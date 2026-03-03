La Corte Suprema de Texas impide que el condado de Dallas cuente los votos tardíos tras confusión sobre nuevas reglas

Por Fredreka Schouten, Arlette Saenz y Veronica Stracqualursi, CNN

Los cambios en los procedimientos electorales en dos condados de Texas llevaron este martes a que cientos de votantes fueran rechazados en los lugares de votación y provocaron recriminaciones airadas de los candidatos y a una lucha de última hora para retrasar el cierre de las urnas.

En un día de mucha actividad, los votantes demócratas en el área de Dallas recibieron dos horas adicionales para emitir sus votos después de que intervino un juez, solo para que la Corte Suprema del estado ordenara al condado mantener separados los votos emitidos durante el período de votación extendido.

Pero incluso antes de que cerraran las urnas, la representante Jasmine Crockett, enfrascada en una competitiva batalla con el representante estatal James Talarico por la nominación demócrata al Senado, planteó la posibilidad de que la confusión en las urnas pudiera determinar el resultado de las primarias.

“Escuchen, estas elecciones podrían ser muy reñidas, y podría depender de quién pudo votar o no en el condado de Dallas”, declaró. “Independientemente de si son reñidas o no, esto está mal si una persona tiene derecho a votar y no se le permitió hacerlo”.

El martes, los votantes de los condados de Dallas y Williamson tuvieron que adaptarse a las nuevas normas de votación que les exigían dirigirse a distritos electorales asignados, una marcada diferencia con respecto a elecciones anteriores.

El cambio generó confusión, ya que cientos de votantes fueron rechazados en los centros de votación y enviados a los distritos electorales correctos, según Kardal Coleman, presidente del Partido Demócrata del Condado de Dallas.

Coleman obtuvo una orden judicial para mantener casi 280 distritos demócratas en el condado abiertos hasta las 10:00 p.m., hora de Miami.

La Corte Suprema de Texas suspendió el martes por la noche la orden judicial anterior que había extendido la votación en el condado de Dallas, dictaminando que cualquier voto emitido por personas que no estuvieran en la fila a las 8:00 p.m., hora de Miami, debía ser separado.

Nicholas Solorzano, portavoz del Departamento de Elecciones del Condado de Dallas, indicó que quienes votaron durante el horario extendido lo hicieron con papeletas provisionales, lo que permitió a los funcionarios apartarlas si era necesario. No se sabe con certeza cuántas papeletas se emitieron provisionalmente.

El martes por la noche, Coleman señaló que los demócratas estaban sopesando sus opciones legales tras el fallo de la Corte Suprema. “Vamos a luchar en cada paso del camino”, declaró a CNN.

La Corte Suprema de Texas, compuesta exclusivamente por republicanos, es el tribunal de última instancia para asuntos civiles en el estado. Sus jueces son elegidos.

Tanto Crockett como Talarico alertaron sobre el impacto en los votantes a medida que se difundía la confusión sobre los centros de votación.

Talarico, cuya sede está en Round Rock, en el condado de Williamson, imploró la extensión del horario de votación “para garantizar que se escuche la voz de todos los texanos en estas elecciones cruciales”.

El martes por la noche, al hablar con sus seguidores en un mitin, Crockett declaró: “Puedo decirles ahora que la gente se ha visto privada de sus derechos”.

Los partidos políticos, en lugar de los Gobiernos locales, administran las elecciones primarias en Texas. Anteriormente, demócratas y republicanos las han supervisado conjuntamente.

Las normas vigentes el martes forman parte de la decisión de los líderes republicanos locales de celebrar este año una primaria independiente de la de los demócratas en los condados de Dallas y Williamson, lo que implica la votación por distritos electorales.

En elecciones anteriores, las personas podían votar en cualquier centro, independientemente de su domicilio, bajo un sistema de votación a nivel de condado.

En el condado de Dallas, donde algunos republicanos han expresado escepticismo sobre el uso de máquinas de conteo de votos, los funcionarios republicanos locales también habían planeado inicialmente contar a mano los votos de las primarias.

Pero Allen West, un excongresista de Florida que ahora se desempeña como presidente del Partido Republicano del condado de Dallas, abandonó el esfuerzo de recuento manual, citando desafíos logísticos y de personal para contar decenas de miles de papeletas.

Pero ha defendido el sistema separado, basado en distritos electorales, como un enfoque que permite al Partido Republicano “mantener un mejor control” sobre las elecciones.

Los funcionarios del Partido Republicano en los condados de Dallas y Williamson no respondieron a las preguntas de CNN sobre la votación del martes.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

David Wright de CNN contribuyó a este informe.

