El FBI investiga un “posible vínculo con terrorismo” en un tiroteo masivo mortal ocurrido en el centro de Austin

El FBI investiga un “posible vínculo con terrorismo” en un tiroteo masivo mortal que estalló poco antes de las 2 a.m. CT de este domingo en el distrito de entretenimiento de Austin, y que dejó al menos tres personas muertas, incluido el presunto atacante armado, y otras 14 heridas.

“Obviamente, aún es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero había indicios sobre el sujeto y también en su vehículo que apuntan a un posible vínculo con terrorismo”, dijo Alex Doran, agente especial interino a cargo de la división del FBI en San Antonio, en una conferencia de prensa este domingo por la mañana.

Tres de las personas hospitalizadas están en condición crítica, dijeron las autoridades.

Se han registrado al menos 56 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de año —definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas reciben disparos, sin incluir al atacante—, según el Gun Violence Archive.

Las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que disparaba desde un SUV grande, frente a Buford’s Backyard Beer Garden, en las calles West Sixth y Rio Grande, según la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis. El SUV había sido visto dando vueltas a la manzana antes del tiroteo, dijo.

“En un momento, encendió las luces intermitentes, bajó la ventanilla y comenzó a usar una pistola, disparando desde las ventanillas del vehículo y alcanzando a clientes del bar que estaban en el patio y frente al establecimiento”, dijo Davis.

El sospechoso luego condujo hacia el oeste por la calle Sixth, estacionó su vehículo y salió a pie con un rifle, dijo Davis. Luego comenzó a disparar contra personas que caminaban por la zona.

Debido a que la policía y los equipos de emergencias médicas están preposicionados en el centro durante los fines de semana, las autoridades llegaron al sospechoso en menos de un minuto, dijo Davis.

“Nuestro sospechoso se dirigía hacia East Austin o hacia East Sixth Street, los agentes se dirigían hacia él, y en la intersección fue baleado y murió en ese momento”, dijo Davis.

Davis había dicho previamente a los reporteros que tres agentes “respondieron al fuego” cuando se encontraron con el sospechoso.

“Este es un incidente trágico, trágico”, dijo Davis. “Nuestros socios federales están aquí, al igual que otros, y esta será una escena que tomará varias horas procesar”.

La división del FBI en San Antonio, que cubre el área de Austin, confirmó que la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI se sumó a la investigación tras evidencias encontradas en la escena.

Paramédicos desplegados en el distrito de entretenimiento junto con el Departamento de Policía de Austin durante los fines de semana respondieron rápidamente, según Robert Luckritz, jefe de los Servicios de Emergencias Médicas del condado Austin-Travis.

“Tuvimos más de 20 recursos de EMS que respondieron a la escena. Sacamos a todos los pacientes críticos del lugar en 24 minutos y a todos los pacientes en 47 minutos”, dijo Luckritz.

“Nuestros corazones están con las personas que son víctimas de esto. Y quiero reiterar mi agradecimiento a nuestros agentes y funcionarios de seguridad pública que llegaron tan rápidamente a la escena”, dijo el alcalde de Austin, Kirk Watson, en la conferencia de prensa. “Definitivamente salvaron vidas”.

