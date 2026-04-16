Meghan Markle dice haber sido la “persona más troleada del mundo”

Por Issy Ronald, CNN

El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, revelaron este jueves más detalles sobre la infelicidad que experimentaron como miembros activos de la realeza. Harry afirmó que no deseaba “este trabajo” tras la muerte de su madre, mientras que Meghan aseguró haber sido “la persona más troleada de todo el mundo”.

Los comentarios de la pareja se produjeron durante un viaje de cuatro días, de carácter semioficial, a Australia, donde asisten a una combinación de compromisos públicos y eventos comerciales.

Al intervenir este jueves en la Cumbre InterEdge en Melbourne, Harry rememoró el dolor que sintió tras la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico cuando él tenía apenas 12 años.

“Después de que muriera mi madre —justo antes de mi decimotercer cumpleaños— pensé: ‘No quiero este trabajo. No quiero este papel; vaya a donde vaya esto, no me gusta’”, declaró, según informa PA Media.

“Acabó con la vida de mi madre y yo estaba totalmente en contra de ello; durante años y años opté por esconder la cabeza bajo la arena. Finalmente me di cuenta de algo: ‘Espera un momento; si otra persona ocupara esta posición, ¿cómo aprovecharía al máximo esta plataforma, esta capacidad y los recursos que conlleva para marcar la diferencia en el mundo?’”.

Harry ha hablado extensamente sobre el impacto devastador de la muerte de su madre, citándola como la razón detrás de la actitud protectora que mantiene hacia su esposa y su joven familia.

Él y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la realeza hace seis años; posteriormente, alegaron en entrevistas, en un documental de Netflix y en unas memorias, que se vieron forzados a tomar esa decisión debido a un cóctel tóxico compuesto por la intrusión de la prensa sensacionalista, un racismo arraigado en las instituciones británicas, el troleo y complejas dinámicas familiares, sumado a su deseo de lograr la independencia financiera.

Este jueves, Meghan reiteró el efecto que tuvo dicho troleo sobre ella, afirmando: “Durante 10 años, todos los días he sido objeto de acoso y ataques. Y fui la persona más troleada de todo el mundo, sin distinción de género”. “Ahora, sigo aquí”, añadió, dirigiéndose a los jóvenes vinculados a la organización australiana de salud mental Batyr y hablando sobre la pionera prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en Australia.

“Cuando pienso en todos ustedes y en lo que están viviendo, creo que gran parte de ello consiste en tener que asumir que esa industria —esa industria multimillonaria que está completamente anclada y fundamentada en la crueldad para conseguir clics— no va a cambiar”.

La gira de Harry y Meghan por Australia —donde están poniendo el foco en el deporte, la salud mental y los veteranos— ha suscitado una recepción dispar. Sin embargo, a pesar de que la cobertura mediática presenta este viaje como una maniobra para lucrar, no está claro en qué medida la pareja se beneficiará económicamente.

Su gira se financia con fondos privados; Harry no recibió remuneración alguna por intervenir este jueves en la cumbre InterEdge, y diversas fuentes aseguran que son falsos los rumores de que Meghan cobró una suma astronómica por aparecer en “MasterChef Australia”.

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Con información de Hilary Whiteman, de CNN.