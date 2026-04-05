Michigan Wolverines y UConn Huskies jugarán la final del básquet universitario de la NCAA

Por Dana ONeil, CNN

Será la “fuerza imparable” contra el “objeto inamovible”. Michigan Wolverines ante los UConn Huskies. Un duelo imperdible para definir al campeón del baloncesto universitario de Estados Unidos, que llegará este lunes en horario estelar.

Las dos universidades lograron su boleto el sábado, con dos actuaciones sólidas y contundentes sobre los Arizona Wildcats y los Illinois Fighting Illini.

Los Huskies jugarán por su segundo título nacional en cuatro años, una hazaña que no se había repetido desde que John Wooden hacía su magia en Westwood. Es un logro aún más improbable si se consideran todos los factores del deporte universitario actual, que parecen destinados a impedir la construcción de semejantes dinastías.

Y, sin embargo, los Huskies y Hurley acumulan ya un balance de 11-0 en partidos del “Sweet 16” en adelante, erigiéndose como una de las fuerzas más imparables que puedan encontrarse, tal vez, en todo el deporte universitario.

Los Huskies poseen, tal vez, el arma secreta más singular de todo el baloncesto: una especie de “memoria muscular” para ganar, forjada a lo largo de los años en un gran partido tras otro. Fue precisamente esa cualidad la que les permitió mantenerse a flote a pesar de desperdiciar una ventaja de 19 puntos ante Michigan State en el “Sweet 16”, y la razón por la que lograron remontar una desventaja de 19 puntos para vencer a Duke en la fase “Elite Eight”.

Y es, sin lugar a dudas, el factor determinante de su victoria contra los Illini. El camino no fue fácil; se asemejó más bien a conducir por una autopista de Nueva Inglaterra tras un invierno crudo: lleno de baches y relativamente incómodo.

Un duelo entre la ofensiva mejor clasificada del país y la vigésimo sexta mejor se transformó en una auténtica batalla de trincheras, donde, en lugar de intercambiar canastas, ambos equipos se intercambiaron rachas de sequía anotadora. Todo ello otorgó una importancia capital a los pequeños detalles, y en casi todas las estadísticas menores, UConn salió victorioso: asistencias (14 frente a 3), pérdidas de balón (8 frente a 6) y acierto en los tiros libres (15 de 17 frente a 18 de 23). Los Huskies solo cedieron terreno en el rebote, y aun así se adjudicaron el rebote más importante de todo el partido.

UConn logró establecer una ventaja de 14 puntos a mediados de la segunda mitad, pero los Illini descontaron con mucho esfuerzo para ponerse a solo 59-63 con 1:39 por jugar. Allí apareció Silas Demary Jr. para capturar un rebote que ofensivo que significó tres puntos para UConn y, prácticamente, el final del encuentro.

“Somos un programa aguerrido. Somos un grupo de luchadores”, afirmó Hurley. “No resulta atractivo para todo el mundo. Estoy seguro de que hay algunas personas aquí presentes a las que les resulta repulsivo. Para nosotros, esto no es un simple juego en el que nos limitamos a correr por la cancha con nuestros uniformes, lanzando un balón y esperando que entre. Nosotros luchamos. Para nosotros, llegar a la noche del lunes —y tener la oportunidad de ganar un campeonato— es una lucha a vida o muerte”.

Hay partidos que no están a la altura de las expectativas generadas, y luego está esto. Más despiadado que el matón del patio de recreo que te roba el dinero del almuerzo, y más cruel que ser humillado de la manera más vergonzosa posible; fue una aniquilación tan absoluta que prácticamente se podían ver las entrañas de Arizona desparramadas por la cancha, como si fueran un animal atropellado en la carretera.

Hace diez años, Villanova vapuleó a Oklahoma en las semifinales nacionales; una auténtica masacre que culminó con una victoria récord de 44 puntos de diferencia y con Buddy Hield con la cabeza oculta bajo una toalla en el banquillo. Nada podría igualar aquello por completo, pero la humillante victoria de Michigan sobre Arizona por 90-73 se quedó muy cerca.

Entre el 19 de noviembre y el 2 de enero, Michigan ganó todos sus partidos por un promedio —¡un promedio!— de 34,5 puntos. Los Wolverines viajaron a Las Vegas para el torneo Players Era durante el Día de Acción de Gracias y, en el transcurso de tres noches, arrasaron con San Diego y Gonzaga (por 40 puntos) y con Auburn (por 30). Eran el equipo a batir.

Pero la temporada es larga, y es raro encontrar un equipo que domine desde el salto inicial hasta el pitido final. Surgieron aspirantes. Los Wolverines perdieron ante Duke, lo que sirvió para realzar el currículum de los Blue Devils. Los guardias de Florida se pusieron a la altura de sus hombres grandes, dando pie a la posibilidad de que se repitiera el campeón nacional. Y luego estaba Arizona; siempre Arizona.

Los Wildcats no habían perdido desde el Día de San Valentín. Mientras los Wolverines tropezaban y caían ante Purdue en el Torneo de la Big Ten, los Wildcats salían a la cancha y se alzaban con el título de la Big 12. En cuatro partidos de la NCAA, ganaron por un promedio de 22 puntos, pasando literalmente el rodillo por encima de Arkansas y Purdue en el camino.

Aunque las casas de apuestas daban a Michigan como favorito por 1,5 puntos, mucha gente se inclinaba por Arizona.

Presentado como el partido que debería haber sido la final del campeonato nacional, el encuentro degeneró rápidamente en una paliza propia de un duelo entre el cabeza de serie número 1 y el 16. Apenas transcurridos quince segundos, Aday Mara anotó tras un rebote ofensivo, y Michigan pisó el acelerador a fondo, como si estuviera en la recta de salida preparándose para las 500 Millas. El 2-0 inicial dio paso a un 10-1, que derivó en un 16-5; la ventaja se amplió a 16 puntos al descanso y llegó a inflarse, en un momento dado, hasta los 30 puntos.

El único contratiempo fue el temor momentáneo de que Michigan pudiera perder a su máximo anotador. Lendeborg se torció el pie izquierdo al pisar la zapatilla de Motiejus Krivas mientras penetraba hacia la canasta, al principio de la primera mitad. Hizo una mueca de dolor en cuanto sucedió, pero siguió moviéndose, con la esperanza de que, si no se quedaba quieto, el dolor no se manifestaría.

No funcionó. Lendeborg salió del partido y se dirigió al vestuario, regresando al banquillo con una toalla cubriéndole la cabeza.

El cuerpo técnico tiene dos días para ponerlo en forma, si no al 100 %, al menos lo suficientemente bien.

“A menos que me levante y me caiga de pie, voy a estar en ese partido”, dijo.

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