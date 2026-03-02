Delcy Rodríguez dice que Venezuela es un ejemplo de “diálogo político” en “un mundo de violencia y guerra”

Por Rocío Muñoz-Ledo y Germán Padinger, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este lunes un llamado a la diplomacia en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y subrayó que es “el único camino” para dirimir diferencias y evitar la violencia.

“Nosotros, en estos casi dos meses, estamos demostrando que debe ser la diplomacia, el diálogo político, el diálogo diplomático, el espacio para dirimir las diferencias”, dijo Rodríguez durante un evento en Sucre para promover una consulta popular que se realizará el 8 de marzo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La presidenta encargada recordó la operación militar estadounidense del 3 de enero que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York donde se encuentran detenidos.

“En Sucre, felizamente, gracias a Dios no cayeron bombas ni misiles”, dijo, y afirmó que “el pueblo venezolano que sufrió esa agresión del 3 de enero sabe de dónde venimos, sabe de la importancia de cuidar la paz de Venezuela, sabe de la importancia de cuidar la independencia de Venezuela”.

Durante el operativo de fuerzas especiales de EE.UU. que llevó a la captura de Maduro en Caracas, en cambio, sí cayeron bombas y misiles: videos geolocalizados por CNN muestran sistemas de defensa aérea Buk-M2 en llamas durante ese 3 de enero, helicópteros artillados dispararon contra posiciones defensivas venezolanas en plena capital y 32 cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron en los enfrentamientos.

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro, ha estado bajo presión del Gobierno de Donald Trump desde entonces y ha impulsado reformas que incluyen la apertura del sector petrolero a inversión extranjera y una cuestionada Ley de Amnistía que prevé la liberación de cientos de presos políticos.

“En un mundo donde se siembra la violencia y la guerra; que pueda Venezuela demostrar y enviar mensajes a los otros pueblos, enviar mensajes de que el cara a cara diplomático, de que el cara a cara en el diálogo político es lo único que sirve”, agregó.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra Irán, en el que murió el líder supremo Alí Jamenei. Teheran respondió a la ofensiva con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en la región, lo que ha intensificado las tensiones en el Medio Oriente.

Más temprano, la presidenta encargada de Venezuela dijo en un mensaje en su cuenta de X que mantuvo una conversación telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

“Transmití nuestra solidaridad ante la grave situación de inestabilidad y violencia que se ha desatado en el Medio Oriente, que ha colocado a toda la región al borde de una peligrosa escalada de guerra”, dijo Rodríguez sobre la llamada.

El sábado, el Gobierno de Venezuela condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió a los países involucrados retomar la negociación para evitar que el conflicto se agrave.

En las últimas décadas, y especialmente tras la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela e Irán vivieron un profundo acercamiento e intentaron establecer en conjunto una red de alianzas alternativa al orden mundial establecido por Estados Unidos.

Más recientemente, Caracas y Teherán firmaron en 2022 un Acuerdo de Cooperación Estratégica a 20 años, con compromisos petroleros, de defensa, agricultura, turismo y servicios. Pero esto podría ahora cambiar tras el derrocamiento de Maduro y los ataques contra Irán lanzados por EE.UU. e Israel.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.