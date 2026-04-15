Trump dice que despedirá a Powell el próximo mes si permanece en su cargo en la Fed

Por David Goldman y Morgan Leason, CNN

El presidente Donald Trump afirmó que destituirá al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si este no se aparta del cargo cuando expire su mandato el próximo mes.

“Entonces tendré que despedirlo”, declaró Trump a Maria Bartiromo, de Fox Business, este miércoles en respuesta a una pregunta sobre la permanencia de Powell en la Fed.

El mandato de Powell como presidente expira el 15 de mayo. El candidato elegido por Trump para reemplazarlo, Kevin Warsh, aún no ha sido confirmado por el Senado ni por el pleno de la cámara. Esto abre la posibilidad a que Powell permanezca en el cargo como presidente pro tempore, de acuerdo con las regulaciones de la Fed.

Powell confirmó en una conferencia de prensa celebrada en marzo que, si Warsh no es confirmado por el Senado antes del 15 de mayo, él continuaría ejerciendo como presidente provisional de la Fed durante el intervalo. “Eso es lo que estipula la ley. Es lo que hemos hecho en varias ocasiones”, señaló Powell en aquel momento.

La Comisión Bancario del Senado ha programado una audiencia de confirmación para Warsh para el próximo martes; sin embargo, el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, ha declarado que no votará a favor de confirmar a Warsh hasta que concluya una investigación penal del Departamento de Justicia dirigida contra Powell.

Trump ha criticado reiteradamente a Powell por no reducir las tasas de interés al nivel deseado por el presidente, y su administración ha puesto el foco en la renovación de 2.500 millones de dólares de la sede central de la Fed en Washington, que ve como una posible vía para destituir al titular del banco central.

El miércoles, Trump expresó su esperanza de que la comisión confirme a Warsh la próxima semana, afirmando que Tillis “es un estadounidense, sabe lo que tiene que hacer”.

Sin embargo, también reconoció que es posible que Tillis se mantenga firme en su postura y que la investigación podría interferir con su capacidad para lograr que Warsh asuma su cargo en la Fed el próximo mes.

Trump declaró que deseaba la salida de Powell de la Fed, pero no hasta el punto de pedirle a Pirro que cancelara la investigación.

“¿Significa eso que debemos detener una investigación sobre un edificio que yo habría construido por 25 millones de dólares y que, en cambio, va a costar tal vez 4.000 millones? ¿No creen que tenemos que averiguar qué sucedió allí?”, preguntó Trump en la entrevista realizada en la Casa Blanca. “Tengo que averiguarlo”.

El presidente calificó a Powell de “desastre” para el país.

“He aquí a un hombre que tomó este edificio pequeño y diminuto —junto con un par de complejos pequeños y diminutos más— y está gastando más de 3.000 millones de dólares. Quiero saber quién es el contratista, porque ese contratista está ganando miles de millones de dólares tal vez”.

“Probablemente sea un caso de corrupción, pero lo que realmente es, ante todo, es un caso de incompetencia; y tenemos que poner de manifiesto esa incompetencia”, afirmó Trump.

La Fed ha declarado que los sobrecostos se deben a “condiciones imprevistas” que requirieron gastos adicionales para su subsanación, tales como “una cantidad de amianto mayor a la prevista, contaminación tóxica en el suelo y un nivel freático más alto de lo esperado”.

Trump afirmó que, si se viera obligado a despedir a Powell —una medida legalmente cuestionable—, así sería.

“Me he contenido de despedirlo. He querido despedirlo, pero detesto generar controversia”, comentó Trump a Bartiromo.

El mes pasado, Powell declaró que no dimitiría de la Fed mientras continuara en curso la investigación penal del Departamento de Justicia.

“No tengo intención alguna de abandonar la Junta hasta que la investigación haya concluido de manera plena y definitiva, con total transparencia”, aseguró Powell.

El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza el 15 de mayo, mientras que su periodo como gobernador concluye en enero de 2028. Asimismo, señaló que aún no ha tomado una decisión sobre si continuará formando parte de la Junta.

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