacato al expresidente y a la exsecretaria de Estado.

La publicación del viernes de los archivos de Epstein —más de 3 millones de documentos— sigue a un lote más pequeño divulgado en diciembre que reveló fotos nunca antes vistas de Bill Clinton y Epstein juntos, y de Clinton sin camisa en un jacuzzi con alguien que un funcionario del Departamento de Justicia describió como una “víctima” de abuso sexual por parte de Epstein.

Los archivos más recientes incluyen comunicaciones frecuentes entre Maxwell —quien actualmente está en prisión por tráfico sexual— y miembros del personal de Clinton entre 2001 y 2004. Fue durante este periodo cuando Bill Clinton viajó con su equipo en el avión privado de Epstein al menos 16 veces, según un análisis de CNN.

También entre los archivos recién publicados se encuentra una lista de acusaciones de abuso sexual contra el presidente Donald Trump, provenientes de pistas no verificadas que el Departamento de Justicia recopiló el verano pasado. Esa lista también hace referencia a denuncias contra Bill Clinton.

Ambos han negado cualquier conducta indebida relacionada con Epstein. Al ser consultada sobre las acusaciones contra Trump en los documentos, la Casa Blanca remitió a una declaración del Departamento de Justicia que señala que “esta publicación puede incluir imágenes, documentos o videos falsos o enviados fraudulentamente”.

Un portavoz de Clinton ha dicho repetidamente que el expresidente cortó lazos con Epstein antes de que el desacreditado financiero fuera acusado de solicitar prostitución en 2006 y que no conocía sus crímenes. Clinton también ha negado haber visitado alguna vez la isla de Epstein.

Clinton y Trump están entre los numerosos nombres de alto perfil incluidos en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia. Después de que el Departamento de Justicia bajo Trump se negara a divulgar los archivos, el Congreso aprobó una ley el año pasado que ordena su publicación. Epstein murió por suicidio en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Los nombres de los empleados de Clinton en los correos suelen estar censurados, mostrando solo “WJC” en la línea de destinatario o remitente, lo que parece referirse a la oficina de William J. Clinton tras su presidencia.

El portavoz de Clinton, Angel Ureña, dijo a CNN que Bill Clinton no envió ninguno de los correos electrónicos en los archivos de Epstein.

“No puedo confirmar de quién era, solo puedo decir de quién no era: de Bill Clinton”, dijo Ureña. “Diría que él nunca ha enviado correos electrónicos, pero en realidad lo ha hecho dos veces en su vida, ambas como presidente. Una vez al exastronauta y senador John Glenn mientras orbitaba la Tierra a bordo del transbordador espacial Discovery, y otra a las tropas estadounidenses que servían en el Adriático”.

Ureña también afirmó que Clinton “nunca tuvo ni compartió un dispositivo, cuenta o dirección con nadie”.

Gran parte de las comunicaciones entre Maxwell y el personal de Clinton revisadas por CNN se refieren a logística de viajes y cenas, y a veces invitaciones de último minuto para el propio expresidente. No está claro si las comunicaciones estaban relacionadas con asuntos de la fundación o con temas personales de Clinton o su equipo.

En un correo electrónico de abril de 2003, Maxwell escribió a una dirección de correo de la oficina de Clinton (tachada): “Me alegra que vengas a la cena. JE pregunta si crees que a Clinton le gustaría venir. Avísame”.

En otro correo electrónico de diciembre de 2001, un empleado de Clinton le pidió a Maxwell el número de teléfono del príncipe Andrés para coordinar una partida de golf durante un viaje de Bill Clinton a Escocia. Maxwell respondió: “Acabo de hablar con Andrew. Actualmente no está en Escocia, pero va a ir. Dice que si le doy un número, llamará a Clinton. Doug, ¿quieres que te llame a ti?”

No está claro a quién se refiere “Doug”, pero un asesor principal de Clinton en ese momento era Doug Band. CNN ha contactado a Band para solicitar comentarios.

