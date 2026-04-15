Europa lanza una aplicación de verificación de edad en línea para proteger a los jóvenes

Por Clare Duffy, CNN

Europa no quiere escuchar más excusas de las plataformas tecnológicas sobre por qué no pueden verificar la edad de los usuarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el martes una nueva aplicación europea de verificación de edad que dará a los usuarios una especie de tarjeta de identificación digital para demostrar su edad en línea, sin compartir su información personal sensible con cada sitio o aplicación a la que quieran acceder.

La medida llega mientras las plataformas tecnológicas enfrentan una creciente presión global para proteger mejor a los jóvenes en línea. Pero algunos líderes tecnológicos han planteado recelos prácticos y de privacidad en torno a la recopilación de información sensible de los usuarios para verificar su edad.

La nueva aplicación de Europa proporcionará una solución centralizada que elimina la carga para que las plataformas tecnológicas verifiquen la edad de los usuarios.

“Las plataformas en línea pueden apoyarse fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad. Así que ya no hay más excusas”, dijeron Von der Leyen y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, en un comunicado. “Europa ofrece una solución gratuita y fácil de usar que puede proteger a nuestros niños de contenido dañino e ilegal”.

Los usuarios verificarán su edad en la nueva aplicación de Europa subiendo un pasaporte o una tarjeta de identidad, según el comunicado. Las plataformas tecnológicas podrán entonces acceder a la aplicación para verificar si un usuario está por encima o por debajo de cierta edad —por ejemplo, 16 años o 18 años, según los requisitos locales—, pero no se compartirá la fecha de nacimiento del usuario ni otra información personal.

Von der Leyen dijo que la aplicación tendrá los “más altos estándares de privacidad del mundo” en una publicación del miércoles en LinkedIn.

Las inquietudes sobre el impacto de las plataformas tecnológicas, especialmente los sitios de redes sociales, en el bienestar de los jóvenes solo se han intensificado desde que un jurado de California encontró a Meta y YouTube responsables el mes pasado de dañar a una joven con funciones adictivas. Un jurado de Nuevo México determinó por separado que Meta era responsable de permitir el abuso sexual infantil en sus plataformas.

Los reguladores de todo el mundo han presionado a las empresas tecnológicas para que creen más salvaguardas para los usuarios jóvenes, o para restringir por completo el acceso de los adolescentes a las redes sociales.

Australia aprobó en diciembre una ley pionera en el mundo que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, y un puñado de otros países, incluidos algunos en Europa, quieren seguir el ejemplo. En Estados Unidos, varios estados han aprobado legislación para obligar a las plataformas tecnológicas a verificar la edad de los usuarios y obtener el consentimiento parental cuando los menores crean cuentas.

Pero algunas empresas tecnológicas han planteado recelos prácticos y de privacidad sobre los requisitos de verificación de edad. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha abogado por que las tiendas de aplicaciones actúen como centros de verificación de edad que puedan compartir información de edad con los operadores de aplicaciones; Google y Apple han argumentado que la propuesta de Zuckerberg los obligaría a recopilar datos personales innecesarios incluso de usuarios adultos que quieren acceder a aplicaciones inocuas.

La nueva aplicación de Europa está “técnicamente lista” y pronto estará disponible para los ciudadanos de la UE, según el comunicado.

Meta, Snap, TikTok y Apple no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la nueva aplicación. Google declinó comentar.

Los Estados miembros de la UE podrán adaptar la aplicación a sus leyes nacionales, incluidas cualquier prohibición de redes sociales relacionada con la edad, dijo a CNN el portavoz de tecnología de la Comisión Europea, Thomas Regnier. En virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que regula a las grandes plataformas tecnológicas, los sitios obligados a restringir a los usuarios menores no estarán obligados a usar la nueva aplicación. Sin embargo, deben demostrar que sus herramientas alternativas de verificación de edad son igual de efectivas o enfrentar sanciones, dijo Regnier.

“Esta aplicación brinda a padres, maestros y cuidadores una herramienta poderosa para proteger a los niños”, dijeron Von der Leyen y Virkkunen. “Tendremos tolerancia cero con las empresas que no respeten los derechos de nuestros niños”.

Hanna Ziady, de CNN, contribuyó a este reportaje.

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