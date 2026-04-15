Autoridades de Australia abren una investigación luego de que Ruby Rose denunciara que Katy Perry la agredió sexualmente

Alli Rosenbloom

Las autoridades australianas informaron que iniciaron una investigación sobre un incidente de 2010 que involucra a la actriz de “Orange is the New Black” Ruby Rose, quien a principios de esta semana denunció en redes sociales a la cantante Katy Perry de agresión sexual.

La acusación se deriva de un incidente que, según Rose, ocurrió en un club nocturno de Melbourne en 2010 y que Perry desde entonces ha negado.

La Policía de Victoria confirmó a CNN en un comunicado que funcionarios del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne (SOCIT, por sus siglas en inglés) están investigando la acusación de Rose derivada de un incidente que presuntamente ocurrió en el distrito central de negocios de Melbourne. Se rehusaron a añadir cualquier comentario adicional porque se trata de una investigación en curso.

Perry ha negado las acusaciones a través de su representante, quien dijo a CNN en un comunicado antes de que se anunciara la investigación que las afirmaciones de Rose son “categóricamente falsas” y “mentiras peligrosas y temerariamente irresponsables”. El representante no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la investigación.

Un representante de Rose no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios por correo electrónico de CNN.

Rose hizo por primera vez su acusación a principios de esta semana mientras respondía a un artículo sobre Perry publicado en redes sociales por la revista Complex. El artículo era de tono desenfadado y abordaba la reacción viral de Perry al show de Justin Bieber en el festival de música Coachella, al que asistió con el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, con quien ha sido vinculada sentimentalmente desde el año pasado.

“Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno Spice Market en Melbourne. ¿A quién le importa una m**rda lo que ella piense?”, escribió Rose en la publicación, ahora eliminada.

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Trudeau para solicitar comentarios.

Rose escribió inicialmente en redes sociales que “no estaba interesada” en presentar una denuncia policial sobre el asunto.

El martes, indicó que, de hecho, había decidido presentar una denuncia policial y que ya no podía hablar públicamente del asunto.

“Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”, escribió, y añadió: “Ahora puedo comenzar el proceso de sanación”.

Perry lanzó su séptimo álbum de estudio, “143”, en 2024 antes de embarcarse en una gira mundial, que terminó en diciembre.

En abril de 2025, Perry estuvo entre las seis mujeres que viajaron en Blue Origin de Jeff Bezos, incluidas Gayle King y Lauren Sanchez Bezos, que viajaron al borde del espacio durante una misión de turismo espacial de 10 minutos.

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