Maxwell a veces era coqueta en sus correos electrónicos a direcciones de la oficina de Clinton (censuradas). En un intercambio, Maxwell escribió a un miembro del personal de Clinton que le dijo a un tabloide “qué semental eres y cómo tengo un flechazo contigo y cómo estás bien dotado como un caballo y; bueno, ya te imaginas. ¡Espero que no te moleste!”

En otro intercambio de 2002, una persona cuyo nombre está tachado escribió a Maxwell desde una dirección de correo de Clinton: “Me fui a casa con alguien con quien ya he estado antes, una viuda rubia de 40 años con pechos grandes, si puedes creerlo. Realmente necesito dejar de beber”.

No hay evidencia en los archivos de que Maxwell haya enviado correos electrónicos personalmente al expresidente ni viceversa. En un correo electrónico donde el nombre del remitente no está tachado, Band dijo que él y Clinton compartían una cuenta de Blackberry.

Casi una década después, tras ser acusada públicamente en 2009 de reclutar y abusar sexualmente de niñas junto a Epstein, Maxwell seguía siendo bienvenida en los círculos de Clinton.

Como informó anteriormente KFile de CNN, Maxwell fue invitada a la prestigiosa conferencia Clinton Global Initiative en septiembre de 2013. Maxwell fue reconocida por su ahora desaparecido TerraMar Project, una organización sin fines de lucro de conservación oceánica que fundó en 2012 y que hizo más por restaurar su reputación que los fondos marinos.

Al mismo tiempo que el Departamento de Justicia y los representantes de Epstein han publicado documentos que muestran las interacciones de Clinton con Epstein, los republicanos en la Cámara han estado enfrentados durante meses con el entorno de los Clinton por su testimonio como parte de la investigación.

Mientras que el comité eximió de comparecencias presenciales a otras siete personas citadas en la investigación en curso, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, insistió en que los Clinton comparecieran en persona para entrevistas a puerta cerrada.

El republicano argumentó repetidamente que el expresidente tenía información específica relevante para la investigación porque Epstein visitó la Casa Blanca y Bill Clinton voló en su avión privado.

Los abogados que representan a los Clinton afirmaron repetidamente en cartas que estaban siendo injustamente señalados y calificaron las citaciones del comité para su testimonio como “inválidas y legalmente inaplicables”.

Los abogados de los Clinton buscaron una salida de último minuto y ofrecieron poner al expresidente a disposición para una entrevista con Comer, el representante Robert Garcia —el principal demócrata del comité— y algunos miembros del personal en Nueva York “sobre temas dentro del alcance” de la investigación del comité sobre Epstein.

Sin embargo, Comer rechazó la oferta y afirmó que los Clinton intentaban recibir un trato especial. Cuando las negociaciones fracasaron, ninguno de los Clinton se presentó a las declaraciones presenciales programadas.

Cuando el comité avanzó para declarar a los Clinton en desacato, no solo los republicanos lo apoyaron: casi la mitad de los demócratas del comité también votaron a favor de llevar el desacato al pleno de la Cámara, argumentando que sus votos tenían como objetivo proteger el poder de una citación del Congreso.

La votación del comité molestó a destacados demócratas, incluida la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi, quien argumentó que los Clinton aún estaban negociando con el Congreso y sugirió que no se debería proceder contra ellos hasta que el Departamento de Justicia haya publicado todos los archivos de la investigación sobre Epstein.

Una votación exitosa de desacato por parte de la Cámara, controlada por los republicanos, sería simbólica —como un reproche a los Clinton— pero también podría usarse como herramienta para obligarlos a testificar. También podría tener consecuencias legales, ya que el asunto se remitiría al Departamento de Justicia para una posible acusación si la Cámara lo aprueba.

Todavía existe la posibilidad de un acuerdo antes de la votación en la Cámara. La semana pasada, Comer sugirió a los periodistas que “hay una oportunidad” para que ambas partes lleguen a un acuerdo.

