Un joven de 15 años suplicó por su vida mientras, según los investigadores, un elaborado complot lo llevaba hacia la muerte

Por Holly Yan y Bill Kirkos, CNN

En las horas previas a su muerte, Miles Young, un joven de 15 años, creía que simplemente iba a reunirse con una chica. En cambio —afirman las autoridades— fue emboscado mediante un complejo plan y asesinado mientras suplicaba por su vida.

“Simplemente no quiero morir”, dijo el adolescente de Missouri, según consta en los documentos judiciales.

Miles fue abatido a tiros el mes pasado mientras era perseguido por dos sospechosos, escribió un detective del condado de Greene en los expedientes judiciales.

Yefry Archaga y Praize King, ambos de 18 años, enfrentan ahora cargos por asesinato en primer grado en relación con la muerte de Miles. En los documentos judiciales, Archaga también figura bajo los nombres de Archaga Elvir y Archaga-Elvir.

Las autoridades no han revelado el móvil del asesinato. Sin embargo, dos testigos declararon que la joven que atrajo a Miles al lugar de su muerte “lo culpaba del fallecimiento de una víctima en un caso de homicidio de 2025”, escribió el detective en una declaración de causa probable relativa a Archaga.

El asesinato se ha convertido en foco de una controversia política para los partidarios de una reforma y la aplicación de leyes de inmigración más estrictas en Missouri. Archaga, uno de los sospechosos, llegó a Estados Unidos procedente de Honduras siendo niño, según el Departamento de Seguridad Nacional. El abogado de Archaga afirmó que su cliente se crio en Missouri y que sus antecedentes no guardan relación alguna con el caso.

Esto es lo que sabemos sobre la tragedia y sus repercusiones:

Archaga, otro sospechoso adulto y la sospechosa menor de edad circulaban por Springfield en un Mercedes oscuro cuando discutieron la posibilidad de tenderle una “trampa” a Miles, según consta en la declaración de causa probable. Otros dos menores también se encontraban en el vehículo.

Las cinco personas se dirigieron a un complejo de apartamentos en Springfield para recoger un segundo vehículo, propiedad de la hermana de uno de los sospechosos, escribió el detective.

Fue entonces cuando el grupo se dividió. La joven sospechosa condujo el Mercedes sola para recoger a Miles, mientras que los otros cuatro subieron al segundo vehículo, indica el documento judicial.

Alrededor de las 2:15 a.m. del 12 de marzo, la joven sospechosa llegó a una vivienda en Springfield para recoger a Miles y le “hizo creer que mantendrían relaciones sexuales”, escribió el detective.

En ese momento, Miles se encontraba con un testigo menor de edad y, simultáneamente, hablaba por teléfono con otro, señala la declaración.

Los dos testigos —identificados en los documentos judiciales como “W1” y “W2”— advirtieron a Miles que no se fuera con la chica. Ambos sospechaban que se trataba de una “trampa”, dado que la joven sospechosa —identificada como “J1”— había manifestado anteriormente su aversión hacia Miles, según la declaración de causa probable.

“W1 y W2 informaron que J1 culpaba a Miles de la muerte de la víctima en un caso de homicidio ocurrido en 2025”, añade.

El fiscal del caso de Miles Young declaró que no podía hacer comentarios sobre ningún detalle de la investigación, tales como si Miles tenía alguna conexión —y de qué tipo— con el homicidio de 2025, a qué caso de homicidio de 2025 se referían los menores, o si Miles tenía previsto testificar en dicho caso.

“Dado que el homicidio de Miles Young involucra múltiples causas penales pendientes, así como una investigación criminal en curso, no estoy en condiciones de ofrecer declaraciones ni detalles adicionales más allá de los que figuran en los documentos judiciales de acceso público”, escribió en un correo electrónico a la CNN Joshua Harrel, fiscal adjunto jefe del condado de Greene.

El día de su muerte, Miles permaneció al teléfono con W2 mientras la joven sospechosa lo llevaba en el Mercedes, según la declaración de causa probable. Giraron hacia una calle y se vieron bloqueados por el vehículo en el que viajaban los demás sospechosos.

Miles salió del Mercedes y huyó. Fue perseguido por Archaga, quien llevaba puesto un pasamontañas negro y portaba una pistola “estilo Glock”, según declaró un testigo que viajaba en el otro vehículo. El otro sospechoso adulto también descendió del segundo automóvil y comenzó a perseguir a Miles.

