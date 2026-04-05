¿De qué le sirve a los inmigrantes venezolanos que EE.UU. y Venezuela hayan restablecido las relaciones diplomáticas?

Por Uriel Blanco, CNN en Español

A inicios de marzo, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones bilaterales, tanto diplomáticas como consulares, luego de su ruptura en 2019. Se trató de un gesto más del acercamiento sin precedentes entre ambos países desde la captura del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.

Este acercamiento es observado con ansiedad e incertidumbre por miles de venezolanos en EE.UU. afectados por la política migratoria, que esperan algún alivio a su situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se quedó al frente del país sudamericano luego del arresto de Maduro. A tal punto que hasta su administración levantó las sanciones que pesaban en su contra. Rodríguez, en tanto, ha respondido al respaldo con elogios y con medidas comerciales, sobre todo en materia energética, en beneficio de las dos naciones.

Autoridades estadounidenses han dicho que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ayudará en los “esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, mientras que las autoridades venezolanas han comentado que esta reanudación tiene el objetivo de retomar “la presencia diplomática” en Washington y atender “asuntos que le interesen a los ciudadanos venezolanos”.

No obstante, expertos señalaron a CNN que aún no es claro cómo se podrían beneficiar los venezolanos con estos movimientos políticos, e indicaron que por el momento se trata de algo “simbólico”.

Luego de la visita a Washington de una misión diplomática venezolana el jueves pasado —que, entre otras cosas, tuvo como finalidad “explotar” oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países—, el movimiento más reciente en el restablecimiento de las relaciones bilaterales se dio esta semana.

El lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la reanudación de las operaciones de su embajada en Caracas; sin embargo, aún no se han reanudado los servicios consulares. Por el momento, el equipo estadounidense en Venezuela “está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de EE.UU. en Caracas para preparar el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”.

Por otra parte, todavía no hay novedades del regreso de la Embajada de Venezuela en EE.UU. ni de los servicios consulares, pese a la reciente visita de la misión diplomática venezolana.

En el papel, la función principal de una embajada es ayudar a los ciudadanos “que viajan al país anfitrión o residen en él”, dijo a CNN Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC.

En este caso, la Embajada de EE.UU. en Caracas tendrá la tarea de asistir a los estadounidenses que van a viajar o que residen en Venezuela. Mientras que la Embajada de Venezuela en Washington también llevará a cabo este trabajo con los venezolanos que viajan o que residen en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, agregó Uribe, los funcionarios estadounidenses y venezolanos en sus respectivas embajadas tendrán a futuro la labor de “entrevistar a los ciudadanos del país anfitrión que desean viajar” a Estados Unidos o Venezuela.

En tanto, “los consulados proporcionan pasaportes, registros de nacimiento y muchos otros servicios a los ciudadanos” de sus respectivos países, ya sea que se encuentren de visita o que residan ahí, explicó la abogada de inmigración.

Uribe indicó que el regreso de las relaciones diplomáticas podría llevar a la reanudación de las solicitudes de inmigración y de asilo de venezolanos en EE.UU., las cuales fueron suspendidas en diciembre del año pasado.

“Es posible que el restablecimiento de relaciones diplomáticas ayude a revertir esta decisión; sin embargo, hasta el momento, no hay indicaciones de eso”, dijo.

Así que las medidas alrededor del restablecimiento de las relaciones bilaterales parecen tener un carácter principalmente simbólico, según Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus —una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos y que ha estado en la primera línea de defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)—.

Ferro dijo a CNN que sucesos como izar la bandera estadounidense en la Embajada de EE.UU. en Caracas o el anuncio del restablecimiento de las relaciones bilaterales son, de momento, más “actos simbólicos” que acciones que vayan a impactar en la realidad que enfrentan los venezolanos en Estados Unidos.

“Por ahora todos han sido actos simbólicos, actos que parecieran asomar una reanudación de relaciones diplomáticas y consulares en el corto o mediano plazo, pero no tenemos idea realmente de qué significa eso”, detalló Ferro.

La abogada Elizabeth Uribe añadió que tener una embajada abierta y operando en otro país ayuda a un gobierno a establecer relaciones con “los representantes del país anfitrión, con empresas locales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas y ciudadanos”.

En este sentido, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Venezuela también tiene fines estratégicos, sobre todo para la administración de Trump, de acuerdo con José Antonio Hernández Macías, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Cada uno de los países tiene diferentes objetivos con este restablecimiento de relaciones. Por ejemplo, para Estados Unidos, considero que lo más importante, sobre todo en estos momentos en que se encuentra también en una guerra en Medio Oriente, es tener un acceso completamente directo y seguro al petróleo venezolano”, dijo a CNN el también investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.

Desde la caída de Maduro, uno de los principales acercamientos entre los gobiernos de Trump y Rodríguez ha sido en el aspecto comerical, con especial énfasis en materia energética.

“No solamente es el petróleo, también estamos hablando de otros minerales críticos u otros recursos como el oro. También sabemos que Venezuela posee grandes reservas de oro, hay tierras raras, hay coltán, hay diferentes minerales estratégicos, sobre todo pensando justamente en esta confrontación con China, que es el gran rival a nivel global de Estados Unidos”, destacó Hernández Macías.

Aunque expertos afirman que asegurarse los minerales críticos de Venezuela es una tarea difícil para EE.UU., estas materias primas son indispensables para industrias que van desde la defensa hasta la tecnología, y la administración de Trump ha recalcado repetidamente su importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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