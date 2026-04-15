China redescubre a Irán: raíces compartidas y desconfianza hacia EE.UU. impulsan el interés

Por Sylvie Zhuang, CNN

Mientras los bombardeos de Estados Unidos e Israel caían sobre Irán, dañando algunos sitios culturales emblemáticos, decenas de artefactos persas permanecían a salvo a 5.000 kilómetros de distancia, en el norte de China, bajo la atenta mirada de Dong Bibing.

El curador del museo gestiona una exposición de más de 150 antigüedades iraníes, desde piezas de vidrio con motivos florales hasta alfombras de vivos colores y diseños intrincados.

Desde que estalló la guerra a finales de febrero, la muestra en Hohhot, en la región de Mongolia Interior, ha ganado cada vez más popularidad, a medida que crece el interés entre los ciudadanos chinos por un país y una cultura cercanos que rivalizan con los suyos en profundidad y antigüedad.

Inicialmente prevista para concluir en marzo, la exposición se extendió hasta abril y finalizó este lunes. Las piezas pronto se exhibirán en otra ciudad aún por determinar, como quinta parada de una gira nacional.

Dong dijo sentirse “muy desconsolado” al leer sobre el daño a sitios históricos iraníes, incluido el Palacio Golestán de Teherán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

“Pero ahora, justo ante mis ojos, hay una colección de piezas iraníes verdaderamente excepcionales”.

Muchos visitantes compartieron su experiencia admirando estas piezas, animando a otros a visitarlas lo antes posible.

Dong dijo a CNN: “La guerra me ha generado este impulso, este instinto de protección, de resguardarlos y preservarlos lo mejor que pueda”.

Aunque actualmente ambos países están gobernados por sistemas revolucionarios establecidos en tiempos recientes, Irán y China comparten raíces que se remontan a milenios. Los dos trazan su linaje moderno hasta civilizaciones antiguas, algo de lo que tanto sus pueblos como sus gobiernos se sienten profundamente orgullosos.

La antigua ciudad de Persépolis refleja avances en arquitectura, planificación urbana, construcción y arte bajo el Imperio aqueménida (550–330 a. C.), que precedió al Irán moderno, según la UNESCO, y “figura entre los sitios arqueológicos sin equivalente que dan testimonio único de una civilización antiquísima”.

Más de 130 sitios patrimoniales iraníes han sido destruidos o dañados durante la campaña de bombardeos de seis semanas por parte de Estados Unidos e Israel, según el Ministerio de Patrimonio Cultural. La UNESCO ha expresado su preocupación por los daños a sitios culturales en Irán y Líbano.

Estados Unidos e Israel afirman que no atacan deliberadamente sitios culturales o históricos. Pero el presidente Donald Trump llegó a amenazar con destruir “toda la civilización” de Irán si no cedía a sus demandas.

Mientras el Gobierno chino ha mantenido una postura diplomática cuidadosa frente al conflicto entre su mayor rival global y su aliado más cercano en Medio Oriente, la población del país ha mostrado una ola de curiosidad y admiración hacia Irán.

Librerías destacadas en Beijing confirmaron el aumento del interés.

“Los libros sobre Irán antes no tenían compradores, pero recientemente la demanda ha aumentado”, dijo un empleado de la librería Page One en Beijing, que pidió no ser identificado.

En campus universitarios de China, los estudiantes también están consultando libros sobre Irán para entender por qué Estados Unidos decidió ir a la guerra contra un país que les resulta lejano y misterioso.

“Más estudiantes han venido a buscar libros sobre Irán desde el mes pasado; incluso cómics como ‘Persépolis’ están siendo prestados cada vez más”, dijo a CNN una bibliotecaria de una prestigiosa universidad de Beijing, de apellido Zhang, quien pidió no dar su nombre completo.

Escrita por la artista iraní-francesa Marjane Satrapi, la novela gráfica “Persépolis” de principios de los años 2000 retrata la adolescencia de una niña en Irán durante la transición del régimen del sha a la República Islámica en 1979. Fue adaptada al cine en 2007.

El libro ha resurgido como un título popular en China desde el inicio de la guerra, con libreros reportando que quedan pocas copias en inventario.

Ver documentales sobre el Irán antiguo se ha convertido recientemente en la actividad favorita de Karen Yan, una trabajadora del sector financiero de 30 años en Beijing, tras jornadas laborales marcadas por datos de mercado que reflejan los efectos globales de la guerra.

La belleza atemporal de la arquitectura iraní, ornamentada y de precisión geométrica, le resulta reconfortante, dijo. Aunque admite saber poco sobre Irán, su curiosidad ha crecido desde que comenzó el conflicto.

“Ver en las noticias que esos sitios antiguos en Irán han quedado en ruinas me ha llevado a querer saber cómo eran antes, y me parecen realmente hermosos”, dijo Yan a CNN.

Otra reciente interesada en Irán es Echo Zhao, consultora en Suzhou, cerca de Shanghái, quien compró dos libros sobre el país para “comprender mejor o empatizar con la situación actual de la gente común”.

Al señalar la “base civilizatoria compartida y una historia común de opresión e invasión”, Zhao, de 34 años, dijo que el interés chino por Irán “probablemente se deba al contexto internacional actual y a las tensiones entre Estados Unidos y China”.

“Siempre hemos visto a Estados Unidos como un enemigo, al igual que Irán, y en muchos aspectos de nuestra narrativa hemos adoptado una postura antiestadounidense”, agregó.

A medida que la guerra, actualmente en pausa por un frágil alto el fuego, sigue afectando las cadenas de suministro globales y presionando las reservas de combustible, especialmente en Asia oriental, muchos en China buscan entender cómo les impactará.

Gao Shan, editor académico en Beijing, dijo a CNN que recientemente recuperó libros sobre Irán de su oficina para comprender mejor la situación.

El hombre de 45 años destacó que Irán comparte un vínculo con China, ya que “el Irán antiguo fue un eslabón clave en la antigua Ruta de la Seda”.

“Pero ahora quiero entender cómo una guerra iniciada por Estados Unidos contra este país puede afectar nuestro suministro energético”, añadió.

El curador principal de la exposición en Hohhot, Yin Quanbin —ciudadano chino residente en Irán—, expresó su esperanza de que sus compatriotas puedan “ver que los iraníes son personas como nosotros”.

“Tienen sus propias alegrías y tristezas, sus propias perspectivas del mundo”, dijo.

“Creo que esto eleva la imagen de la civilización iraní y del país en sí, y eso me genera una gran satisfacción”.

Con información adicional de Joyce Jiang, de CNN.

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