Es posible que tus vacaciones de verano soñadas ya no estén a tu alcance. Estas son las razones

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

Después de decidir cancelar su viaje con amigos a Dubai en junio cuando el emirato se convirtió en el objetivo de los ataques iraníes, Lorna Davis estaba decidida a encontrar unas nuevas vacaciones de verano para el grupo en otro lugar.

Davis, quien vive en Londres, comenzó a buscar tarifas para otras opciones en destinos como las Maldivas, Mauricio y Bali. Pero se sorprendió al ver lo caros que eran los vuelos.

“Los precios han subido…”, le dice Davis a CNN Travel. “En este momento, los precios están muy altos”.

Sin dejarse desanimar, razonó que las opciones más cercanas a casa serían más baratas, e investigó vacaciones en Grecia, pero descubrió que incluso allí los precios eran más altos de lo habitual y seguían subiendo.

A medida que se acerca el verano, Davis dice que las tarifas siguen subiendo y se está quedando sin opciones viables.

“He estado buscando todo el día para intentar reservar algo antes de que suban de nuevo”.

“No estoy segura de qué va a pasar ahora”, agrega, destacando que todavía está intentándolo pero se siente cada vez más desanimada.

Casi dos meses después de que Estados Unidos e Israel comenzaran sus ataques contra Irán, el conflicto está teniendo un impacto significativo en la industria de viajes, y millones de viajeros como Davis se enfrentan a la incertidumbre sobre la escapada de verano a la que han estado esperando todo el año.

Los precios de los boletos de avión han estado aumentando a medida que la guerra causa interrupciones en el suministro de combustible y aumenta los costos operativos de las aerolíneas. Muchas compañías aéreas están cancelando servicios que ya no son rentables.

Los costos en aumento y la incertidumbre están obligando a algunos a renunciar a viajes de largo recorrido a favor de destinos más cercanos y asequibles. Incluso aquellos que planean vacaciones en auto están teniendo que repensar su verano ya que los precios de la gasolina continúan subiendo.

“Habrá tarifas más altas, menos capacidad y menos personas viajando este verano de lo esperado”, dijo Dan Akins, un economista de la firma de consultoría de aviación Flightpath Economics. “Así que nada de esto es bueno para la industria de viajes”.

No es un misterio por qué los costos están aumentando. Con cierre del estrecho de Ormuz, el principal conducto para aproximadamente el 20 % del petróleo y gas natural del mundo, los suministros de combustible para aviones y gasolina se han visto interrumpidos.

Las aerolíneas en Europa y Asia, que dependen más de las importaciones de combustible para aviones, han sido las más afectadas. Y aunque Estados Unidos es un importante exportador de combustible para aviones, sigue estando a merced de las fluctuaciones de precios. Es una situación improbable que se alivie rápidamente incluso si se llega a un acuerdo para reabrir el estrecho.

“La exposición a la mayor interrupción energética de la historia se transmitirá principalmente en Estados Unidos a través de los precios”, dijo Akins.

Las aerolíneas de Estados Unidos, agregó, ya no se protegen de la volatilidad del mercado al fijar los precios con meses de anticipación. Muchas aerolíneas internacionales todavía lo hacen, pero esto no ofrece protección contra escaseces.

La situación es tan grave que el 16 de abril, el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, declaró que Europa tiene “quizás unas seis semanas más o menos” de combustible para aviones restante.

Los cierres de espacio aéreo alrededor de zonas en conflicto también están teniendo un efecto con aerolíneas como Emirates y Qatar Airways desviando vuelos y quemando más combustible en consecuencia. Muchas rutas directas de Europa a Asia se ven obligadas a pasar por un estrecho corredor sobre Georgia y Azerbaiyán o por rutas más largas hacia el sur.

Los viajeros que vuelan de vacaciones con “boletos más baratos, sin lujos” serán los más afectados, dice Akins, ya que los costos adicionales no anticipados para las aerolíneas se trasladan a los pasajeros.

