Swalwell y Gonzales renuncian al Congreso de EE.UU. ante amenaza de expulsión

Por Annie Grayer, CNN

Los representantes Eric Swalwell y Tony Gonzales renunciaron al Congreso este martes, momentos antes de que sus colegas en la Cámara de Representantes se prepararan para iniciar su rápida destitución.

El demócrata y el republicano evitaron por poco la casi segura humillación pública de una votación de expulsión en el pleno. Sin embargo, aunque lograron esquivar la consecuencia más dura posible para un miembro del Congreso, ambos abandonan sus cargos en el Capitolio envueltos en escándalos separados que provocaron caídas políticas de alto perfil.

Las dos renuncias, cuyos planes se anunciaron con pocos minutos de diferencia la noche del lunes, representan un momento impactante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde la presión de legisladores de ambos partidos por rendición de cuentas había vuelto prácticamente insostenible la permanencia de ambos en el Congreso.

“Lamento profundamente ante mi familia, mi equipo y mis electores los errores de juicio que cometí en el pasado. Lucharé contra la grave y falsa acusación en mi contra; sin embargo, debo asumir la responsabilidad por los errores que sí cometí”, escribió Swalwell en su carta de renuncia dirigida al presidente de la Cámara, Mike Johnson, con efecto inmediato.

“Soy consciente de las gestiones por llevar a cabo una votación inmediata de expulsión en mi contra y contra otros miembros. Expulsar a alguien del Congreso sin el debido proceso, a los pocos días de una acusación, es incorrecto. Pero también es incorrecto que mis electores me tengan distraído de mis funciones”, continuó, al añadir que trabajará con su equipo “en los próximos días” para garantizar la atención a su distrito.

La renuncia de Gonzales, efectiva a las 11:59 p.m. (hora de Miami), también se leyó en el registro de la Cámara.

Swalwell anunció su renuncia días después de que CNN y el San Francisco Chronicle reportaran que una excolaboradora lo acusó de agresión sexual, describiendo una noche de consumo de alcohol que terminó con una relación sexual no consentida. Además de esa acusación, otras tres mujeres dijeron a CNN que Swalwell incurrió en conductas sexuales inapropiadas, incluido el envío de fotos desnudo no solicitadas y mensajes explícitos.

La renuncia del demócrata por California se produce inmediatamente después del anuncio de una investigación del Comité de Ética de la Cámara y en medio de crecientes presiones de colegas de ambos partidos para que dimita. Swalwell, quien ha negado repetidamente las acusaciones, ya había suspendido su aspiración a la gubernatura de California, aunque eso no frenó los llamados para que deje el cargo. También enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía de Manhattan.

Por su parte, Gonzales anunció su renuncia en medio de su propia investigación por parte del Comité de Ética de la Cámara. El mes pasado, el republicano por Texas reconoció haber tenido una relación extramarital con una colaboradora que posteriormente se suicidó. También enfrenta acusaciones de haber enviado mensajes de texto obscenos a una exempleada de campaña, señalamientos a los que no ha respondido públicamente.

No estaba claro si los legisladores ya contaban con los votos necesarios para expulsar a Swalwell y Gonzales, pero miembros de ambos partidos habían estado trabajando para reunir el apoyo de dos tercios de la Cámara requerido para destituirlos, lo que hacía que la amenaza de expulsión fuera real.

Las renuncias ayudan tanto a líderes republicanos como demócratas a evitar el complejo proceso de una votación de expulsión.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, dijeron por separado este martes que coincidían con la decisión de ambos de renunciar, aunque ninguno había pedido públicamente su dimisión antes de los anuncios.

“Sí”, dijo Johnson al ser consultado sobre si creía que tomaron la decisión correcta. “Mis opiniones sobre las graves acusaciones ya eran conocidas y, por supuesto, sobre los hechos que ambos admitieron, y creo que fue lo más adecuado”.

Jeffries respondió simplemente “sí” a la misma pregunta.

A medida que surgían las acusaciones contra Swalwell, se gestó un plan tras bambalinas para que una congresista de cada partido, la demócrata Teresa Leger Fernández, de Nuevo México, y la republicana Anna Paulina Luna, de Florida, redactaran medidas de expulsión para forzar votaciones separadas contra ambos legisladores. La iniciativa republicana apuntaría a Swalwell, mientras que la demócrata lo haría contra Gonzales.

Ambas advirtieron que, si ellos no renunciaban antes de las 2 p.m. (hora de Miami), avanzarían con los procesos de expulsión. Finalmente, mantuvieron sus iniciativas en espera tras recibir garantías de que ambos legisladores estaban preparando sus renuncias.

“Me informaron que Swalwell ya inició el proceso interno para transferir a su personal a la oficina administrativa de la Cámara. Su renuncia llegará en breve. Lo mismo con Tony”, escribió Luna en la red social X la mañana del martes.

La estrategia detrás de esta gestión era que ambos partidos perdieran un miembro, lo que evitaría cambios en la frágil mayoría de Johnson. Sin embargo, en la práctica, los líderes de ambos partidos no favorecían las votaciones de expulsión, al considerar que podrían sentar un precedente preocupante en la Cámara, donde solo seis miembros han sido expulsados en la historia.

Aunque los líderes republicanos de la Cámara de Representantes habían pedido a Gonzales que no buscara la reelección, no habían presionado para que renunciara de inmediato, conscientes de que no podían permitirse perder su voto en una mayoría históricamente estrecha.

Johnson, por su parte, se ha opuesto anteriormente a expulsar miembros, ya que según él, esto requiere una investigación completa del Comité de Ética.

Pero el cálculo dentro del Partido Republicano comenzó a cambiar cuando los demócratas parecían cada vez más dispuestos a apoyar la expulsión de uno de los suyos.

Las salidas de este martes, sin embargo, no marcan el fin de las iniciativas de rendición de cuentas dentro de la Cámara.

Algunos legisladores también buscan expulsar a la representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, de Florida, quien recientemente fue declarada culpable por el Comité de Ética de violaciones a las normas de financiamiento de campaña, entre otras faltas. Otros quieren forzar la salida del republicano Cory Mills, también de Florida, quien está bajo investigación por el mismo comité por acusaciones que incluyen conducta sexual inapropiada e irregularidades en financiamiento de campaña.

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Con información de Alison Main y Manu Raju, de CNN.