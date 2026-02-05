El Departamento de Justicia en la mira por revelar datos de víctimas y ocultar posibles facilitadores en archivos de Epstein

Por MJ Lee, Nicky Robertson y Jeremy Herb, CNN

El Departamento de Justicia no ocultó información que identificaba a muchas de las víctimas de Jeffrey Epstein y redactó los detalles de individuos que podrían haber ayudado al delincuente sexual convicto, lo que provocó una protesta de los sobrevivientes que acusan al Departamento de Justicia de arruinar la publicación de más de 3 millones de documentos la semana pasada.

Una revisión de CNN de los documentos de Epstein identificó varios ejemplos de personas cuyas identidades fueron ocultadas, posiblemente ayudando a conectarlo con mujeres, incluidos co-conspiradores redactados en un borrador de acusación muy esperado contra Epstein de la década de 2000.

En un correo electrónico de 2015, una persona censurada escribió a Epstein: “Y ésta es (creo) totalmente tu chica”.

En otro correo electrónico de 2014 , incluido en los archivos, una persona le escribió a Epstein: “Gracias por una noche divertida… Tu hija pequeña se portó un poco mal”. Sin embargo, el nombre de quien escribió ese mensaje está censurado.

El Departamento de Justicia publicó el viernes lo que dijo era el último de los archivos de Epstein que estaba obligado a revelar por ley, pero los documentos han provocado una protesta generalizada por la continua falta de transparencia y justicia para las numerosas sobrevivientes de Epstein.

Las sobrevivientes de Epstein están indignadas por las redacciones mal manejadas, incluidas las declaraciones tachadas que las víctimas hicieron al FBI.

Un funcionario del Departamento de Justicia declaró que los nombres completamente censurados corresponden a víctimas. “En muchos casos, como se ha documentado públicamente, quienes fueron víctimas se convirtieron en participantes y cómplices”, declaró. “No censuramos los nombres de hombres, solo de mujeres”.

Los nombres del FBI y de las fuerzas del orden también fueron redactados, dijo el funcionario del Departamento de Justicia.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha estado trabajando para solucionar la divulgación indebida de información de las víctimas.

El Departamento de Justicia evitó por poco una audiencia en un tribunal federal el miércoles al llegar a un acuerdo el martes por la noche con los abogados de algunos de los sobrevivientes de Epstein, quienes habían acusado al Departamento de Justicia de divulgar información sobre casi 100 víctimas de Epstein en los archivos.

El vicesecretario de Justicia Todd Blanche reconoció el lunes que “se cometieron errores”, pero argumentó que el Departamento de Justicia actuó con rapidez para corregir cualquier información divulgada involuntariamente.

Para las sobrevivientes de Epstein, la respuesta del Departamento de Justicia es inaceptable.

“Tener partes de mi vida expuestas de esa manera fue realmente problemático”, dijo Dani Bensky, quien le dijo a CNN en una mesa redonda con sobrevivientes de Epstein que su nombre, dirección y número de teléfono estaban inicialmente en los archivos.

“Y sé que ahora soy pública, sí, me duele, pero realmente duele aún más a nuestras hermanas sobrevivientes que todavía son ‘Jane Doe’”, agregó.

El furor sobre lo que está y no está incluido en los documentos de Epstein resalta cómo la publicación de más de 3 millones de documentos por parte del departamento el viernes no es el final de la pelea por los archivos de Epstein, incluso cuando tanto Blanche como el presidente Donald Trump han dicho que creen que es hora de seguir adelante.

El Congreso forzó la divulgación de los documentos de Epstein tras aprobar la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en noviembre pasado, a pesar de las objeciones iniciales de Trump. Sin embargo, el grupo bipartidista de legisladores que impulsó la aprobación de la ley afirma que aún hay millones de archivos sin publicar, lo cual, según el Departamento de Justicia, se encuentra dentro de las excepciones a la ley que no exigen su divulgación.

El representante demócrata Ro Khanna de California y el representante republicano Thomas Massie de Kentucky, quienes lideraron el esfuerzo para publicar los archivos, han pedido ver los archivos no redactados y todavía están amenazando a la secretaria de Justicia Pam Bondi con un juicio político o desacato por no cumplir con la ley si no se divulgan más.

“El Departamento de Justicia ha protegido a la clase Epstein con censuras generalizadas en algunas áreas, mientras que no ha protegido la identidad de los sobrevivientes en otras”, declaró Khanna a CNN. “El Congreso no puede evaluar adecuadamente la gestión del Departamento de Justicia de los casos Epstein y Maxwell sin acceso al expediente completo”.

Los documentos publicados el viernes incluyen los nombres de numerosos hombres de alto perfil que interactuaron con Epstein —quien se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual—, una lista que incluía a Trump, el expresidente Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk y el expríncipe Andrés, entre muchos otros. Todos han negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein y nunca han sido acusados ​​de ningún delito por las autoridades.