Virgin Atlantic ha aumentado algunos precios de los boletos casi en US$ 500, además de agregar recargos adicionales por combustible a los boletos de clase económica. La aerolínea de bandera australiana Qantas está reduciendo un 5 % de sus vuelos domésticos, y Cathay Pacific y United Airlines también están reduciendo vuelos.

El Grupo Lufthansa de Alemania anunció esta semana que canceló 20.000 vuelos de corto recorrido durante el verano. Otras aerolíneas, como Delta, SAS, Air Canada, China Eastern Airlines y Sichuan Airlines, también han reducido sus horarios. Algunas también están aumentando los cargos por equipaje.

El sitio de reservas Expedia dijo que los viajeros modificaron su comportamiento debido al aumento de los costos, con preferencias que se alejan de los destinos populares o de larga distancia.

En EE.UU., dice que lugares como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Honolulu están siendo sustituidos por Filadelfia, Palm Springs, Fort Lauderdale y Puerto Rico. A nivel internacional, Londres, París y Roma están siendo cambiados por Dublín, Bruselas y Bélgica.

“Con la presión sobre las tarifas aéreas, los viajeros que se mantienen flexibles, se quedan más cerca de casa y miran más allá de los destinos obvios aún pueden obtener ahorros significativos sin comprometer la experiencia”, dijo Melanie Fish, portavoz del Grupo Expedia, en un comunicado.

El servicio de viajes estadounidense Going ha informado que las búsquedas a San José / San Francisco han aumentado un 101 %. El interés en destinos europeos como Italia y Portugal aumentó un 20 % y un 22 % respectivamente, mientras que el Reino Unido ha perdido popularidad.

“Con la imprevisibilidad de las tarifas aéreas, la mejor estrategia para los viajeros es inclinarse hacia destinos que son previsiblemente asequibles”, dijo la experta en viajes de Going, Katy Nastro. “Florida, México y el Caribe están viendo la actividad de ofertas más fuerte este año, como era de esperar”.

No solo los que planean despegar para sus vacaciones de verano sienten la presión. Los altos precios de la gasolina también afectarán a los viajes por carretera, que son una pieza fundamental de las vacaciones de verano en EE.UU. durante un año en el que el país está celebrando su 250º aniversario, acogiendo el torneo de la Copa Mundial de Fútbol y conmemorando el 100º aniversario de su famosa Ruta 66.

“Entonces, tienes menos personas viajando en avión y menos personas viajando en coche, principalmente debido al costo del viaje, ya sea a través de un boleto o a través del tanque de gasolina”, dijo Akins. “Eso significa que este podría ser el año de las vacaciones en casa”.

Esto parece ciertamente ser el caso en el Reino Unido, donde la cadena de resorts familiares Butlins ha informado un “crecimiento significativo” en la “demanda de vacaciones en casa” durante el verano, un movimiento que el CEO Jon Hendry Pickup siente que ha sido “impulsado por el conflicto”. Las escapadas en temporada baja también han aumentado un 40 % interanual.

Sin embargo, el interés en los viajes tanto domésticos como internacionales sigue siendo fuerte. Laura Lindsay, experta en viajes de Skyscanner, dijo que el motor de búsqueda de viajes globales había visto un aumento en la demanda en marzo en comparación con el año anterior.

“Estamos viendo que las ventanas de reservas son generalmente más cortas en este momento, lo que esperaríamos ya que los viajeros están esperando más cerca de la fecha real de salida para reservar, por lo que una semana o menos y dos semanas han visto un buen aumento en el tráfico de búsqueda”, dijo Lindsay a CNN. aconsejó a los viajeros que miran hacia adelante a “mantenerse flexibles, mantenerse informados y seguir las advertencias de viaje”.

