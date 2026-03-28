Siete islas que guardan las llaves del estrecho de Ormuz

Por Brad Lendon, CNN

Según los informes, miles de soldados de tropas terrestres estadounidenses se dirigen a Medio Oriente, y crece la especulación de que ese contingente podría ser asignado para tomar la isla iraní de Kharg, un centro clave en el norte del golfo Pérsico que maneja el 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán.

Pero Kharg es solo una de las docenas de islas iraníes en el golfo, y otras pueden ser más importantes para garantizar el paso seguro de barcos, incluidos buques de guerra, a través del estrecho de Ormuz.

Siete de estas islas —Abu Musa, Gran Tunb, Pequeña Tunb, Hengam, Qeshm, Larak y Hormuz— forman lo que los investigadores de la Universidad Sun Yat-sen en Zhuhai, China, denominan la “archidefensa” de Irán.

“Una curva hipotética que conecte estas islas ayudaría a comprender mejor la superioridad estratégica de Irán en el control de la seguridad” del estrecho de Ormuz, escribieron el investigador iraní Enayatollah Yazdani y el investigador chino Ma Yanzhe en un artículo de 2022 para el Centro Canadiense de Ciencia y Educación.

Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor —el más pequeño de los siete y situado en el extremo occidental del arco— son clave para el control del estrecho, escribieron los dos investigadores.

Debido a la escasa distancia entre ellas y a la poca profundidad del agua en el golfo, que en general es poco profundo, los grandes buques de guerra y petroleros se ven obligados a pasar de largo de las tres islas, según los investigadores.

Esto los convierte en blancos fáciles para las lanchas rápidas de ataque, los minadores o los drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que operan desde esas islas.

Según escribieron Yazdani y Ma, los funcionarios iraníes se han referido a estas y otras islas del Golfo como los “portaaviones estacionarios e insumergibles” de Teherán.

El año pasado, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció que estaba reforzando su presencia en Abu Musa, Gran Tunb y Pequeño Tunb, según un informe de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

“Nuestro enfoque táctico exige que armemos y pongamos en funcionamiento este grupo de islas. Tenemos la capacidad de atacar bases, buques de guerra y activos enemigos en la región”, declaró en su momento el contralmirante Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Tangsiri murió el jueves en una operación israelí, informaron Israel y el Comando Central de Estados Unidos).

Dado a que las islas son insumergibles, las posiciones militares iraníes en ellas tendrían que ser eliminadas para garantizar el paso seguro de los buques de guerra estadounidenses, potencialmente aquellos que transportan Unidades Expedicionarias de Marines (MEU) de EE.UU., al corazón del Golfo Pérsico, si se intentara un desembarco en la isla de Kharg.

Las islas están “estratégicamente ubicadas para controlar cualquier barco” que intente salir o entrar en el golfo, dijo el analista Carl Schuster, radicado en Hawai y exdirector del Centro Conjunto de Inteligencia del Comando del Pacífico de Estados Unidos.

No existe un calendario previsto para posibles asaltos anfibios estadounidenses en ninguna de las islas de Irán.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que extendía por diez días, hasta el 6 de abril, el plazo para iniciar ataques contra la infraestructura energética de Irán, con el fin de intentar alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin a los combates. El plazo anterior expiraba el viernes por la noche, hora de Miami.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró a los periodistas que “se han logrado avances” en las negociaciones con Irán.

Pero no hubo ningún anuncio sobre una pausa en la campaña militar general. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el jueves que Estados Unidos continuaría “negociando con bombas”.

CNN ha informado que elementos de dos Unidades Expedicionarias de Marines (MEU, por sus siglas en inglés), con alrededor de 4.000 soldados, se dirigen a Medio Oriente.

Además, unos 1.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EE.UU . han sido alertados para su despliegue.

Schuster afirmó que podría ser necesario desplegar todo el potencial de estas unidades para tomar el control de las islas defensivas clave de Irán. “Utilizaría dos unidades de infantería de marina para garantizar una fuerza abrumadora”, declaró a CNN.

El despliegue de tropas estadounidenses en las islas se produciría de dos maneras: por aire o por mar.

Los buques de la Armada estadounidense transportan lanchas de desembarco, incluidas las LCAC (Landing Craft Air Cushioned), que pueden deslizarse hasta las playas para desembarcar tropas y su equipo.

Sin embargo, introducirlas en el golfo podría ser problemático, ya que sus buques nodriza tendrían que sortear las posibles defensas iraníes en las islas situadas más al principio de la curva —Ormuz, Larak, Qeshm y Hengam—, así como en la parte continental de Irán.

El analista militar de CNN, Cedric Leighton, declaró el jueves que Larak, situada en la entrada oriental del estrecho, representa un problema para los buques de guerra que intentan acceder al golfo.

Con misiles o pequeñas aeronaves de ataque lanzadas desde Larak, “(Irán) podría cortar el paso a cualquier cosa que atraviese el estrecho. Este es un objetivo militar crítico”, declaró a Erin Burnett de CNN.

