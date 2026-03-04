El Gobierno de Ecuador remueve a su embajador ante Cuba en medio de crecientes tensiones

Por Ana María Cañizares y Uriel Blanco, CNN en Español

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó el martes el fin de las funciones de su embajador ante los gobiernos caribeños de Cuba, Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas.

La decisión ocurre en medio de crecientes tensiones entre La Habana y Washington, y apenas un día después de que EE.UU. y Ecuador anunciaran el inicio de operaciones militares conjuntas contra grupos criminales.

Noboa, nacido en Miami en una familia con estrechos lazos con EE.UU., es de hecho uno de los mayores aliados del presidente Donald Trump en la región, y ha fomentado la relación desde su llegada al poder en 2023.

Según el decreto presidencial 317 de Noboa, se dan por “terminadas las funciones” de José María Borja López, embajador de Ecuador ante Cuba, Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas. Las cuatro representaciones diplomáticas a cargo de Borja López tienen sede en La Habana, capital de Cuba.

Borja López se convirtió en embajador ante Cuba en octubre de 2021; en septiembre y diciembre de 2022, fue nombrado embajador ante Dominica y Jamaica, respectivamente; y finalmente se le nombró embajador ante San Vicente y las Granadinas en febrero de 2024.

El decreto no señala los motivos detrás de esta decisión, salvo que el presidente de Ecuador puede “nombrar y remover a embajadores y jefes de misión” bajo el artículo 147 de la Constitución.

CNN consultó al Gobierno de Ecuador para obtener más información y está en espera de respuesta.

Asimismo, “los jefes de misión o jefes de oficinas consulares son de libre remoción”, agregó Noboa citando el artículo 116 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior.

La decisión de Noboa de terminar las labores de su más alto diplomático en el Caribe llega mientras Ecuador se acerca cada vez más Estados Unidos en materia de seguridad. El martes, el mismo día del decreto de Noboa, EE.UU. anunció que fuerzas militares de Ecuador y de Estados Unidos lanzaron operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano contra organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno de Trump.

“Las Fuerzas Armadas de Ecuador seguiremos combatiendo con firmeza y aliados estratégicos al crimen organizado, por la seguridad de los ecuatorianos y el futuro en paz de nuestras familias”, dijo el martes el Ministerio de Defensa de Ecuador en X.

El Caribe ha sido un punto crítico para EE.UU. desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Estados Unidos ha mantenido presencia militar en el Caribe desde el año pasado para atacar de manera constante presuntas lanchas narcotraficantes y de grupos designados terroristas por EE.UU. en las aguas de esta región.

Además, el reforzamiento militar en el Caribe ayudó a presionar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta que fue derrocado tras su captura por parte de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. Este poderío militar también ha servido como amenaza en medio de la presión cada vez más continua de EE.UU. contra Cuba.

Esta presión llegó a su apogeo en enero, cuando EE.UU. amenazó con imponer sanciones a países que envíen petróleo y derivados a Cuba, poco menos de un mes después de que los envíos de crudo de Venezuela a la isla frenaran tras el derrocamiento de Maduro.

A finales de febrero, Trump fue incluso más lejos y dijo que “podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”,

