Irán después de 48 horas: éxito táctico, incertidumbre estratégica

Durante una crisis como la que se está desarrollando actualmente en Medio Oriente, un presidente recibe una evaluación neta elaborada a partir de fuentes de inteligencia y militares. Esta podría evaluar el equilibrio de fuerzas, la dinámica de liderazgo y los cálculos estratégicos, sin formular recomendaciones políticas. Su propósito es la claridad: una base a partir de la cual se puedan tomar decisiones.

No tenemos acceso al flujo de informes que llega a la sala de crisis. Pero hay suficiente información visible para construir una evaluación de referencia rigurosa.

Aquí están los diez temas que más importan y qué debemos tener en cuenta a continuación.

En la madrugada del sábado, se informó que las fuerzas militares estadounidenses destruyeron lo que quedaba de las defensas aéreas iraníes. No había mucho allí, ya que gran parte de los sistemas iraníes suministrados por Rusia fueron destruidos en ataques previos de Israel durante el último año.

Estados Unidos e Israel parecen ahora tener dominio aéreo sobre Irán. Esto significa que las aeronaves estadounidenses e israelíes pueden volar libremente con un riesgo manejable mientras dure el conflicto, y después.

Trump ha informado que 48 altos líderes iraníes murieron en las primeras horas de la campaña aérea, incluido el líder supremo de Irán, el ayatola Alí ​​Jamenei. Esto equivaldría a la muerte en un instante del presidente de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto y varios funcionarios del gabinete.

Para un país como Irán, que solo ha tenido una sucesión de líder desde la guerra civil de 1979, es probable que esto genere un profundo desconcierto e incertidumbre en toda la cadena de mando iraní. El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán reconoció en una entrevista que sus unidades militares probablemente actúen de forma independiente y sin contacto con una cadena de mando superior.

Esto supone un reconocimiento de que incluso los funcionarios iraníes pueden no estar seguros de quién está a cargo.

El régimen iraní ha intentado tranquilizar a sus seguidores afirmando que la sucesión para reemplazar a Jamenei está en marcha, según un proceso descrito en su constitución. Esto significa que un consejo interino, encabezado por su presidente, el presidente del Tribunal Supremo y un clérigo aún por determinar, supuestamente está tomando decisiones. Sin embargo, ninguna de estas decisiones ha sido vista públicamente, y aviones israelíes y estadounidenses continúan atacando a los líderes iraníes. El sábado se informó de un ataque en las inmediaciones de donde supuestamente reside el expresidente de Irán Mahmud Ahmadineyad.

Además, no hay un sucesor claro para Jamenei. Uno de los principales candidatos, el expresidente Ebrahim Raisi, falleció en un accidente de helicóptero hace dos años. Otro, el hijo de Jamenei, Mojtaba, enfrentaría varios obstáculos a pesar de sus fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin un sucesor designado, los cimientos de la República Islámica de Irán podrían erosionarse aún más en las próximas semanas.

Irán está respondiendo a los ataques estadounidenses e israelíes con ataques con misiles contra Israel, instalaciones estadounidenses en la región y objetivos civiles en todo el Golfo. La principal prioridad de los comandantes militares estadounidenses e israelíes en estos primeros días es degradar la capacidad misilística de Irán, en particular sus lanzadores. Estos últimos determinan cuántos misiles puede disparar Irán por salva. Esto será difícil. Irán dispone de cantidades limitadas de misiles de largo alcance para alcanzar Israel, pero posee mayores arsenales de misiles de corto y medio alcance para objetivos más cercanos, como Iraq o los países del Golfo. Además, es probable que estén dispersos y ocultos antes de su uso.

En los próximos días, estaré observando para ver si Irán puede sostener los ataques que hemos visto en las primeras horas, o si los ataques militares en Irán están teniendo el efecto de degradación deseado.

El acontecimiento más sorprendente para mí en estas primeras horas ha sido la decisión de Irán de atacar infraestructuras civiles, hoteles y residencias en los países del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Omán. El Comando Central de EE.UU. publicó el domingo una lista de los objetivos, después de que Irán afirmara centrarse únicamente en bases militares estadounidenses.

Estos países querían mantenerse al margen del conflicto, pero los ataques de Irán ahora los están involucrando. Los desacuerdos políticos se han dejado de lado ante una amenaza común. Ahora se está considerando cómo responder. Si algunos de los estados del Golfo se unen a los ataques contra Irán, sería un avance significativo que revertiría años de trabajo por parte de Irán para reconciliarse con sus vecinos árabes.

