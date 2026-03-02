El rostro de Jim Carrey está en el centro de un extraño debate

Por Lisa Respers France, CNN

El representante de Jim Carrey quiere que sepas que fue definitivamente el actor quien hizo una aparición en una entrega de premios en Francia la semana pasada.

“Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su César Honorario”, dijo Marleah Leslie a CNN.

¿A qué viene tanto alboroto? Fotos y videos de Carrey luciendo notablemente más relleno y con el rostro más terso inundaron internet durante el fin de semana. Algunos comentaristas lo llamaron “irreconocible” y otros hicieron acusaciones infundadas de que no era Carrey en absoluto, sino un doble.

El actor ha sido bastante reclusivo en los últimos años, diciendo a “Access Hollywood” en 2022 que estaba “bastante serio” sobre retirarse de la actuación antes de reaparecer en público en 2025 en el estreno en el Reino Unido de “Sonic the Hedgehog 3”, en la que retomó su papel como el villano Dr. Robotnik.

Sumando combustible a las teorías: el artista drag Alexis Stone —conocido por su asombrosa habilidad para transformar su apariencia en diferentes celebridades— publicó en redes sociales algo que parecía ser él afirmando haber suplantado a Carrey en los premios.

“Alexis Stone como Jim Carrey en París”, escribió el fenómeno del maquillaje en la leyenda de un grupo de fotos que mostraban imágenes de Carrey en el evento de premiación así como una foto de una máscara, dientes falsos y una peluca que parecía el cabello oscuro de Carrey.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Stone para obtener comentarios.

Hasta cierto punto, la especulación de que Carrey nos estaba jugando una broma era comprensible. Carrey es conocido por su versatilidad y, bueno, expresiones elásticas. Eso lo hizo famoso en el programa de sketches de los años 90 “In Living Color” y en su película de 1994 titulada acertadamente “La Máscara”.

Además, este es un hombre que, además de amar el humor físico, hace años fue noticia tras una entrevista salvaje en la Semana de la Moda de Nueva York donde actuó un poco excéntrico haciendo declaraciones como “No hay un yo. Solo hay cosas sucediendo”, aunque luego explicó que todo fue un “experimento existencial”.

¿O simplemente tenemos una relación parasocial con las estrellas que cuando aquellos como Carrey, que casi nunca aparecen en público, emergen luciendo diferentes, nos cuesta imaginar que no han estado congelados en el tiempo para lucir exactamente como los recordábamos?

Las celebridades femeninas saben que ni siquiera hace falta alejarse un tiempo para que el público te juzgue, favorable o no, por tu apariencia.

El nuevo aspecto de Carrey ha hecho que algunos teoricen que tal vez se ha hecho algún retoque o quizás se ha puesto rellenos.

Estaría lejos de ser el primero. Según el informe anual de estadísticas de procedimientos de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus siglas en inglés) reportado por New Beauty en enero de 2025, más hombres están lanzándose de lleno a cambiar su aspecto.

Se informó que “los hombres representaron aproximadamente el 7 % de todos los pacientes de cirugía estética en 2024, un aumento de un punto respecto al año anterior”.

Desde el cantante Joe Jonas —quien hace años no solo usó la marca de inyectables Xeomin para suavizar sus líneas finas, sino que también se convirtió en embajador de la marca— hasta el juez de concursos de canto Simon Cowell, quien dijo a The Sun en 2022 que dejó de usar rellenos en la cara porque “hubo una etapa en la que quizás fui demasiado lejos”, los famosos masculinos tienen mucho en juego cuando se trata de procedimientos estéticos.

En el caso de Carrey, no fue solo su rostro lo que dio credibilidad a la teoría conspirativa de que la persona que asistió a la ceremonia de premios no era realmente él.

Su discurso de aceptación fue pronunciado en francés, que no es el idioma nativo de Carrey.

Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, intentó frenar la especulación diciendo a Variety en un comunicado que el actor de “The Truman Show” “trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras”.

“Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos cercanos y familiares. Su publicista de toda la vida lo acompañó”, dijo Caulier sobre Carrey. “Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha hecho una película y dos series con él, estuvo allí, y se alegraron mucho de verse de nuevo”.

Así que tal vez la gente debería dejar de intentar ser el Grinch que robó el momento de Carrey al recibir un César honorífico.