“Mientras que la interrupción es comprensiblemente frustrante, la seguridad sigue siendo la principal prioridad y las aerolíneas están ajustando los horarios en respuesta a los acontecimientos evolutivos”, agregó.

El CEO de Delta Air Lines, Ed Bastian, dijo recientemente a los inversores que la aerolínea había experimentado los cinco mejores días de ventas de su historia después del inicio de la guerra en Irán.

“Ven lo que está sucediendo y piensan, ‘Voy a adelantarme y conseguir mis boletos ahora, si tengo que cancelar más tarde, lo haré’”, dijo Nancy McGehee, profesora de gestión hotelera y turística en Virginia Tech.

“Las personas están tomando decisiones en este momento porque ven que va a ser costoso”.

McGehee hizo hincapié en la importancia del seguro de viaje en tiempos inciertos, incluidas las primas adicionales por cancelación por cualquier motivo. “Eso es un poco más caro”, dijo. “Pero si te echas atrás, cubrirá tu reembolso si decides que no vas a viajar”.

Para los viajeros decididos a realizar viajes internacionales este verano, McGehee sugiere evitar las escalas y optar en su lugar por un vuelo directo cuando sea posible, ya que con la cancelación de vuelos, puede que no sea tan simple tomar el siguiente si pierdes tu conexión.

Los viajeros estadounidenses también se han enfrentado recientemente a largas filas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), a veces de varias horas, debido a un cierre parcial del Gobierno. Después de un período de trabajo no remunerado, los agentes de TSA vuelven a recibir sus cheques de pago, pero los funcionarios han advertido que la solución de financiación temporal no durará.

“Me gusta decir, lleva contigo paciencia”, dijo McGehee, agregando que desde el momento en que ingresan al aeropuerto, los viajeros estarán “interactuando con personas y compañeros viajeros que no tienen control sobre lo que está sucediendo, y están tratando de hacer lo mejor posible”.

Algunos destinos están ahora fuera de límites como resultado del conflicto con Irán. La advertencia actual del Departamento de Estado de EE.UU. para destinos de Medio Oriente, como Omán, Bahrein, Dubai y Qatar, se mantiene en el nivel tres: “reconsiderar el viaje”. La Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido desaconseja viajar a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, pidiendo precaución al viajar a Omán.

Lydia Benatia, de Londres, ha estado planeando un viaje de verano a Omán con su familia desde hace meses, pero la situación actual lo pone en duda.

“Nos ha puesto bastante inquietos acerca de hacer unas vacaciones a las que realmente estábamos deseando ir”, Benatia le dice a CNN Travel. “No estamos seguros si podremos ir todavía”.

Aunque no ha cancelado el viaje, Benatia enfatiza que la seguridad es una gran preocupación, agregando que está “prestando mucha atención a los acontecimientos” por ahora.

“Estamos esperando a ver qué sucede en los próximos meses antes de tomar una decisión final”, dice. “Nuestro proveedor de vacaciones nos ha dicho que nos darán más información más cerca de la fecha sobre si podemos viajar de forma segura o si cancelarán”.

Aunque muchos viajeros pueden estar enfrentando decepción e incertidumbre en los meses de verano, Akins señala que la posibilidad de tener “menos personas transitando autopistas y aeropuertos” en los próximos meses será potencialmente un golpe brutal para las economías dependientes del turismo.

“Menos demanda de viajes aéreos y gasolina minorista afecta a los hoteles”, dijo. “Afecta a los dueños de gasolineras locales. Afecta a los restaurantes. Afecta a todas las cosas auxiliares que están relacionadas con el viaje de verano”.

Akins advierte que el impacto económico del conflicto podría durar varios años.

“Nunca hemos enfrentado una crisis de suministro como esta”, dice sobre la escasez de combustible. “Así que esta es una dura realidad a la que enfrentarse que no parece estar desapareciendo pronto, y nadie realmente se preparó para ello”.

Con información de Avni Trivedi de CNN.

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