Nota: El Reino Unido, Francia y Alemania emitieron el domingo un comunicado conjunto en el que afirman que también podrían unirse a los ataques contra los suministros de misiles y drones de Irán. Esto indica el posible surgimiento de una coalición contra Irán.

A última hora del domingo, parecía estar formándose una coalición más amplia. Tras el E3, cinco países del Golfo y Jordania se unieron a Estados Unidos para condenar a Irán y afirmar su derecho a la legítima defensa contra los ataques iraníes.

Irán ha pregonado históricamente su alianza estratégica con Rusia y China. Ha proporcionado misiles y drones a Rusia para su uso en Ucrania y dependía de los sistemas de defensa aérea rusos. Estos están ahora destruidos y Rusia no tiene capacidad para reemplazarlos. En cuanto a China, depende del petróleo iraní barato (el 80 % del petróleo iraní se destina a China), así como del comercio global a través del estrecho de Ormuz.

Moscú y Beijing han dicho poco, incluso tras la muerte de su socio, Jamenei. El domingo por la noche, una supuesta llamada telefónica entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y China ofreció una condena verbal de los ataques estadounidenses e israelíes, pero no mucho más. Es poco probable que esto cambie. Irán se mantiene firme por sí solo.

Las herramientas asimétricas de Irán —ciberoperaciones, milicias subsidiarias, disrupción marítima— parecen estar inactivas hasta el momento. Las autoridades iraníes retiraron sus amenazas de cerrar el estrecho de Ormuz, y se informa que las fuerzas estadounidenses están atacando a la Armada iraní. El principal aliado de Irán, Hezbollah, ya se encuentra maltrecho y, hasta el momento, no ha intervenido en la frontera norte de Irán. Las milicias iraquíes han disparado drones contra el aeropuerto de Erbil, pero los líderes iraquíes se esfuerzan por mantener a su país fuera del punto de mira. No obstante, este es un área a vigilar, ya que la falta de acción podría reflejar desorganización o preparación.

Cualquier conflicto prolongado que involucre a Irán eleva los precios del petróleo, especialmente si el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se ve amenazado. Esto es cierto, independientemente de si Irán decide cerrar el estrecho. El domingo, la OPEP, los países productores de petróleo liderados por Arabia Saudita, acordaron aumentar la producción en más de 200.000 barriles diarios. Aun así, los precios del petróleo subieron un 10 % al abrir los mercados el domingo por la noche.

Los operadores estarán atentos a los mercados en los próximos días. Irán espera que un aumento de precios aumente la presión interna sobre Trump, quien pretende mantener los precios bajos.

Sin embargo, los mercados globales han cambiado desde las crisis energéticas de Medio Oriente hace décadas. Estados Unidos es ahora el mayor productor del mundo, y cualquier perturbación significativa de los precios globales derivada de las exportaciones de Medio Oriente probablemente será efímera.

Militarmente, Estados Unidos mantiene una abrumadora superioridad convencional: poderío aéreo, grupos de ataque naval, alcance global de inteligencia y profundidad logística. Si Irán decide intensificar significativamente su ofensiva, Estados Unidos, junto con Israel, conserva múltiples opciones y objetivos en todo Irán. Con el tiempo, esta ventaja podría influir en los cálculos iraníes y respaldar voces más pragmáticas en la transición de liderazgo.

Sin embargo, la ventaja militar por sí sola no puede producir resultados políticos y es probable que en esta etapa los nuevos líderes de Irán sigan comprometidos con su ideología de revolución y hostilidad hacia Occidente.

Las guerras, una vez iniciadas, tienen su propio impulso, con variables que a menudo no se consideran al principio. Es imposible predecir con 48 horas de antelación adónde conducirá todo esto. La principal preocupación en esta etapa, desde la perspectiva de Washington —incluso después del extraordinario éxito militar—, es que no hay una salida clara ni un desenlace natural para la campaña. Incluso en el mejor de los casos, un levantamiento iraní contra lo que queda del régimen, es probable que esos remanentes actúen para reprimir las protestas una vez más con fuerza letal. Es una incógnita si Estados Unidos utilizaría entonces el poder aéreo para disuadir otra represión. Esas son las preguntas que deben considerarse ahora.

La ventaja estratégica y táctica puede coexistir con una profunda incertidumbre sobre el desenlace de todo esto. Esa es probablemente la valoración neta que Trump está recibiendo.

