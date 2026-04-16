Las 5 cosas que debes saber este 16 de abril

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Lo que significa para el Gobierno de Delcy Rodríguez el alivio a las sanciones. Varios estados de EE.UU. buscan evitar que los hijos de inmigrantes detenidos terminen en cuidado temporal. Jurado determina que Ticketmaster y Live Nation operan como monopolio. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

A Estados Unidos e Irán no les queda más remedio que llegar a un acuerdo. Esta verdad tácita, presente desde el inicio de la guerra, se hizo aún más notoria en los últimos cinco días del alto el fuego. Mientras Washington busca aliviar presiones económicas, Teherán enfrenta graves daños militares y aislamiento regional. Las negociaciones avanzan pese a diferencias sobre el programa nuclear y el equilibrio político. ¿Cómo negocia cada uno?

El levantamiento parcial de las sanciones de EE.UU. sobre bancos de Venezuela es una medida clave para la estabilización de la economía del país en un momento en que algunos indicadores permanecen fuera de control, según analistas que destacaron que la decisión debe estar acompañada por reformas fiscales que permitan aliviar la alta inflación.

Mientras las autoridades inmigratorias llevan a cabo lo que el presidente Donald Trump ha prometido que será la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, varios estados están aprobando leyes para evitar que los niños de padres detenidos, sin otros familiares o amigos, entren al sistema de cuidado temporal.

Continúa el escrutinio tras las elecciones generales en Perú con una estrecha diferencia en la carrera por el segundo puesto que disputará con Keiko Fujimori la segunda vuelta en junio. El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, pero aún alejado de un resultado definitivo.

Estados Unidos y Hamas mantuvieron sus primeras conversaciones directas desde el alto el fuego en Gaza como parte de los esfuerzos para apuntalar el frágil acuerdo, dijeron dos fuentes de Hamas. La tregua, mediada en octubre, dejó sin resolver cuestiones clave sobre el futuro del territorio, mientras que ataques israelíes han matado a más de 765 personas en Gaza desde que entró en vigor, según el Ministerio de Salud palestino.

¿Cuál actor interpretará a Aragorn en la nueva película de “El señor de los anillos”?

A. Viggo Mortensen

B. John Hurt

C. Jamie Dornan

D. Tom Holland

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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El Bayern Munich venció por 4 a 3 al Real Madrid en el Allianz Arena y se clasificó a las semifinales de la Champions League. El Arsenal, el Bayern Munich, el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain son los equipos que siguen en la carrera por la “Orejona”.

El complot elaborado que terminó en la muerte de un joven de 15 años que suplicó por su vida

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Un jurado de EE.UU. determina que Live Nation y Ticketmaster operaron como un monopolio

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El surfista y pescador Brett Barley quedó rodeado por decenas de tiburones en pleno frenesí alimenticio a unos 300 metros de la costa de Cape Point, en Carolina del Norte, y lo grabó todo.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Warner Bros. anunció el elenco principal de la nueva película de “El señor de los anillos” titulada “The Hunt for Gollum”. El actor Jamie Dornan (“Fifty Shades of Gray”) interpretará a Trancos (Strider), identidad que asumió Aragorn, el heredero al trono de Gondor.

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