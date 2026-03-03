BTS revela el tracklist de su nuevo disco “Arirang”

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Este martes, la banda de K-pop BTS reveló el tracklist —o lista de canciones— de su nuevo disco “Arirang”, trabajo grupal que los trae de vuelta luego de casi cuatro años de espera para sus fans, más conocidos como “Army”.

El álbum de estudio tendrá un total de 14 canciones, la mayoría con título en inglés:

1- Body to Body

2- Hooligan

3- Aliens

4- FYA

5- 2.0

6- No. 29

7- SWIM

8- Merry Go Round

9- NORMAL

10- Like Animals

11- they don’t know ‘bout us

12- One More Night

13- Please

14- Into the Sun

El disco contó con la producción de reconocidos productores musicales de todo el mundo como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala), Ryan Tedder, entre otros.

“Me siento muy afortunado de poder hacerlo porque he estado trabajando durante, ya sabes, tres décadas, y colaborar con un grupo como BTS y que confíen en mí para hacer música increíble… Honestamente, va a impactar al mundo. Es el álbum más loco de todos”, señaló el DJ estadounidense Diplo en una conversación con el medio TMZ.

Diplo también se refirió al trabajo de los integrantes de BTS y afirmó que “están muy involucrados, son muy creativos. No puedo creerlo. Escuché a Jungkook… nada de autotune, voz perfecta. Son súper divertidos, rapean, hacen de todo. Son lo máximo. Estos son hombres adultos. Tienen unos 30 años, han estado en el ejército, han vivido la vida. Son hombres de verdad. Y bailan mejor que cualquiera de nosotros. Y huelen muy bien”, dijo el productor.

La “boy band” —integrada por RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga— también participó activamente en la producción y creación de las canciones, registrando sus nombres en los créditos de todos los temas musicales.

Diplo, quien participó en la creación de cinco canciones de este álbum, aseguró que este será “uno de los proyectos más grandes de su vida”: “Sí, va a ser lo más grande que he hecho. Estoy muy feliz de ser parte de esta cultura”.

“Arirang” será lanzado oficialmente el 20 de marzo, mientras que el 21 de marzo la banda celebrará su regreso con un concierto masivo desde Seúl, que será transmitido en vivo por Netflix para todo el mundo.

