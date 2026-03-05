Las 5 cosas que debes saber este 5 de marzo

Por CNN en Español

Ecuador y EE.UU. profundizan su alianza estratégica contra el narcotráfico. Universidades públicas de Florida suspenden contratación de extranjeros con visas H-1B. Cilia Flores pide unirse a solicitud para desestimar cargos de narcoterrorismo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

La Casa Blanca sugirió que España acordó cooperar con la misión militar estadounidense contra Irán después de que el presidente Donald Trump arremetiera el martes contra el Gobierno del país y amenazara con un embargo comercial. Pero España niega esa versión: el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, desmintió los dichos de la Casa Blanca. “Nuestra postura no ha cambiado”, afirmó.

EE.UU. anunció el inicio de operaciones conjuntas con fuerzas militares de Ecuador en contra de grupos criminales catalogados como terroristas por el Departamento de Estado y a los que Quito atribuye el aumento de la criminalidad en el país sudamericano. No ha trascendido lo que implica el convenio o qué tipo de resultados se esperan.

Las universidades públicas de Florida suspenderán temporalmente la contratación de profesores extranjeros mediante el programa de visas H-1B, que permite a los empleadores contratar a profesionales altamente calificados en ocupaciones especializadas. La medida se produce después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenara a las universidades en octubre pasado que tomaran medidas enérgicas contra lo que describió como “abuso de visas” en la educación superior.

La esposa del derrocado presidente de Venezuela, Cilia Flores de Maduro, pidió a un juez federal en Nueva York que le permita sumarse a la ofensiva legal de Nicolás Maduro para desestimar la acusación penal que ambos enfrentan en Estados Unidos.

Este 8 de marzo se llevan a cabo las elecciones legislativas y las tres consultas interpartidistas para la presidencia en Colombia. El panorama de las encuestas muestra que, por un lado, la contienda presidencial se definiría hoy entre dos candidatos que no participan en las consultas (Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella), y que el Pacto Histórico y el Centro Democrático encabezan la disputa por el control del Senado.

¿Por qué es noticia ahora el cantante texano Bobby Pulido?

A. Ganó otro premio Grammy.

B. Ganó la primaria demócrata en el Distrito 15 de Texas.

C. Anunció que jugará béisbol.

D. Busca protagonizar una película.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Irán: ¿amenaza nuclear o cambio de régimen?

Participa de una conversación en vivo con Fernando del Rincón y José Levy. Este jueves a las 2 p.m. de Miami/11 a.m. de Los Ángeles en nuestro canal de YouTube.

Apple presenta su nueva y más económica MacBook

La MacBook Neo es la primera laptop de Apple que funciona con un chip que se usa habitualmente en el iPhone y tiene un precio inicial de US$ 599.

Llega el Clásico Mundial de Béisbol: una historia de orgullo patrio, hazañas y controversia

Del 5 al 17 de marzo veremos un torneo de béisbol en el que las estrellas más destacadas de la pelota caliente internacional y de las Grandes Ligas de Estados Unidos se reúnen para representar a sus países.

4.157 millones

El show de Bad Bunny en el Super Bowl obtuvo 4.157 millones de visualizaciones en 24 horas, informaron la NFL, Apple Music y Roc Nation.

“Tenemos que coincidir con EE.UU.”

—Lo dijo Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, destacando el “rol fundamental” del Gobierno de Trump en Venezuela.

El momento en que rescatan a dos personas atrapadas en un globo aerostático a 280 metros de altura

Un cuerpo de bomberos del este de Texas rescató a dos personas que quedaron atrapadas luego de que su globo aerostático se enganchara en una torre de telefonía celular a más de 274 metros de altura.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. La corta vida política del cantante texano Bobby Pulido tuvo su primera gran victoria este martes al ganar la primaria demócrata en el Distrito 15 de Texas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.