Pero los sobrevivientes de Epstein dicen que los archivos parecen proteger a aquellos que específicamente permitieron el abuso del delincuente sexual convicto, así como a otros hombres que pueden haber sido nombrados en las declaraciones de los sobrevivientes que fueron completamente redactadas.

Un sobreviviente de Epstein señaló otro formulario del FBI contenido en los archivos donde había páginas enteras tachadas.

“Básicamente, describe todo lo que esta persona experimentó y compartió con el FBI. Tenía siete páginas, y cuatro de ellas se veían así” —dijo Jess Michaels a CNN en una entrevista—. “También se comenta lo que le sucedió y quién lo hizo. Así que no se puede decir en la misma frase: ‘No había hombres, no había una lista’ y ocultar una declaración tan extensa. Porque si no hay hombres, no hay razón para ocultarla. No hay otra razón”.

Uno de los documentos más esperados en los archivos fue el controvertido borrador de acusación del Distrito Sur de Florida de la década de 2000, que habría acusado a Epstein, junto con otras tres personas, que fueron descritas como “empleadas” por Epstein.

Se describe a todos los individuos como si hubieran conspirado para “persuadir, inducir y seducir a personas menores de 18 años a ejercer la prostitución”, pero sus nombres están tachados.

Los archivos también incluyen numerosos intercambios de correos electrónicos con Epstein que parecen describir la obtención de mujeres.

Una persona censurada de una agencia de modelos de París escribió en un correo electrónico de 2013 a Epstein: “Nueva brasileña acaba de llegar, sexy y linda, 19 años”.

El correo electrónico aparece en los archivos dos veces: en una versión, el nombre de la agencia de modelos está redactado ,pero en otra, la agencia no está redactada de la firma de correo electrónico del remitente.

En un correo electrónico de 2018 a Epstein, otra persona censurada escribió: “Encontré al menos a tres jóvenes pobres muy buenas”.

“Les presento a esta”, continuó la persona. “No es la reina de belleza, pero a ambos nos gusta mucho”.

En una carta al Congreso el viernes, el Departamento de Justicia detalló cómo realizó las redacciones, diciendo que cumplió con la ley al redactar información de las víctimas, materiales de abuso sexual infantil y cualquier cosa que pudiera poner en peligro una investigación activa.

El Departamento de Justicia también retuvo 200.000 páginas “cubiertas por diversos privilegios, incluido el privilegio del proceso deliberativo, la doctrina del producto del trabajo y el privilegio abogado-cliente”, según la carta.

En su conferencia de prensa del viernes pasado para anunciar la publicación de los archivos, Blanche dijo que no contenían información sobre evidencia que pudiera llevar al procesamiento de cualquier hombre que abusara de mujeres.

“Como dije antes, se asume que, de alguna manera, existe una gran cantidad de información oculta sobre hombres que conocemos y que estamos encubriendo o que decidimos no procesar. Ese no es el caso” —dijo Blanche—. “No sé si hay hombres que abusen de estas mujeres”.

En las horas posteriores a la publicación del Departamento de Justicia el viernes, CNN informó que varios sobrevivientes, incluidas víctimas anónimas “Jane Doe”, estaban viendo sus nombres e información en todos los documentos que se publicaron.

Los abogados de algunos de los sobrevivientes enviaron una carta diciendo que el fracaso del Departamento de Justicia de redactar adecuadamente la información de las víctimas había desencadenado una “emergencia en desarrollo” y pidieron a dos jueces federales en Nueva York una “intervención judicial inmediata”.

La carta del domingo incluyó testimonio de varias víctimas anónimas “Jane Doe” que describieron haber recibido amenazas de muerte y acoso por parte de los medios desde la publicación de los archivos.

“Cuando el Departamento de Justicia creyó que estaba listo para publicar, solo tuvo que escribir el nombre de cada víctima en su propia función de búsqueda. Cualquier coincidencia resultante debería haber sido censurada antes de la publicación. Si el Departamento de Justicia lo hubiera hecho, se habría evitado el daño”, escribieron los abogados.

El Departamento de Justicia dijo en una respuesta presentada a los jueces que había eliminado todos los documentos que las víctimas o sus abogados identificaron, y un portavoz del Departamento de Justicia había dicho que tenía 500 revisores estudiando los archivos “por esta misma razón”.

“Los errores fueron cometidos por… abogados muy dedicados que trabajaron durante los últimos 60 días. Piensen en esto: estamos hablando de papeles que se apilan desde el suelo hasta dos Torres Eiffel”, dijo Blanche el lunes en Fox News. “En cuanto una víctima o su abogado nos contactó desde el viernes, lo atendimos de inmediato y lo retiramos”.

Lassobrevivientes de Epstein dicen que la divulgación de nombres, incluso si fueron corregidos, es otro ejemplo de cómo el Departamento de Justicia les falló.

“Publicar imágenes de víctimas mientras se protege a los depredadores es simplemente un fracaso total de la justicia”, declaró a CNN Sharlene Rochard, sobreviviente de Epstein. “Existe una profunda sensación de traición cuando los sistemas que se supone deben protegerte se convierten en los que causan todo este daño”.

