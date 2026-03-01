¿Son legales los ataques de Trump contra Irán? Los expertos se muestran escépticos

Por Dan Berman y Devan Cole, CNN

Los expertos legales ya se muestran escépticos respecto de la autoridad constitucional del presidente Donald Trump para lanzar una nueva acción militar contra Irán sin la aprobación del Congreso, especialmente si conduce a un conflicto prolongado.

Al igual que ocurrió con el bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes el verano pasado y la captura militar en enero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los ataques ponen en primer plano la cuestión de la autoridad ejecutiva y el alcance de los poderes presidenciales.

La Casa Blanca no ha presentado una justificación legal al público, y el secretario de Estado, Marco Rubio, no dio un informe completo de ello a los miembros del Congreso, dijeron varias fuentes a CNN.

Trump “violó la Constitución al invadir Irán porque la Constitución es meridianamente clara sobre quién tiene la autoridad para declarar la guerra y comprometer a los militares estadounidenses en la batalla y ese es solo el Congreso”, dijo Christopher Anders, abogado del Sindicado Estadounidense por las Libertades Civiles y experto en asuntos de seguridad nacional.

“El presidente ha intentado apropiarse de ese poder sin obtener antes autorización del Congreso”, añadió Anders.

La Constitución establece inequívocamente que sólo el Congreso puede declarar o autorizar la guerra.

“Esto es, obviamente, una guerra”, dijo Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason e investigador del Cato Institute, un centro de estudios libertario. “No tienen que creerme a mí; el propio Trump dice que es una guerra”.

En su mensaje anunciando los ataques la madrugada del sábado, el presidente dijo: “El régimen iraní busca matar. Se podrían perder las vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas. Eso suele ocurrir en la guerra, pero no lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una noble misión”.

CNN se comunicó con el Departamento de Justicia y la oficina del abogado de la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Si bien solo el Congreso puede declarar o autorizar la guerra, Trump y otros presidentes han citado continuamente el Artículo II de la Constitución, que dice que el comandante en jefe tiene el poder de dirigir las fuerzas militares estadounidenses en combates necesarios para promover los intereses nacionales estadounidenses en el exterior.

Además, la Corte Suprema ha sido generosa al aprobar el uso expansivo del poder por parte de Trump, sobre todo en su fallo de inmunidad de 2024. Esta opinión contribuyó al análisis para avanzar bajo la autoridad del Artículo II cuando Estados Unidos atacó a Irán el verano pasado, según declaró entonces un alto funcionario de la Casa Blanca .

El Artículo II se utilizó en parte para justificar legalmente la reciente operación militar estadounidense para capturar a Maduro. El Departamento de Justicia emitió una opinión legal clasificada (y posteriormente una versión censurada) que afirmaba que Trump no estaba limitado por la legislación nacional para llevar a cabo operaciones policiales en el extranjero.

El memorando de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia también argumentó que la escala, el alcance y la duración de la operación contra Maduro no alcanzaban el nivel de guerra en el sentido constitucional y, por lo tanto, no requerían autorización previa del Congreso, dijeron las fuentes.

La cuestión de la escala, el alcance y la duración se planteará con las nuevas acciones contra Irán. Trump, en el video que anunció los ataques, describió la campaña militar como “masiva y continua”. Las fuerzas armadas estadounidenses planean varios días de ataques, según dos fuentes.

“El Departamento de Justicia ha presentado una serie de argumentos cada vez más dudosos en un intento de defender tales ataques, pero prácticamente todos esos argumentos se han basado en afirmaciones de que los ataques fueron limitados y es poco probable que conduzcan a un conflicto más amplio”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

“Incluso si fuera un argumento legal, en lugar de político, es difícil tomarlo remotamente en serio aquí”, dijo Vladeck.

Se citaron los poderes del Artículo II para el uso de la fuerza por parte del presidente George H. W. Bush contra Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega, el uso de ataques aéreos por parte del presidente Barack Obama en Libia y las acciones de Trump en su primer mandato contra Irán y Siria.

“Si bien Estados Unidos no es el policía del mundo, a medida que su poder ha crecido, la amplitud de sus intereses regionales se ha expandido y las amenazas a los intereses nacionales planteadas por el desorden extranjero han aumentado”, escribió la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Trump en 2018 con respecto a los ataques aéreos en Siria.

Además, las administraciones demócratas y republicanas han ampliado repetidamente la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra Iraq de 2002, que autorizó la guerra de Iraq. Una AUMF anterior, que autorizó acciones contra Al Qaeda y grupos asociados, también se ha utilizado más allá de lo previsto en la era posterior al 11-S.

“Creo que se podría discutir su sensatez”, dijo Somin sobre los nuevos ataques estadounidenses. “Ciertamente no derramaría ni una lágrima si el régimen iraní fuera derrocado. Es un régimen terrible. Es nuestro enemigo, etc., pero la guerra que se ha iniciado aquí es inconstitucional”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Paula Reid, de CNN.