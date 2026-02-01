Premios Grammy 2026: lista de ganadores de las principales categorías

Por Dan Heching, CNN

Bad Bunny obtuvo el premio a álbum del año por “Debí tirar más fotos” en la gala de los premios Grammy 2026, realizada el domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

“Debí tirar más fotos” es el primer álbum en español en ganar en esta categoría desde que comenzaron a entregarse los premios Grammy hace 68 años.

No obstante, el artista más premiado en la ceremonia fue Kendrick Lamar, con cinco menciones, entre ellas grabación del años, seguido por Bad Bunny, Lady Gaga y Jelly Roll con tres cada uno, y luego Kehlani y Leon Thomas, con dos.

Billie Eilish se acreditó, junto con su hermano Finneas O’Connell, el premio Grammy a canción del año, por “Wildflower”.

Fue una ceremonia que tuvo como presentador a Trevor Noah y que contó con momentos emotivos en los segmentos de tributo a músicos fallecidos en 2025 como Ozzy Osbourne, Roberta Flack y D’Angelo. También fue una gala en la que varios ganadores criticaron a ICE y reivindicaron el papel de los inmigrantes.

A continuación, una lista de los nominados, con los ganadores indicados en negrita:

“Debí tirar más fotos”, Bad Bunny – GANADOR

“SWAG”, Justin Bieber

“Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out”, Clipse, Pusha T and Malice

“Mayhem”, Lady Gaga

“GNX”, Kendrick Lamar

“MUTT”, Leon Thomas

“Chromakopia”, Tyler, the Creator

“Abracadabra”, Lady Gaga

“Anxiety”, Doechii

“DtMF”, Bad Bunny

“Golden”, KPop Demon Hunters

“luther”, Kendrick Lamar w/ SZA

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Wildflower”, Billie Eilish – GANADORA

“DtMF”, Bad Bunny

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Anxiety”, Doechii

“Wildflower”, Billie Eilish

“Abracadabra”, Lady Gaga

“Luther”, Kendrick Lamar con SZA – GANADORA

“The Subway”, Chappell Roan

“APT.”, Rosé y Bruno Mars

Olivia Dean – GANADORA

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

“Debí tirar más fotos”, Bad Bunny – GANADOR

“Mixteip”, J Balvin

“Ferxxo Vol. X: Sagrado”, Feid

“Naiki”, Nicki Nicole

“Eub Deluxe”, Trueno

“Sinfónico (en vivo)”, Yandel

“Daises”, Justin Bieber

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Disease”, Lady Gaga

“The Subway”, Chappell Roan

“Messy”, Lola Young – GANADORA

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande – GANADORA

“Golden”, HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela”, Katseye

“APT.”, Rosé y Bruno Mars

“30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar

“Genes Rebeldes”, Aterciopelados

“Astropical”, Bomba Estéreo, Rawayana

“Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADOR

“Algorhythm”, Los Wizzards

“Novela”, Fito Páez

“Mala mía”, Fuerza Regida, Grupo Frontera

“Y lo que viene”, Grupo Frontera

“Sin rodeos”, Paola Jara

“Palabra de to’s seca”, Carín León – GANADOR

“Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande – En Vivo”, Bobby Pulido

“EoO”, Bad Bunny – GANADOR

“Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado

“Jerusalema”, Angélique Kidjo

“Inmigrante Y Que”, Yeisy Rojas

“Shrini’s Dream – Live”, Shakti

“Daybreak”, Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar

“Fotografías”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

“Raíces”, Gloria Estefan – GANADORA

“Clásicos 1.0”, Grupo Niche

“Bingo”, Alain Pérez

“Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, Gilberto Santa Rosa

“Let God Sort Em Out”, Clipse, Pusha T and Malice

“Glorious”, GloRilla

“God Does Like Ugly”, JID

“GNX”, Kendrick Lamar – GANADOR

“Chromakopia”, Tyler, The Creator

“Outside”, Cardi B

“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams – GANADOR

“Anxiety”, Doechii

“TV Off”, Kenrick Lamar con Lefty Gunplay

“Darling, I”, Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

“Dollar A Day”, Charley Crockett

“American Romance”, Lukas Nelson

“Oh What A Beautiful World”, Willie Nelson

“Hard Headed Woman”, Margo Price

“Ain’t In It For My Health”, Zach Top – GANADOR

“Patterns”, Kelsea Ballerini

“Snipe Hunter”, Tyler Childers

“Evangeline Vs. The Machine”, Eric Church

“Beautifully Broken”, Jelly Roll – GANADOR

“Postcards From Texas”, Miranda Lambert

“Nose on the Grindstone”, Tyler Childers

“Good News”, Shaboozey

“Bad As I Used to Be”, Chris Stapleton – GANADOR

“I Never Lie”, Zach Top

“Somewhere Over Laredo”, Lainey Wilson

“Private Music”, Deftones

“I Quit”, HAIM

“From Zero”, Linkin Park

“Never Enough”, Turnstile – GANADOR

“Idols”, Yungblud

“U Should Not Be Doing That”, Amyl and The Sniffers

“The Emptiness Machine”, Linkin Park

“NEVER ENOUGH”, Turnstile

“Mirtazapine”, Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning”, Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – GANADOR

“Beloved”, Giveon

“Why Not More?”, Coco Jones

“The Crown”, Ledisi

“Escape Room”, Teyana Taylor

“Mutt”, Leon Thomas – GANADOR

“YUKON”, Justin Bieber

“It Depends”, Chris Brown f/ Bryson Tiller

“Folded”, Kehlani – GANADOR

“Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)”, Leon Thomas

“Heart Of A Woman”, Summer Walker

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.