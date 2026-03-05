Bienes perdidos durante la represión inmigratoria en Minnesota conducen a nuevo enfrentamiento: amenazas de desacato judicial

Por Devan Cole, CNN

Cuando el juez Jeffrey Bryan asumió el cargo el martes en su sala del tribunal en el centro de St. Paul, Minnesota, tenía serias preguntas para la administración Trump: ¿Qué pasó con los bienes personales de unas dos docenas de inmigrantes detenidos y por qué no se debería declarar a los funcionarios en desacato como una forma de garantizar que esos artículos sean devueltos?

Las consultas desencadenaron una audiencia larga y a veces polémica durante la cual Bryan, designado por el entonces presidente Joe Biden, se enfrentó repetidamente con el principal fiscal federal de Minnesota, en lo que se ha convertido en el último punto álgido de una relación tensa entre los jueces federales del Estado de la Estrella del Norte y los funcionarios de la administración.

La tensión comenzó durante la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump a principios de este año y continuó a medida que los tribunales identificaron en las últimas semanas reiteradas violaciones de sus órdenes en casos presentados por inmigrantes que impugnan su arresto y detención.

A muchos de esos inmigrantes se les ordenó la liberación después de que los jueces, incluido Bryan, concluyeran que se encontraban detenidos ilegalmente.

Sin embargo, al entrar y salir de los centros de detención, los extranjeros, en unas dos docenas de casos anteriores a Bryan, perdieron dinero en efectivo, teléfonos, ropa y documentos importantes como pasaportes, permisos de trabajo y licencias de conducir.

Casi inmediatamente después de comenzar la audiencia, Bryan y Daniel Rosen, fiscal federal del distrito de Minnesota, a quien el juez citó para el procedimiento, se vieron envueltos en una guerra de palabras.

Rosen, designado por Trump, acusó al juez de difamarlo a él y a uno de sus adjuntos al advertirles que podrían ser considerados responsables por comportamiento despectivo.

Pero la situación se intensificó rápidamente cuando Bryan, preocupado por la posibilidad de que Rosen se retirara por completo de la audiencia, planteó la posibilidad de prisión para obligarlo a participar en el proceso.

Esta forma de desacato es distinta del desacato civil que el juez está considerando para garantizar la devolución de las pertenencias de los inmigrantes.

“No he descartado las consecuencias de un encarcelamiento”, indicó Bryan. “Aunque, para ser sincero, señor, creo que es muy, muy improbable”.

Tomar tal decisión, señaló el juez, “sería un punto históricamente bajo para la oficina del Fiscal de Estados Unidos y para este Distrito”.

La audiencia finalmente continuó y, durante varias horas, Rosen y los abogados de algunos inmigrantes informaron a Bryan que, en los últimos días, muchas de sus pertenencias habían sido localizadas y devueltas a los inmigrantes.

Estas resoluciones eliminaron la amenaza de desacato civil, una medida prospectiva destinada a forzar el cumplimiento de una orden judicial.

Los fallos en cuestión se dictaron cuando Bryan ordenó a los funcionarios que liberaran a un inmigrante detenido.

La orden de liberación del juez incluía una disposición estándar que exigía a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que también devolvieran todos los bienes confiscados al inmigrante mientras estuvo detenido.

A medida que transcurría la audiencia, se hizo evidente que, en tres casos, las pertenencias no devueltas estaban siendo regresadas a sus dueños, pero que, en dos casos, el Gobierno las había perdido por completo.

Entre esos objetos perdidos se encuentran la licencia de conducir de una mujer y las llaves del auto, el teléfono celular y los auriculares de un hombre.

“Nos tomamos muy en serio su pérdida. La propiedad no debería perderse, pero sí se perdió”, manifestó Rosen a Bryan, argumentando que las autoridades intentaron de buena fe localizar la propiedad y que cualquier esfuerzo adicional sería “inútil”.

“Creo que esto entra en el ámbito del error humano. Error humano por el cual el demandante tiene derecho a una indemnización”, apuntó, y añadió más tarde: “No hubo desacato al tribunal. Ni en una sola orden. No hubo desafío ni desobediencia, y eso es lo que se requiere para el desacato”.

Bryan no tomó una decisión desde el estrado e indicó que tal vez quiera recibir argumentos legales adicionales sobre el asunto antes de tomar pronunciarse.

En otras partes de Minnesota y de EE.UU., otros jueces se han mostrado cada vez más impacientes con las reiteradas violaciones de las órdenes en los casos de inmigración que manejan, y algunos han planteado la posibilidad de futuros procedimientos penales por desacato para castigar al Gobierno si surgen más desafíos.

