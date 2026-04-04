Rusia vuelve a afirmar que tomó una región del este de Ucrania, pero la realidad es muy distinta

Por Tim Lister y Svitlana Vlasova, CNN

Esta semana, por tercera vez desde su invasión a gran escala de Ucrania, Rusia afirmó que ha ocupado por completo la región ucraniana de Luhansk.

Las Fuerzas Armadas de Rusia han controlado casi todo Luhansk, una de las cuatro regiones orientales que Moscú ha intentado anexar ilegalmente, desde el primer año del conflicto.

No está claro por qué Rusia sintió la necesidad de anunciar, otra vez, que sus fuerzas habían “completado la liberación de todo el territorio de la República Popular de Luhansk”, como denomina a la región.

Analistas señalan que el Ministerio de Defensa ruso tiene la costumbre de exagerar avances cuando las líneas del frente apenas cambian.

Los avances rusos en Ucrania se desaceleraron en los primeros tres meses de este año a unos cinco kilómetros diarios, frente a los 11 kilómetros en el primer trimestre de 2025, según monitores de guerra, incluido el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), con sede en Washington. Y en algunas zonas del campo de batalla, los ucranianos han logrado avances.

Ucrania desestimó la afirmación de que todo Luhansk esté ahora bajo control ruso.

“La línea del frente no se ha movido casi nada en los últimos seis meses. Es como una especie de broma del Día de los Inocentes por su parte”, dijo un portavoz militar ucraniano, Victor Tregubov.

El Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, encargado de defender Luhansk, afirmó que los rusos lanzaron sin éxito 144 intentos de asalto contra dos aldeas en su intento por completar la captura de la región.

El mismo día del anuncio del Ministerio de Defensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, debería haber ordenado ya la retirada de las fuerzas ucranianas de toda la región del Donbás, calificando esa retirada como necesaria para poner fin a la “fase caliente” de la guerra.

El Donbás incluye Luhansk y Donetsk, de los cuales Ucrania aún controla alrededor del 20 %.

“Las afirmaciones del Kremlin en 2025 y 2026 sobre la toma de [Luhansk] magnifican cambios mínimos en el frente… para crear la falsa impresión de que las fuerzas rusas avanzan rápidamente en varios sectores del campo de batalla”, señaló el ISW tras la última declaración rusa.

El anuncio de Rusia estaba “dirigido a presentar las defensas ucranianas como al borde del colapso, para presionar a Estados Unidos y a otros socios de Ucrania a forzar a Kyiv a ceder territorio innecesariamente, territorio que es muy poco probable que las fuerzas rusas logren capturar militarmente en el mediano plazo, si es que lo logran”, concluyó el ISW.

La “liberación” de Luhansk ya había sido proclamada en 2022 y nuevamente en junio pasado, cuando el gobernador de Luhansk designado por el Kremlin, Leonid Pasechnik, afirmó que el “100 %” de la región estaba bajo control ruso.

En octubre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que a dicho país solo le quedaba por conquistar el 0,13 % de la región.

Durante la última semana, drones ucranianos han atacado depósitos de combustible y municiones rusas a unos 100 kilómetros de la línea del frente en Luhansk, así como un sistema de defensa aérea ruso a más de 130 kilómetros de la frontera de la región, de acuerdo con videos geolocalizados.

El panorama general muestra que las fuerzas ucranianas lograron sus avances más significativos durante el invierno desde la incursión en la región rusa de Kursk en 2024. Su mayor progreso ha sido en el sur, donde han recuperado unos 400 kilómetros cuadrados en Zaporiyia, otra región reclamada por Rusia.

Las fuerzas ucranianas también retomaron al menos 180 kilómetros cuadrados en y alrededor de Kupiansk, en el norte, en diciembre, y en gran medida han mantenido esas ganancias, de acuerdo con el ISW.

El comandante en jefe de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, dijo la semana pasada que las fuerzas ucranianas están priorizando contraataques en zonas donde las fuerzas rusas son más débiles.

“El enemigo está jugando actualmente bajo nuestras reglas. Se ve obligado a adaptarse y concentrar sus esfuerzos donde nosotros avanzamos”, dijo Syrskyi.

El objetivo es obligar a las Fuerzas Armadas de Rusia a redistribuir militares a diferentes áreas para responder a los ataques, tal como Rusia ha intentado dispersar las defensas ucranianas.

A finales del mes pasado, un conocido bloguero militar prorruso, Yuri Podolyaka —quien tiene casi tres millones de suscriptores en Telegram— expresó dudas sobre si las fuerzas rusas podrán revertir una situación desfavorable en el campo de batalla en los próximos meses y se quejó de los “bastante exitosos” contraataques ucranianos.

Las fuerzas ucranianas estaban “superando” a las rusas en su capacidad de adaptación, dijo Podolyaka, y el liderazgo militar en Moscú no ha logrado ajustarse a los mejores drones interceptores ucranianos.

Ucrania también intenta aprovechar la magnitud de las pérdidas rusas.

“Las pérdidas rusas este marzo han alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la guerra”, afirmó Zelensky el viernes.

“Solo nuestros ataques con drones provocaron 33.988 militares rusos muertos o gravemente heridos, mientras que la artillería y otros ataques eliminaron a otros 1.363 ocupantes rusos”.

“Eso significa más de 35.000 bajas rusas en solo un mes”, dijo Zelensky.

“Los avances rusos se han desacelerado significativamente, ya que las fuerzas rusas continúan sufriendo pérdidas de personal y dependen cada vez más de infantería mal entrenada y peor equipada para avanzar”, señaló el ISW la semana pasada.

Sin embargo, Ucrania también enfrenta una grave escasez de personal en muchas partes de la línea del frente, y Zelensky ha expresado preocupación por que la guerra en Medio Oriente pueda reducir la disponibilidad de armamento estadounidense, especialmente misiles de defensa aérea, cientos de los cuales han sido enviados para defender a países del Golfo.

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