Los buques de la Armada también transportan aeronaves de rotor basculante CV-22 Osprey, capaces de realizar despegues y aterrizajes verticales, además de helicópteros. Sin embargo, estas aeronaves son lentas y vulnerables a las defensas aéreas que los ataques aéreos anteriores podrían haber pasado por alto.

Las tropas de la 82.ª División Aerotransportada podrían lanzarse en paracaídas sobre las islas desde aviones que volaran a mayor altitud, pero un asalto de este tipo dispondría de menos equipo del que se puede transportar por mar.

En definitiva, los asaltos a las islas podrían tardar entre dos días y dos semanas en completarse, pero, de tener éxito, arrojarían resultados importantes, comentó Schuster.

“Tómenlo, instálenle un radar y algunas tropas, y podrán monitorear la actividad en el estrecho mientras le niegan a Irán una base para drones y demás”, precisó Schuster refiriéndose a Abu Musa.

Un informe del 24 de marzo del Instituto para el Estudio de la Guerra indicaba que aviones de guerra estadounidenses y/o israelíes habían comenzado a atacar la infraestructura militar iraní, incluidos hangares de aviones, puertos y almacenes en Abu Musa, Gran Tunb y Pequeño Tunb; el tipo de ataques que, según Schuster, precederían a una invasión anfibia.

Pero tomar las islas es solo una parte de la tarea. Se necesitaría una fuerza de ocupación de entre 1.800 y 2.000 soldados para garantizar que los iraníes no pudieran volver a utilizar las islas, estimó Schuster.

Y eso podría dejar vulnerables a las tropas estadounidenses de ocupación.

“Controlar cualquiera de estos territorios también requerirá que las fuerzas estadounidenses impidan los ataques con drones, misiles y artillería desde el territorio continental iraní, lo que podría involucrar a Estados Unidos en un conflicto impopular y a largo plazo en territorio iraní, acompañado de un aumento de las bajas estadounidenses”, afirma un nuevo informe del Centro Soufan, una organización de análisis no partidista con sede en Nueva York.

Schuster afirmó que la defensa contra drones y misiles es vital para cualquier tropa estadounidense en las tres islas iraníes.

“Si Irán dispone de drones y misiles balísticos, bombardeará cualquier fuerza hostil en esas islas”, afirmó.

Pero Schuster ve ventajas en intentar tomar las tres islas de la parte baja del golfo en lugar de Kharg, el centro petrolero, en la parte alta.

“Existe un menor riesgo de dañar la economía de un futuro gobierno iraní”, afirmó.

Dado que la mayor parte del petróleo de Irán fluye a través de Kharg, un conflicto que dañe su infraestructura petrolera podría retrasar años la recuperación posterior a la guerra, mientras se lleva a cabo su reconstrucción.

Los ataques iraníes contra las instalaciones de gas natural licuado de Qatar a principios de este mes causaron daños que podrían tardar hasta cinco años en repararse, según informaron funcionarios de QatarEnergy.

Sin embargo, los analistas señalaron que la acción estadounidense de tomar Abu Musa y las islas de Tunb Mayor y Menor también podría tener repercusiones en la posguerra.

En 1971, Irán, entonces gobernado por el Shah, apoyado por Estados Unidos, tomó el control de las islas cuando los Emiratos Árabes Unidos obtuvieron la independencia de la Gran Bretaña colonial.

Desde entonces, los Emiratos Árabes Unidos han impugnado las acciones de Teherán ante las Naciones Unidas, calificándolas de ilegales, y se han ofrecido a negociar una solución a la disputa.

Irán alega tener derechos históricos y geográficos sobre las islas. Los Emiratos Árabes Unidos afirman que podrían llevar la disputa ante la Corte Internacional de Justicia si el asunto no se resuelve.

Estados Unidos y otras naciones han apoyado a los Emiratos Árabes Unidos en su reclamación, según declaró la embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Washington en un comunicado.

Y ahí es donde cualquier anexión estadounidense de las islas se vuelve complicada, comentó Schuster, calificándolo de “dilema político” para Washington con su aliado de los Emiratos Árabes Unidos.

Si Estados Unidos devuelve la isla a cualquier nuevo gobierno iraní, corre el riesgo de enfurecer a los Emiratos Árabes Unidos, afirmó Schuster. Añadió que, de devolverla a los Emiratos Árabes Unidos, podría socavar la legitimidad del nuevo régimen iraní.

Por supuesto, eso solo sería un problema si Estados Unidos lograra conservar alguna de las islas capturadas al final del conflicto. Pero Schuster afirmó que es algo que los planificadores deben tener en cuenta, ya que se trata de una disputa que podría reavivar los combates.

“Por eso la planificación militar moderna es tan compleja”, afirmó.

“Todas las opciones tienen un impacto negativo. No existen planes ni soluciones perfectas. Solo hay un equilibrio entre costes, riesgos e impacto, tanto previsto como imprevisto”, precisó.

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