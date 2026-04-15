Preocupados por próximas elecciones, los republicanos buscan el voto rural contra la redistribución de distritos en Virginia

Por David Wright y Fredreka Schouten, CNN

Tara Bowman vive en una granja en Woodstock, Virginia, un pueblo de unos 6.000 habitantes situado a orillas del brazo norte del río Shenandoah.

Pero según un plan de redistribución de distritos que los votantes de Virginia podrían aprobar la próxima semana, la comunidad de Bowman estaría en el mismo distrito congresional que suburbios ricos de Washington como Fairfax y McLean, a unos 145 kilómetros de distancia.

Forma parte de un amplio esfuerzo demócrata para diluir los votos republicanos en todo Virginia y así ayudar al partido a ganar 10 de los 11 escaños del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una de las últimas batallas restantes en la lucha de redistribución de distritos de costa a costa que el presidente Donald Trump inició el año pasado en Texas.

Actualmente, los republicanos de Virginia, incluido el congresista de Bowman, el representante Ben Cline, ocupan cinco escaños en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas tienen seis.

“Somos una zona 100 % rural. Tenemos mucha agricultura y pequeños negocios”, declaró un incrédulo Bowman en una manifestación organizada el fin de semana por los opositores a la redistribución de distritos. “No puedo creer que me vayan a dar un congresista de Fairfax”.

El evento del sábado, que congregó a cientos de personas en un hangar de un parque aeronáutico en pleno valle de Shenandoah, marcó una intensificación de la campaña de los grupos que se oponen al mapa para movilizar a los votantes rurales en la recta final hacia las elecciones del martes.

Una Cámara de Representantes controlada por los demócratas “convertiría a todas las comisiones del Congreso en órganos de investigación” y destituiría al presidente Donald Trump, indicó el presidente de la Cámara, Mike Johnson, a la audiencia reunida en un condado que apoyó a Trump por un margen de 40 puntos hace menos de dos años.

“Ustedes tienen el poder de proteger la equidad en los distritos electorales de Virginia y, en realidad, de proteger a toda la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del Congreso”, instó Johnson. “Eso está en sus manos ahora mismo”.

En el mismo evento, Glenn Youngkin, el exgobernador republicano del estado, calificó el mapa de “monstruosidad” que “ahogaría y silenciaría la voz del pueblo”.

Los opositores se sienten alentados por una reciente encuesta del Washington Post que muestra que el 52 % de los votantes probables apoya el esfuerzo de redistribución de distritos, a pesar del fuerte gasto de los grupos alineados con el Partido Demócrata y la creciente inclinación del estado hacia el Partido Demócrata en las elecciones nacionales.

A pesar de lo mucho que estaba en juego para Trump y los republicanos, los demócratas superaron ampliamente a los republicanos en gasto durante la campaña de redistribución de distritos, que duró varios meses y costó millones de dólares.

Al principio, la estrategia republicana se centró en intentar bloquear el referéndum en los tribunales. (Un caso sobre la redistribución de distritos aún está pendiente ante la Corte Suprema estatal, que optó por permitir que la votación de la próxima semana se llevara a cabo antes de decidir sobre el fondo de la demanda presentada por los opositores).

Hasta el lunes, los grupos demócratas habían gastado más de US$ 48,2 millones en publicidad radiofónica, instando al voto afirmativo en el referéndum, según AdImpact, empresa que realiza un seguimiento de la publicidad política.

Los republicanos han incrementado drásticamente su actividad publicitaria en los últimos días, pero aún se encuentran rezagados en la guerra de anuncios, con un gasto aproximado de US$ 17 millones.

Según su equipo, una recaudación de fondos organizada por Johnson pocas horas después del mitin consiguió US$ 500.000 para la campaña contra la redistribución de distritos electorales.

Sin embargo, algunos votantes rurales declararon a CNN estar alarmados tanto por el mapa electoral como por la abrumadora ventaja de gasto de los demócratas.

“Aparte de un par de eventos como este, con algunas personas dando discursos y simplemente apareciendo, no ha habido un esfuerzo significativo para contrarrestar lo que están haciendo los demócratas”, comentó Michael Clancy, residente de Harrisonburg, quien asistió al mitin de Johnson.

“Parece que quieren perder las elecciones de mitad de mandato”, señaló Clancy refiriéndose a los líderes republicanos.

Los límites distritales deformados no son exclusivos de los cartógrafos de Virginia ni de un solo partido político.

Legisladores de Illinois, estado mayoritariamente demócrata, y de Tennessee, estado profundamente republicano, han diseñado mapas que dividen Chicago y Nashville, respectivamente, para obtener ventajas partidistas.