El mes pasado, la Fiscalía de Estados Unidos en Newark, Nueva Jersey, le trasladó a un juez designado por Biden que una amplia revisión interna realizada a instancias del magistrado encontró más de 50 casos de violaciones de órdenes judiciales en cientos de casos de inmigración presentados en el estado desde principios de diciembre.

En respuesta al hallazgo del lunes, el juez federal de distrito Michael Farbiarz señaló que comprendía la afirmación de la oficina de que las fallas fueron en gran medida accidentales, pero reprendió a ICE por lo que describió como una aparente indiferencia hacia las violaciones.

Las infracciones incluyeron trasladar a los inmigrantes detenidos fuera del estado incluso después de que una orden judicial estableciera que debían permanecer allí mientras impugnaban su arresto y detención.

“El problema está del lado de ICE”, escribió Farbiarz en un fallo de 21 páginas. “En respuesta a la orden del tribunal sobre las medidas de cumplimiento a futuro, ICE no respondió nada. Nada sobre cómo podría mejorar sus procesos internos. Ni su capacitación. Ni su supervisión. Ni cómo podría destinar más recursos”.

El juez indicó que en el futuro, en todos los casos de inmigración en los que ordenó a ICE abstenerse, al menos temporalmente, de trasladar a un indocumentado fuera de su distrito, también requeriría que los abogados del Departamento de Justicia en el caso y los funcionarios de ICE presentaran declaraciones juradas que confirmaran la recepción de su orden y que la agencia recibió asesoramiento legal sobre cómo cumplirla.

“Exigir declaraciones es intrusivo”, escribió. Pero, añadió el juez, “es menos intrusivo que una forma alternativa de lograr (el cumplimiento): pasos más adelante en el camino hacia un posible proceso penal por desacato”.

Michael Z. Goldman, abogado de un ciudadano indio cuyo desafío a su detención desencadenó la revisión interna ordenada por Farbiarz, declaró que su demanda de declaraciones “indica claramente que su paciencia se está agotando, especialmente con ICE”.

El juez, señaló Goldman, “está dando al Gobierno amplia oportunidad de autocontrolarse antes de aplicar medidas más coercitivas”.

Y en Virginia Occidental, un juez federal criticó duramente al Gobierno durante el fin de semana por seguir deteniendo a no ciudadanos que no tienen antecedentes penales a pesar de las opiniones de los jueces de su distrito judicial que “rechazaron repetidamente los argumentos legales” impulsados ​​por los abogados de la administración en casos que impugnaban dichas prácticas.

El juez, Joseph Goodwin, indicó que si “las violaciones sistemáticas continúan a pesar de los repetidos hallazgos judiciales de inconstitucionalidad, este tribunal empleará todo el espectro de su autoridad inherente, incluyendo… procedimientos de desacato contra los funcionarios que desafíen las órdenes de este tribunal o los fallos constitucionales”.

“La detención continua sin determinaciones de custodia individualizadas, después de las reiteradas resoluciones de este tribunal de que dicha detención viola la Quinta Enmienda, tendrá consecuencias legales”, escribió en el fallo Goodwin, designado por el entonces presidente Bill Clinton.

Pero en ninguna parte el problema del incumplimiento —y las amenazas de desacato— ha sido más agudo que en las Ciudades Gemelas, Minneapolis–Saint Paul, donde la Operación Metro Surge de Trump dio lugar a que los tribunales federales de allí se vieran inundados de casos presentados por inmigrantes que impugnan su detención.

Los desafíos pusieron a prueba los recursos legales del Gobierno en el terreno, lo que llevó a un patrón de incumplimiento que rápidamente dio paso a una tensión sostenida entre los jueces federales del estado y el Poder Ejecutivo.

Patrick Schiltz, el juez principal del tribunal de primera instancia del estado, quien ha sido especialmente franco sobre el enfoque del Gobierno ante la represión y las disputas legales derivadas de ella, dejó en claro la semana pasada que su paciencia con ICE se había agotado.

“El tribunal no tiene conocimiento de otra ocasión en la historia de Estados Unidos en la que un tribunal federal haya tenido que amenazar con desacato —una y otra vez— para obligar al Gobierno de Estados Unidos a cumplir con las órdenes judiciales”, escribió en un fallo mordaz.

“Este tribunal seguirá haciendo todo lo necesario para proteger el estado de derecho, incluyendo, de ser necesario, recurrir al desacato penal”, añadió Schiltz, designado por el expresidente George W. Bush. “De una forma u otra, ICE cumplirá las órdenes de este tribunal”.

