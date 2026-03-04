David y Victoria Beckham envían mensajes de cumpleaños a su hijo distanciado, Brooklyn

Por Jack Guy, CNN

David y Victoria Beckham publicaron mensajes de cumpleaños para su hijo distanciado, Brooklyn Peltz Beckham, extendiendo lo que parece ser una rama de olivo en medio de una disputa muy pública.

La pareja recurrió a Instagram para desearle lo mejor a Peltz Beckham, y ambos publicaron la misma imagen de ellos en una piscina con un Brooklyn pequeño entre los dos.

“Feliz cumpleaños, Brooklyn, te queremos muchísimo”, dice el texto que acompaña la publicación de Victoria Beckham.

El exfutbolista David también publicó una antigua foto en blanco y negro de él con su hijo mayor.

“27 hoy. Feliz cumpleaños, Bust. Te queremos x”, dice el pie de foto, que usa un apodo de la infancia para Brooklyn.

Y Victoria, ex Spice Girl convertida en diseñadora de moda, hizo algo similar, subiendo una imagen en blanco y negro de ella meciendo en brazos a su hijo pequeño.

“Feliz 27º cumpleaños, Brooklyn, te quiero muchísimo”, escribió.

Las publicaciones llegan después de que Peltz Beckham expusiera la profundidad de su distanciamiento con sus padres en una contundente publicación de Instagram en enero, que confirmó una ruptura familiar largamente rumoreada.

Dijo que no quiere reconciliarse con sus famosos padres y criticó sus “publicaciones performativas en redes sociales”.

Peltz Beckham también los acusó de intentar “arruinar” su matrimonio con la heredera y actriz estadounidense Nicola Peltz, hija del empresario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”, escribió Peltz Beckham, y añadió que sus padres habían estado “intentando sin descanso arruinar” su relación con su esposa desde antes de su boda en 2022.

Adoptó un apellido compuesto tras las nupcias.

“Estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”, dijo Peltz Beckham a sus 16,3 millones de seguidores en Instagram en una larga declaración publicada en seis historias en la plataforma.

En su declaración, Peltz Beckham se refirió a varios episodios que, aparentemente, contribuyeron al distanciamiento, incluidas acusaciones de que su madre “secuestró” su primer baile con su esposa en su boda.

Recordó que había subido al escenario esperando ver a su nueva esposa.

“En cambio, mi madre estaba esperando para bailar conmigo”, escribió Peltz Beckham.

“Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia, sin importar lo mucho que hayamos intentado unirnos como uno solo”.

A finales de enero, el DJ que actuó en la boda, conocido como DJ Fat Tony (nombre real Tony Marnach), pareció confirmar algunos elementos del relato de Peltz Beckham.

Marnach recordó cómo Peltz Beckham estaba “literalmente devastado” cuando Victoria subió al escenario.

“Pensó que iba a hacer su primer baile con su esposa. Entonces Nicola sale de la sala, llorando a mares”, dijo Marnach.

“Brooklyn se queda allí atrapado en el escenario, y hacen este baile, y Marc Anthony dice: ‘pon tus manos en las caderas de tu madre’… y toda la situación fue realmente incómoda para todos en la sala”, añadió Marnach.

David y Victoria Beckham no han respondido públicamente a la publicación de Instagram de Peltz Beckham.

