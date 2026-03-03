Rodrygo se perderá el Mundial 2026 con Brasil: ¿qué lesión tiene y cómo puede afectar a Neymar?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

El prometedor ataque de la selección de Brasil de cara al Mundial 2026 sufrió este martes un golpe severo, de enormes proporciones.

Rodrygo Goes, uno de los jugadores de confianza del director técnico Carlo Ancelotti, sufrió el lunes una grave lesión jugando para el Real Madrid, y este martes el club español confirmó el peor de los presagios: rotura del menisco y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tendrá para alrededor de ocho meses de recuperación y, obviamente, ya sabe que se pierde la Copa del Mundo.

El jugador aseguró en su cuenta de Instagram que se trató de “uno de los peores días” de su vida. “Siempre temí por una lesión así. La vida ha sido cruel conmigo recientemente. Estaré fuera el resto de la temporada y me perderé el Mundial, un sueño que todos saben lo que significa para mí. Todo lo que puedo hacer es mantenerme fuerte”, escribió en su cuenta de la red social.

La ausencia obligada de Rodrygo abre una nueva ventana para el regreso de Neymar a la Canarinha. Después su doblete de la semana pasada con el Santos por el Brasileirao, el paulista sigue sumando adeptos a su causa para volver a vestir la camiseta de la selección, esa de la que salió en 2023, precisamente por la rotura del ligamento cruzado anterior.

“Mi número 10, mi heredero (así te llamo), solo te pido que cuides de tu cabeza, es momento de darle prioridad a los que quieres y te quieren”, le escribió Neymar a Rodrygo en su cuenta de Instagram. “Estaré aquí para todo lo que necesites, tienes todo mi apoyo”, agregó.

Neymar ha sido un clamor de la afición brasileña en el tiempo reciente. Sienten que al equipo de Ancelotti le falta magia y personalidad cerca del área rival, y consideran que solo el paulista de 34 años le puede dar eso a la Verdeamarela.

Hasta el momento, Ancelotti no ha contado con Neymar para la selección, ni para el desenlace de las Eliminatorias ni para los amistosos que siguieron, aunque es cierto que el delantero estuvo lejos de su mejor nivel en el fútbol brasileño y también pasó bastante tiempo en la enfermería.

Neymar, sin embargo, espera el llamado con ansias. Esta puede ser su última oportunidad para levantar una Copa del Mundo tras haber disputado los Mundiales de 2014 (donde se fue lesionado en los cuartos de final ante Colombia y su selección cayó en semifinales), 2018 y 2022, donde quedó eliminado en cuartos de final.

¿Habrá un último baile de Ney con el Scratch?

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.