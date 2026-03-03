Troy Nehls decidió retirarse de la Cámara de Representantes; ahora su gemelo pro-Trump podría hacer historia al reemplazarlo

Por Kathryn Squyres, CNN

Troy Nehls decidió que no buscaría un cuarto mandato en la Cámara de Representantes de EE.UU. después de pasar más tiempo en casa en Texas durante el cierre del Gobierno el año pasado. Caminó hasta la casa de al lado, donde vive su hermano gemelo idéntico, Trever Nehls, para darle la noticia.

Luego le preguntó si quería ocupar su lugar.

“Le dije: ‘Trever, somos más o menos iguales, estamos hechos igual’”, contó Troy, recordando la conversación a CNN. “Sé que has pasado tiempo allá arriba (en Washington). Has mostrado mucho interés en los deberes y responsabilidades de un miembro del Congreso. Le dije: ‘Creo que deberías hacerlo’”.

Trever aceptó –ambos hermanos dijeron de manera independiente a CNN que su respuesta fue “absolutamente” que se postularía– así que Troy llamó al presidente Donald Trump.

Según Troy, en menos de 15 minutos de hablar con Trever, Trump accedió a darle su respaldo.

Si Trever gana las primarias del martes en el Distrito 22 de Texas y luego las elecciones generales, se convertiría en el primer miembro del Congreso en suceder a su hermano gemelo idéntico en el cargo, según un análisis de Roll Call.

Y dada la notoriedad de los hermanos en el condado de Fort Bend, en las afueras de Houston, junto con su reconocimiento de nombre y rostro más amplio, Trever es favorito para vencer a su único rival en las primarias y ganar el distrito, de tendencia republicana, en noviembre.

Ambos hermanos son leales a Trump, veteranos del Ejército y ex alguaciles electos en el mismo precinto local. Las numerosas visitas de Trever al Capitolio con su hermano a veces han generado confusión entre otros miembros.

Muchos gemelos idénticos aprovechan la oportunidad para explicar qué los hace únicos respecto al hermano con quien comparten ADN.

Trever destaca sus similitudes.

“Desde un punto de vista ideológico, o desde la política, estamos muy alineados”, dijo Trever. “Creo que él ha hecho un trabajo sobresaliente representando el distrito congresional, CD-22, aquí en Texas, así que no veo una gran variación entre él y yo”.

“Ahora, somos pensadores críticos independientes, pero en general, soy un patriota de EE.UU.

Primero, y él también”, añadió.

Troy dijo que su hermano probablemente votaría de manera similar a él.

Y sobre el tema del ADN compartido, Trever agregó que “el servicio público está en nuestro ADN”, señalando a su padre y a su hermano mayor, quienes sirvieron en otros cargos electos.

Trever también elogió el servicio y el estilo “audaz” de su hermano.

Troy llamó la atención recientemente por pedirle a Trump que firmara una corbata con el rostro del presidente mientras este salía del Capitolio después del discurso del Estado de la Unión. Trever no quiso decir si haría algo similar, aunque sí mencionó tener “un Trump inflable de 6 metros a mi disposición”, ya que hizo campaña por el presidente durante cinco meses en Wisconsin en 2024.

Cuando no están juntos en sus casas vecinas en Texas, hablan unas siete veces al día, según Troy.

Fuera de sus casas, Troy dice que podría predecir que “más del 50 % del condado de Fort Bend sabe que los chicos Nehls, los hermanos Nehls, son gemelos idénticos”.

Aun así, mucha gente no puede distinguirlos, algo que ha surgido durante sus visitas a los centros de votación anticipada.

“Fue algo gracioso”, dijo Troy. “Se acercan y dicen: ‘Estamos contigo, Trever. Espero que tu hermano disfrute su jubilación’. No, soy Troy, y les explicaba un poco”.

Hay una manera de distinguirlos, como muestran las fotos de arriba.

En entrevistas por separado, ambos respondieron a una pregunta sobre qué los diferencia hablando de cómo se peinan en direcciones opuestas. Trever dijo que se peina hacia la derecha, mientras que Troy se peina hacia la izquierda.

Aparte de eso, Troy dijo que Trever era aproximadamente 13 milímetros más alto que él y “un tipo muy guapo, de buen parecer”.

