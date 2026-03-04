De poder a poder: las ofensivas más potentes del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Juntar a los mejores jugadores de béisbol puede ser una garantía de espectáculo. El Clásico Mundial de Béisbol reunirá a la gran mayoría de los beisbolistas más destacados a la ofensiva, por lo que podremos ver a varias selecciones, que llegarán con estadísticas impactantes, en una justa que, por lo restringido del uso de los lanzadores, puede definirse de poder a poder.

Estas son las alineaciones más potentes del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

La sola suma de los jonrones conectados en 2025 por Aaron Judge (53), Cal Raleigh (60) y Kyle Schwarber (56) traspasa los umbrales de lo normal. Con 169 cuadrangulares acumulados solamente entre tres jugadores, sin contar con el potencial bateador de Bryce Harper y Bobby Witt, cuya peligrosidad es incuestionable, hacen que el equipo estadounidense sea el más compacto y completo de todo el torneo.

Albert Pujols puede estar orgulloso. Uno de los mejores bateadores de todos los tiempos tendrá un verdadero poderío ofensivo bajo su comando. Juan Soto largó 43 jonrones, Julio Rodríguez otros 37, Manny Machado con 27 y Vladimir Guerrero Jr. con 23 son todos bates portentosos.

Además, la habilidad de Ketel Marte y la capacidad ofensiva del receptor Austin Wells hacen que el ataque de los dominicanos sea tan resonante como un merengue de Juan Luis Guerra.

La sola presencia de Shohei Ohtani hace de los samuráis, vigentes campeones del torneo, una escuadra temible. Los 99 jonrones que suma él solo en dos temporadas lo convierten en el bateador a evitar por cualquier cuerpo de lanzadores.

Pero, si a esto le sumamos lo que aportan Munetaka Murakami y Seiya Suzuki (32 jonrones y 103 remolcadas con los Cubs de Chicago), hacen que este equipo, que no solo se caracteriza por la contundencia, sino por su buena práctica de los fundamentos del juego, sea muy peligroso.

Eugenio Suárez acumuló 49 jonrones y remolcó 118 carreras. Salvador Pérez pegó 30 cuadrangulares y trajo 100 rayitas más. Además, hay que sumar el aporte de William y Willson Contreras con sus respectivos equipos. Todo esto hace que Venezuela también tenga un ataque temible.

Pero Omar López, manager de Venezuela, tiene dos armas adicionales guardadas: Ronald Acuña —que está completamente sano y la última vez que estuvo bien todo el año largó 41 jonrones— y Luis Arraez, quien fue tres veces campeón bate entre 2021 y 2024 y tiene más de 170 hits en cinco campañas consecutivas. Es un ataque a temer, sin lugar a dudas.

