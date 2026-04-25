EE.UU. acepta que el Gobierno de Venezuela pague por la defensa de Maduro, lo que pone fin a la disputa legal

Por Kara Scannell, CNN

Estados Unidos aceptó permitir que el Gobierno de Venezuela financie la defensa del presidente derrocado Nicolás Maduro, lo que pone fin a un enfrentamiento legal.

En una carta presentada a última hora del viernes por la noche, los fiscales federales informaron al juez que supervisa el caso que el Departamento del Tesoro aceptó modificar una licencia para permitir los pagos a los abogados de Maduro y su esposa, quien también enfrenta cargos penales, sin violar las leyes de sanciones de Estados Unidos. Maduro y su esposa se han declarado inocentes.

“Las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, explicaron los fiscales al juez, de modo que los pagos se realicen con fondos “de los que disponga el Gobierno de Venezuela a partir del 5 de marzo de 2026”.

Tanto los Maduro como el Gobierno venezolano están sujetos a sanciones por parte de EE.UU., por lo que cualquiera que desee recibir un pago de ellos debe obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para evitar infringir las leyes de sanciones estadounidenses.

A finales del mes pasado, el abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, afirmó que la OFAC había concedido y posteriormente revocado una licencia que permitía al Gobierno de Venezuela pagar sus honorarios legales.

Los fiscales afirmaron que se trataba de un “error administrativo” y que los Maduro podían acceder a sus fondos personales en Venezuela para cubrir sus gastos legales, pero Pollack argumentó que la revocación violaba el derecho constitucional de Maduro a defenderse de los cargos. Según Pollack, los Maduro habían declarado que no disponían de fondos propios para pagar los honorarios legales.

Los abogados de los Maduro solicitaron previamente al juez que desestimara la acusación, alegando que el Gobierno de EE.UU. estaba obstaculizando su capacidad para defenderse de los cargos penales relacionados con una trama de conspiración de narcoterrorismo.

Durante una audiencia realizada el mes pasado, los fiscales acusaron a los Maduro de “saquear la riqueza de Venezuela” y afirmaron que el Gobierno debería tener la capacidad de “utilizar las sanciones para influir en la política exterior”.

“Ese es el propósito de las sanciones y una razón justificable para limitar el acceso a los fondos”, afirmó el fiscal. “Como su señoría sabe, ese propósito es anterior a la presente causa penal”.

El juez Alvin Hellerstein se mostró escéptico ante la postura del Gobierno, afirmando que Maduro y su esposa se encontraban bajo custodia federal y que no creía que representaran ninguna amenaza.

Los fiscales indicaron que los abogados de los Maduro retiraron su recurso judicial.

Los Maduro se encuentran bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Pollack señaló que impugnará la legalidad de la detención de Maduro y alega que goza de inmunidad judicial porque la supuesta conducta ilegal tuvo lugar mientras era presidente.

Maduro fue elegido presidente de Venezuela por primera vez en 2013. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos, junto con docenas de otros países, no lo ha reconocido como líder legítimo de Venezuela desde 2019.

En marzo, el Gobierno de Donald Trump reconoció a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela.

Esta es una noticia de última hora y será actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.