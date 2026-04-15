Zoe Saldaña, Wagner Moura y Claudia Sheinbaum, entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista TIME

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La revista TIME dio a conocer este miércoles su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, en la que incluyó a una decena de figuras de Iberoamérica, entre las que destacan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y, retratados en portada el brasileño Wagner Moura y la estadounidense de raíces dominicanas y puertorriqueñas Zoe Saldaña.

TIME publicó la lista en una edición especial con cuatro portadas diferentes; además de Saldaña y Moura, también aparecen la estrella de la música country Luke Combs y la comediante Nikki Glaser, presentadora en los dos últimos años de los premios Globo de Oro.

La lista pone el foco en política, entretenimiento, deportes, tecnología y economía, pero, en las palabras del editor de la publicación, Sam Jacobs, “hemos estado ocupados haciendo crecer la comunidad TIME100 al centrarnos en las áreas que creemos que moldean el futuro, incluidas la IA, el clima, la salud y la filantropía, así como campos emergentes en los que las personas, como los creadores digitales, están desempeñando un papel desproporcionado”.

La presidenta Sheinbaum fue incluída en categoría de “Líderes”. TIME escribió sobre la mandataria: “Ella golpeó duramente a los carteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los jefes a la custodia de EE UU. y derribando al capo el Mencho, lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con frialdad en defensa de la soberanía mexicana, mientras evitaba la confrontación. Estas victorias la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en una historia de éxito por mezclar el populismo con el pragmatismo”.

La mandataria compartió esta sección con otros líderes: el papa León XIV (su perfil lo escribió Martin Scorsese), Donald Trump, Xi Jinping, Mark Carney, Sanae Takaichi, Zohan Mamdani, Marco Rubio, Benjamin Netanyahu, Gavin Newson, Susie Wiles y el argentino Rafael Mariano Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU.

En la categoría de “Icons” figuran Wagner Moura, nominado al premio Oscar en 2026 por la película “El agente secreto”, y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. En la sección de “Artistas”, TIME incluyó al actor puertorriqueño Benicio del Toro, y en el segmento “Titans” destacó a Zoe Saldaña, cuya semblanza fue escrita por el director James Cameron.

Otros reconocimientos iberoamericanos resaltaron la obra de la activista peruana del medio ambiente Mari Luz Canaquiri Murayari, el científico brasileño Luciano Moreira, la activista de los derechos de los trabajadores Dolores Huerta y la microbióloga brasileña experta en agronomía Mariangela Hungria.

La lista es larga y variada, desde el youtuber MrBeast a la actriz Dakota Johnson, así que si deseas conocer el resto de los seleccionados, puedes visitar el especial en el sitio web de TIME.

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