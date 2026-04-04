Los precios del cacao bajan, pero no lo hacen a tiempo para la Pascua

Por Isaac Tellechea, CNN

Las canastas de Pascua de este año tendrán un precio más alto y un poco menos de chocolate, a pesar de que los precios del cacao han bajado.

El cacao —el ingrediente clave del chocolate— ha experimentado una caída constante en su precio desde su máximo histórico en 2024, cuando los granos se cotizaban por encima de los US$ 12.000 por tonelada. Hoy rondan los US$ 3.300 por tonelada.

Pero esa caída no se ha trasladado a lo que pagan los consumidores. Los precios de los dulces han subido un 11,6 % en el último año, según el Índice de Precios al Consumidor de febrero.

La razón: el chocolate de Pascua que hoy está en los estantes se produjo con cacao comprado cuando los precios estaban en niveles extremadamente altos, según David Branch, gerente de sector del Wells Fargo Agri-Food Institute.

“2024 fue la culminación de tres años consecutivos de eventos climáticos desfavorables en África occidental”, dijo Branch a CNN.

Los países de África Occidental son los mayores proveedores de cacao del mundo. Solo Ghana y Costa de Marfil producen el 60 % del cacao mundial. Condiciones climáticas extremas, como temperaturas más altas y lluvias torrenciales, provocaron malas cosechas durante tres años seguidos.

Los descensos consecutivos en la producción derivaron en uno de los mayores déficits de oferta de granos de cacao frente a la demanda. Los mercados reaccionaron con “precios disparados”, señaló Branch.

El año pasado, gigantes del chocolate como Hershey, Nestlé y Lindt anunciaron aumentos de precios debido a la escasez de cacao. Lindt subió los precios un 19 %.

Es una mala noticia para las fiestas en las que el chocolate es protagonista. Los precios del chocolate de San Valentín se dispararon en febrero y, en aquel momento, Branch afirmó que las subidas de precios podrían moderarse para Pascua.

Los estadounidenses gastarán alrededor de US$ 3.300 millones en dulces de Pascua este año, según la Federación Nacional de Minoristas. La Asociación Nacional de Confiteros afirma que cerca del 90% de las canastas de Pascua incluyen chocolate.

Afortunadamente para los amantes del chocolate, 2026 ha registrado condiciones mucho más favorables para el cultivo de cacao en comparación con el año pasado.

“Lo que hemos visto en esta temporada de cosecha es un clima excelente, mejores prácticas agrícolas y más plantaciones de cacao entrando en producción en Sudamérica y Asia”, dijo Branch.

Todos estos factores han aumentado la oferta global de cacao, impulsando a la baja los precios de los granos, aunque todavía podría pasar un tiempo antes de que esa caída se refleje en los productos finales en las tiendas. Branch no espera alivio para los consumidores hasta Halloween. Incluso entonces, podría ser moderado.

“No creo que volvamos a los niveles de hace tres años, pero esperamos ver algo de alivio”, dijo.

Los granos de cacao han sido el principal factor detrás del aumento de precios, pero el encarecimiento en otros sectores, como el empaquetado y la energía, también ha influido en el mayor costo del chocolate.

Conocida como la chocolatería más antigua de Manhattan, Li-Lac Chocolates ha evitado subir precios, pero podría no lograrlo por mucho más tiempo.

“Podríamos haber absorbido el aumento del cacao o el del empaquetado por separado, pero ambos al mismo tiempo han sido brutales”, dijo Chris Taylor, propietario de Li-Lac Chocolates, a CNN. “Si esto continúa así, no veo cómo podríamos evitar subir precios”.

Los aranceles elevaron los costos de los envases de alimentos en 2025 Taylor pensó que la decisión de la Corte Suprema de anular muchos de ellos evitaría aumentos de precios, pero los costos de empaquetado siguen siendo demasiado altos.

Además, la guerra en Irán podría incrementar los costos de transporte debido al alza en los precios del petróleo. Según Branch, los consumidores podrían optar por chocolates más baratos de marcas propias en lugar de grandes marcas. Alternativas como los Peeps o los caramelos tipo jellybeans también podrían ganar popularidad este año.

Aun así, Branch se muestra confiado en el gusto del público por el chocolate.

“Los consumidores no han perdido el apetito por el chocolate”, afirmó Branch. “Es uno de esos pequeños lujos accesibles que se permiten. Incluso con precios más altos, muchos no pueden prescindir de él”.

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