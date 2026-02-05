El presidente de un importante bufete de abogados renuncia tras hacerse públicos los correos electrónicos de Epstein

Por Aleena Fayaz, CNN

Brad Karp, presidente de Paul Weiss, una de las firmas de abogados corporativos más importantes del país, renunció abruptamente a su cargo el miércoles después de que archivos recientemente publicados de Jeffrey Epstein revelaran sus intercambios de correo electrónico con el delincuente sexual convicto, aunque permanecerá en la firma.

“Dirigir Paul Weiss durante los últimos 18 años ha sido el honor de mi vida profesional. Los informes recientes han generado distracción y me han puesto en el punto de mira, algo que no beneficia a la firma”, declaró Karp el miércoles por la noche.

Karp fue nombrado presidente de Paul Weiss hace casi dos décadas y, según un comunicado de la firma a CNN, “continuará dedicándose exclusivamente al servicio al cliente”. Paul Weiss anunció que Scott Barshay asumió la presidencia.

Los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia la semana pasada muestran que Karp y Epstein mantuvieron comunicaciones hasta 2019, el año en que murió Epstein.

El 22 de julio de 2015, Karp, en un correo electrónico, agradeció efusivamente a Epstein por haberlo recibido en una velada que calificó de “única en la vida”.

Karp escribió: “Jeffrey, no tengo palabras para agradecerte que me incluyeras en una velada inolvidable. Fue realmente única en todos los sentidos, aunque espero que me vuelvan a invitar. Eres un anfitrión extraordinario, ¡y tu hogar…! Gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Brad”.

Epstein respondió: “Siempre eres bienvenido. Hay muchas noches con talentos únicos. Te invitaremos a menudo”.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la renuncia de Karp. Un portavoz de la firma, cuyo nombre completo es Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, declaró previamente al periódico: “El Sr. Karp nunca presenció ni participó en ninguna conducta indebida. Asistió a dos cenas grupales en la ciudad de Nueva York y mantuvo algunas interacciones sociales por correo electrónico, de las cuales se arrepiente”.

En junio de 2016, Karp le preguntó a Epstein si podía ayudar a su hijo a conseguir un trabajo en una próxima película de Woody Allen.

Karp escribió que a su hijo le encantaría trabajar, en cualquier puesto, con Woody en su próximo proyecto cinematográfico, si es posible. Desde luego, no necesita que le paguen y es un chico muy bueno y talentoso. Muchas gracias, Brad.

Epstein respondió: “Preguntaré, por supuesto. ¿Puede decirme qué papel le gustaría desempeñar? Sé poco de cine”.

Karp fue noticia en marzo pasado después de reunirse con el presidente Donald Trump y llegar a un acuerdo para que el presidente rescindiera su decreto que suspendía las autorizaciones de seguridad para los abogados y el personal del bufete de abogados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.