El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca trabajaba como profesor en California

Por Kristen Holmes, Casey Tolan y Holmes Lybrand

Según los registros públicos, el hombre sospechoso de abrir fuego en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche trabajaba como profesor y desarrollador de videojuegos en el sur de California.

Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, un suburbio de Los Ángeles, fue identificado por las fuerzas del orden como el hombre armado que fue reducido cerca del lugar donde se reunieron el presidente Trump y otros funcionarios para la cena, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Un perfil de LinkedIn que coincidía con su nombre y foto lo describía como profesor a tiempo parcial en C2 Education, una empresa de preparación de exámenes y tutorías. Según publicaciones de la empresa en redes sociales, C2 nombró a Allen “profesor del mes” en diciembre de 2024. Nadie respondió al número de teléfono de C2 el sábado por la noche.

Según su perfil de LinkedIn, Allen se graduó del Instituto Tecnológico de California en 2017 con una licenciatura en ingeniería mecánica y obtuvo una maestría en informática de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills el año pasado.

Como estudiante de Caltech, apareció en un reportaje de noticias local en 2017 por haber desarrollado un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

Según los registros de la Comisión Federal Electoral, Allen donó US$ 25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.

Allen también se describió a sí mismo como desarrollador de videojuegos en su perfil de LinkedIn, y parece haber publicado un juego independiente llamado Bohrdom para su venta en la plataforma de juegos Steam por US$ 1,99. Registró la marca comercial del nombre del juego en 2018, según los registros federales de marcas.

En su perfil de LinkedIn, Allen escribió que actualmente estaba “desarrollando un segundo juego, cuyo nombre provisional es ‘First Law’”.

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Con información de Curt Devine, Scott Glover, Kyung Lah y Majlie de Puy Kamp, de CNN.