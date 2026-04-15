EE.UU. y Hamas sostienen su primer diálogo directo desde la tregua en Gaza, mientras el alto el fuego se estanca

Por Abeer Salman y Jeremy Diamond, CNN

Estados Unidos y Hamas mantuvieron sus primeras conversaciones directas desde el alto el fuego en Gaza como parte de los esfuerzos para avanzar el frágil acuerdo mediado por EE.UU., dijeron dos fuentes de Hamas.

Una delegación encabezada por el asesor principal de Estados Unidos, Aryeh Lightstone, se reunió con el jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, en El Cairo la noche del martes, según las fuentes. Lightstone estuvo acompañado por Nickolay Mladenov, el alto representante para Gaza de la Junta de Paz respaldada por EE.UU., dijeron funcionarios. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para solicitar comentarios.

Al-Hayya, quien sobrevivió a un intento de homicidio israelí en la capital qatarí, Doha, el pasado septiembre, presionó a Lightstone sobre la necesidad de que Israel implemente plenamente sus compromisos con la primera fase del acuerdo —incluidos el fin de los ataques y la entrada de más ayuda humanitaria— para poder pasar a la siguiente fase, dijeron las fuentes.

La tregua, mediada en octubre, puso fin a dos años de guerra en Gaza, aunque no logró responder preguntas sustantivas sobre el futuro del territorio devastado, incluido el papel de Hamas en cualquier futuro rol de seguridad o de gobierno. Hamas ha reafirmado su control sobre la parte de Gaza no ocupada por Israel y las fuerzas israelíes han continuado llevando a cabo ataques frecuentes en el territorio.

La reunión del martes se produjo días después de que Lightstone se reuniera con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para asegurar el compromiso de Israel de implementar plenamente sus requisitos en virtud de la primera fase del alto el fuego, afirmó una fuente estadounidense y un diplomático familiarizado con la reunión. Una fuente dijo que Israel aceptó implementar esos requisitos si Hamas se comprometía al desarme.

Las reuniones entre Hamas, representantes de la Junta de Paz y mediadores internacionales han tenido como objetivo alcanzar un acuerdo sobre la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego: el desarme de Hamas, el despliegue de una fuerza internacional en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio devastado.

Sin embargo, múltiples fuentes dijeron que esas conversaciones se estancaron repetidamente por las exigencias de que Hamas acepte desarmarse antes de que Israel haya cumplido sus compromisos de la primera fase. Hamas y múltiples organizaciones internacionales que operan en Gaza han dicho que Israel no está cumpliendo su parte del acuerdo, algo que Israel ha negado mientras acusa a Hamas de sus propias violaciones.

Los ataques israelíes han matado a más de 765 personas en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.

Una fuente senior de Hamas dijo que el grupo militante considera la propuesta desequilibrada y que “reduce todo el proceso a una sola cláusula —el desarme— mientras que otras obligaciones de la primera fase se posponen o se marginan”.

“El documento propuesto refleja un gran desequilibrio en el orden de las prioridades: primero la seguridad de Israel, mientras que los derechos humanitarios, políticos y administrativos de los palestinos se posponen”, aseguró la fuente.

La fuente dijo que Mladenov se ha dedicado a transmitir las exigencias de Israel y advertir que Israel volverá a la guerra si Hamas no acepta desarmarse.

“Incluso llegó al punto de que Mladenov transmitió amenazas veladas: acepten el documento o enfréntense a un regreso a la guerra”, afirmó la fuente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.