Durante toda la persecución, Miles permaneció al teléfono con uno de los testigos, quien “describió haber escuchado a Miles caer al suelo o dejar caer su teléfono” frente a una vivienda, escribió el detective.

“El testigo W2 escucha un disparo, seguido de la voz de Miles que dijo: ‘Simplemente no quiero morir’”, escribió el detective.

“Acto seguido, el testigo W2 escuchó el sonido de otros dos disparos. Posteriormente, el testigo W2 interrumpió la llamada telefónica con Miles y contactó al testigo W1 para notificarle lo que había escuchado”.

El primer testigo —quien se encontraba con Miles en el momento en que este fue recogido— es el propietario del teléfono celular que Miles llevaba consigo, según consta en la declaración de causa probable. Dicho testigo utilizó la aplicación “Find My” de Apple para localizar el teléfono y se dirigió a la zona y a la vivienda donde este había sido detectado.

El testigo encontró a Miles “tendido en el suelo, rodeado de una cantidad considerable de sangre”, y llamó al 911, señala el documento judicial. Miles fue trasladado a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento a consecuencia de una única herida de bala en el pecho.

Además de su cargo por asesinato en primer grado, Archaga “actualmente tiene una orden de arresto activa basada en causa probable por agresión en primer grado, derivada de un incidente ocurrido en febrero de 2026”, escribió el detective en su declaración de causa probable del 13 de marzo.

“Yefry Archaga es ahora el sospechoso en dos investigaciones distintas por agresión con arma de fuego. A través de la investigación, se ha determinado que Yefry está afiliado a la pandilla ’1300’ y no muestra remordimiento alguno por sus acciones. Existe un informe no confirmado que indica que Yefry realizó una llamada telefónica tras dispararle a Miles, y que se jactó del incidente”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunció la presencia de Archaga en el país, así como lo que describió como políticas migratorias laxas por parte de administraciones anteriores.

“Archaga-Elvir fue arrestado por primera vez en Texas en 2015, siendo entonces un menor acompañado”, declaró el DHS en un comunicado la semana pasada. “La administración Obama lo puso en libertad dentro del país”.

El DHS informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra Archaga.

El senador estatal de Misuri, Curtis Trent, afirmó que las circunstancias del caso “dejan en evidencia la gran cantidad de trabajo que aún queda por hacer”.

“En este caso, si no hubiera habido un extranjero indocumentado presente en la jurisdicción, es muy probable que el escenario al que nos enfrentamos fuera muy diferente”, añadió.

Sin embargo, Archaga llegó a Estados Unidos junto con sus padres cuando tenía 6 años de edad, según declaró su abogado, Adam Woody. Woody señaló que no tenía la certeza de si la familia de Archaga había solicitado asilo.

“Él no ha tenido la oportunidad de obtener un estatus legal pleno”, dijo Woody. Añadió que, a su entender, Archaga y un abogado de inmigración estaban “comenzando a trabajar en ese proceso”.

La nacionalidad y los antecedentes de Archaga son “completamente irrelevantes”, sostuvo el abogado.

“Él se crió aquí, en Missouri. Fue a la escuela en Missouri. Ni siquiera habla con acento. Es —a todos los efectos prácticos— un habitante de Missouri”, afirmó Woody.

“La verdadera historia, y lo verdaderamente triste de este asunto, es que todos los involucrados eran adolescentes”, comentó. “Lamentablemente, la situación ha sido distorsionada y presentada de tal manera que incluye su nacionalidad, algo que resulta totalmente irrelevante”. La defensora pública que representa a Praize King, el otro acusado de asesinato en primer grado, dijo que no podía hacer comentarios sobre el caso.

Miles era “un joven de 15 años compasivo, cariñoso y amable, que aportaba luz a todos los que lo rodeaban”, según una cuenta verificada de GoFundMe creada para ayudar a su familia.

“Era un hermano mayor, un hijo, un nieto y un amigo. Tenía un corazón hermoso, estaba lleno de vida y siempre mostraba consideración hacia los demás”.

La madre de Miles declinó ser entrevistada, pero dio permiso a CNN para publicar la fotografía de su hijo. El organizador de la página de GoFundMe afirmó que el dolor de la madre ante la muerte de Miles es insondable.

“Su pérdida ha dejado con el corazón destrozado a su familia, a sus amigos y a su comunidad, pues ningún padre debería tener que sobrevivir a su hijo y enterrarlo jamás”.

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Con información de Nic F. Anderson, Stephen Watts, Whitney Wild y Sarah Dewberry, de CNN.