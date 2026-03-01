Concierto gratuito de Shakira en Ciudad de México: cuándo es, a qué hora y más detalles del evento

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Este domingo 1 de marzo Shakira realizará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. El espectáculo está programado para comenzar a las 8:00 p.m. hora local y se podrá ver a través de pantallas gigantes desde la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, así como en las calles 20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo.

A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México informó que desplegará un operativo especial en el que participarán más de 6.500 elementos de diversas dependencias para brindar atención a los asistentes. En el área de transporte se destacó que las líneas 1, 2 y 9 del metro extenderán su horario hasta la 1:00 a.m. del lunes 2 de marzo con la finalidad de que las personas que asistan al concierto puedan volver a casa. De igual forma, el servicio de Metrobús, en las líneas 1 y 7, y las líneas 1,2 y 5 del Servicio de Transportes Eléctricos de la capital mexicana se extenderán hasta la 1:00 a.m. del lunes.

El Gobierno de la ciudad también informó sobre los objetos con los que no se permitirá el acceso al evento, dentro de los que destacan: objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, hieleras, aerosoles, sillas y mascotas. Mientras que los objetos con los que sí se podrá entrar al concierto de la colombiana son: bolsas de mano y cangureras, binoculares, celulares, impermeables y chamarras, así como baterías portátiles para celular.

Shakira confirmó en una publicación en sus redes sociales que parte del espectáculo también contará con una transmisión especial a través de sus canales oficiales.

La presentación de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México no será su único show gratuito y multitudinario del año: la superestrella de la música también tiene programada una presentación con entrada libre en la playa Copacabana de Río de Janeiro, en Brasil, para el próximo 2 de mayo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.