La legislatura de Texas, controlada por el Partido Republicano, inició el año pasado, a instancias de Trump, una maniobra sin precedentes para redistribuir los distritos electorales a mitad de la década, con un mapa destinado a arrebatar cinco escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU.

California respondió presentando en noviembre pasado un mapa al electorado mayoritariamente demócrata del estado, con el objetivo de contrarrestar en gran medida la iniciativa de Texas.

Otros estados se han sumado a la contienda y Florida aún podría hacerlo.

Hasta el momento, cuatro estados liderados por republicanos han elaborado nuevos mapas electorales que dan a su partido la oportunidad de arrebatar hasta nueve escaños en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas tienen la posibilidad de arrebatar seis.

En Virginia, se les pide a los votantes que modifiquen la constitución estatal y suspendan temporalmente una disposición que otorga a una comisión bipartidista, en lugar de a los legisladores estatales, la autoridad para trazar los mapas electorales.

Los votantes aprobaron la enmienda bipartidista sobre la redistribución de distritos en 2020.

Los demócratas pretenden crear distritos electorales que se extienden desde los suburbios liberales de Washington hacia zonas rurales, generando límites irregulares que los republicanos han criticado.

Por ejemplo, sus opositores apodaron al propuesto 7.º Distrito Congresional —donde Johnson congregó a los votantes el sábado— la “pinza de langosta” porque se curva alrededor de otro distrito como las pinzas de un crustáceo.

La representante demócrata Jennifer McClellan, que representa la zona de Richmond en el centro de Virginia, desestimó las sugerencias de que los nuevos mapas crearían una división injusta entre las zonas urbanas y rurales en todo el estado.

“Tanto si vives en una ciudad como en una zona rural, todos se han visto perjudicados por Donald Trump y sus políticas”, declaró McClellan recientemente a la prensa. “Tenemos más cosas en común que diferencias, y luchamos por la Virginia rural igual que luchamos por la Virginia urbana y suburbana. Seguiremos haciéndolo después de que se apruebe este referéndum sobre la redistribución de distritos”.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien está a punto de ascender a la presidencia de la Cámara si su partido logra el control de la misma, también pasó el fin de semana en Virginia reuniendo a sus seguidores.

“Pensaban que los demócratas íbamos a dar marcha atrás”, manifestó Jeffries en un evento en Richmond. “Pues bien, estamos dejando claro que no estamos aquí para dar marcha atrás, estamos aquí para contraatacar”.

“Votar sí detendrá el intento de acaparar el poder de MAGA”, señaló Jeffries. “Votar sí igualará las condiciones. Votar sí detendrá el plan de Donald Trump para amañar las elecciones de mitad de mandato”.

El jueves por la noche, Jeffries se unirá a otros destacados demócratas, entre ellos la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y el senador estadounidense Mark Warner, así como a un gran número de creadores digitales, para un mitin virtual destinado a aumentar la participación.

La votación anticipada finaliza el sábado. El día de las elecciones es el martes.

Los datos analizados por CNN sobre la votación anticipada hasta el momento sugieren que los demócratas tienen ventaja en su intento por implementar el nuevo mapa electoral.

Casi 63.000 votos anticipados presenciales se emitieron el 11 de abril, según datos de L2, una cifra ligeramente superior a la del día anterior a las elecciones del otoño pasado, en las que los demócratas obtuvieron la victoria en los tres cargos estatales.

Los republicanos que participaron en la campaña contra el mapa defendieron su proceso de toma de decisiones y argumentan que sus posibilidades son mejores de lo que algunos observadores creen.

El presidente del Partido Republicano de Virginia, Jeff Ryer, declaró a CNN que está “muy contento” con el apoyo que ha recibido del Comité Nacional Republicano.

El Comité Nacional Republicano (RNC) ha ayudado a financiar las impugnaciones judiciales en curso, declaró Ryer, quien asumió la dirección del partido estatal en febrero.

El partido nacional también cuenta con ocho miembros de personal de campo trabajando en el estado, brindando apoyo a miles de voluntarios republicanos que luchan contra el mapa electoral, añadió.

“Sentimos que estamos transmitiendo nuestro mensaje cuando los votantes están tomando una decisión”, agregó Ryer, señalando el reciente aumento del gasto por parte de los grupos que se oponen al mapa.

“Los demócratas han invertido más de US$ 50 millones para manipular los mapas electorales del Congreso de Virginia y, sin embargo, el referéndum está extremadamente reñido, como reconocen todas las partes”, indicó Mike Young, jefe de campaña del grupo antirreferéndum Virginians for Fair Maps, en un comunicado a CNN.

“Eso no ocurrió por casualidad ni por pura suerte”, expresó.

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Con información de Jeff Zeleny y Edward Wu, de CNN.