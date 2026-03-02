Mueren 6 miembros del servicio estadounidense en un ataque iraní que alcanzó un centro de operaciones improvisado en Kuwait

Por Haley Britzky

Los primeros militares estadounidenses que mueren en el conflicto entre Estados Unidos e Irán perecieron por un ataque directo de Irán contra un centro de operaciones improvisado en un puerto civil en Kuwait la mañana del domingo hora local, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación.

El número de muertos por ese evento en el puerto de Shuaiba ha aumentado a seis, anunció el Comando Central de EE.UU. la tarde del lunes, después de que los restos de dos militares adicionales fueran recuperados.

Más temprano el lunes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el ataque que mató a los militares alcanzó un “centro de operaciones táctico que estaba fortificado”, pero “uno” de los proyectiles logró pasar las defensas aéreas. CNN informó previamente que el evento fue un supuesto ataque con dron.

La fuente familiarizada dijo que fue un impacto directo poco después de las 9 a.m. hora local, en el centro del edificio que describieron como un tráiler triple ancho con oficinas en su interior. El ataque sucedió rápidamente y sin advertencias ni sirenas para alertar a las tropas y evacuar o buscar refugio en un búnker, dijo la fuente. Horas después del ataque, aún había fuego humeando en algunas partes del edificio, describió la fuente: el interior del centro de operaciones improvisado ennegrecido y las paredes explotadas hacia afuera por la explosión, algunas partes despegándose del edificio.

Una imagen satelital tomada la mañana del domingo mostró un edificio en el puerto en llamas y humo negro ascendiendo hacia el cielo.

El Comando Central de EE.UU. dijo inicialmente que tres militares habían muerto, pero no especificó la ubicación del ataque. Había docenas de personas en el lugar, dijo la fuente, pero los últimos militares que finalmente se declararon muertos en combate estaban desaparecidos cuando se asentó el polvo. Con el edificio aún ardiendo en algunas zonas, llevó tiempo recuperar a los militares restantes, según la fuente.

El comunicado de CENTCOM el lunes también dijo que una instalación fue alcanzada “durante los ataques iniciales de Irán”. Las Fuerzas Armadas no han identificado a los militares muertos el domingo, ya que las familias aún están siendo notificadas.

La declaración de CENTCOM indicó que las fuerzas estadounidenses “recuperaron recientemente los restos de dos militares que anteriormente no habían sido localizados” de la instalación que fue atacada.

Las seis bajas son los primeros muertos en combate de la operación militar contra Irán que comenzó a primeras horas del sábado, hora de Miami, llamada Operación Furia Épica. Hegseth y el presidente Donald Trump han dicho que probablemente habrá más bajas. Un portavoz de CENTCOM dijo el lunes que 18 militares han resultado gravemente heridos durante la operación militar estadounidense.

Al hablar con reporteros el lunes, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, calificó a los militares caídos en combate como “lo mejor que nuestra nación tiene para ofrecer” y “verdaderos ejemplos de lo que significa el servicio desinteresado”.

“Nuestras condolencias más profundas y sentidas están con sus familias, sus amigos y sus unidades”, dijo. “Lloramos con ustedes y nunca los olvidaremos”.

Thomas Bordeaux de CNN contribuyó con este informe