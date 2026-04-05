El papa León XIV se centra en mantener la esperanza en medio de la guerra y el sufrimiento en su primera Misa de Pascua

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV se centró en mantener la esperanza en medio de la violencia de la guerra, el cambio climático y otros sufrimientos, en su primera homilía de Pascua desde que se convirtió el año pasado en el líder de la Iglesia católica.

El papa León, al hablar durante la misa del Domingo de Resurrección en la plaza de San Pedro del Vaticano, dijo que el mensaje de Pascua responde al “grito de dolor que se eleva desde todos los rincones por los abusos que aplastan a los más débiles entre nosotros, por la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, por la violencia de la guerra que mata y destruye”.

“A menudo parece que Dios no existe: a nuestro alrededor vemos una injusticia persistente, maldad, indiferencia y crueldad. Pero también es cierto que, en medio de la oscuridad, algo nuevo siempre brota a la vida y tarde o temprano da fruto”, dijo el pontífice. “La Pascua nos da esta esperanza, al recordar que en Cristo resucitado una nueva creación es posible cada día”.

La primera Semana Santa y Pascua de León XIV tiene lugar en el contexto de la guerra y lo ha visto expresar su esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda encontrar una “vía de salida” para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El Viernes Santo, el primer pontífice nacido en Estados Unidos cargó la cruz durante toda la ceremonia del Vía Crucis en el Coliseo de Roma, donde los fieles escucharon oraciones por niños inmigrantes deportados, junto con una advertencia a los líderes mundiales de que sus acciones serán juzgadas.

La semana pasada, durante el Domingo de Ramos, al inicio de la Semana Santa, el papa León XIV dijo: “Jesús es el rey de la paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra… no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

Este domingo, miles de personas se reunieron en una soleada plaza de San Pedro para la Misa de Pascua, que, según la tradición, ha sido adornada con flores y bulbos para la celebración.

Más tarde en el día, se espera que el papa León XIV reitere su llamado a la paz en su mensaje de Pascua desde el balcón de la basílica de San Pedro, donde también se espera que ofrezca un mensaje de Pascua en diferentes idiomas y, a continuación, dará la bendición Urbi et Orbi.

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