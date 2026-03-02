¿Qué se vota en las elecciones legislativas de Colombia 2026 y cuándo son las presidenciales?

Por CNN Español

El 8 de marzo los colombianos vuelven a las urnas para elegir al Congreso de la República, en el inicio del calendario electoral que finalizará en mayo o junio con la elección del próximo presidente del país.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, los ciudadanos elegirán a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes para el período 2026-2030.

En total, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar dentro y fuera del país. La entidad instalará más de 13.700 puestos de votación y habilitará 125.259 mesas para la jornada electoral.

¿Qué se vota para elegir al nuevo Congreso?

Para el próximo período se elegirán 102 senadores por voto popular.

De ellos, 100 corresponden a la circunscripción nacional, es decir, listas que compiten en todo el territorio colombiano, y 2 curules especiales que están reservadas para las comunidades indígenas.

A estas se suma una curul adicional establecida por mandato constitucional: la del candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales.

Con ello, el Senado quedará integrado por 103 senadores para el período 2026-2030.

En la Cámara de Representantes se elegirán 183 representantes por voto popular, distribuidas de la siguiente manera:

161 por circunscripción territorial (departamentos y Bogotá).

16 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), destinadas a víctimas del conflicto.

2 para comunidades afrodescendientes.

1 para comunidades indígenas.

1 para la comunidad raizal de San Andrés.

1 para colombianos en el exterior.

1 asignada por el Estatuto de la Oposición a la fórmula vicepresidencial que quede en segundo lugar en las presidenciales.

Para los próximos cuatro años, las curules transitorias otorgadas al partido Comunes tras el Acuerdo de Paz, que tenían carácter temporal, ya no se asignarán según lo establecido en el Decreto 719 de 2025 expedido por el Gobierno nacional.

Esto significa que, a partir de ahora, sus integrantes deberán competir por curules como el resto de los partidos y dependerán del voto popular.

Para el período 2026-2030 se mantendrán las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), destinadas a garantizar representación política a víctimas del conflicto armado en zonas especialmente afectadas por la violencia.

Además de los tarjetones de Senado y Cámara de Representantes, los votantes podrán solicitar una tercera tarjeta electoral correspondiente a las consultas interpartidistas de las coaliciones y partidos, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil. En esas consultas se definirán los candidatos presidenciales de esas alianzas.

Cada votante podrá marcar una sola opción dentro de toda la tarjeta. En caso de seleccionar más de un precandidato presidencial, el voto será anulado.

En esta jornada estarán habilitadas tres consultas con los siguientes precandidatos:

Consulta de las Soluciones

1. Claudia López.

2. Leonardo Huerta.

La Gran Consulta por Colombia

1. Mauricio Cárdenas.

2. David Luna.

3. Vicky Dávila.

4. Juan Manuel Galán.

5. Paloma Valencia.

6. Juan Carlos Pinzón.

7. Aníbal Gaviria.

8. Enrique Peñalosa.

9. Juan Daniel Oviedo.

Frente por la Vida

1. Héctor Elías Pineda.

2. Edison Lucio Torres.

3. Roy Barreras.

4. Martha Viviana Bernal.

5. Daniel Quintero.

Quienes ganen esas consultas se medirán en primera vuelta con varios candidatos que hasta ahora mantienen su aspiración en la contienda, entre los cuales los más notorios son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Santiago Botero y Juan Fernando Cristo.

Luego de las legislativas, el calendario electoral continuará con las elecciones presidenciales.

La primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio, entre los dos aspirantes más votados.

De esta manera, la jornada del 8 de marzo marcará el inicio de la definición del nuevo mapa político del país, que se completará con la elección presidencial.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.