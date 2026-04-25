Trump salió apresuradamente del escenario tras disparos en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Por Kaanita Iyer, Alayna Treene, Kevin Liptak, Kristen Holmes y Riane Lumer, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto tras reportes de posibles disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington este sábado.

El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete de Trump que también estaban presentes fueron evacuados.

Una fuente dijo a CNN que Trump está a salvo, mientras que dos fuentes aseguraron que Vance salió de la cena de manera segura. De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, los miembros del gabinete también están bien.

Varios agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos gritaron “¡Disparos!” durante el evento, que se realiza en el Washington Hilton, según reportes de la prensa.

Más tarde, el Servicio Secreto dijo en una publicación en X que una persona está bajo custodia.

Trump está en un lugar seguro y dijo a funcionarios que tiene la intención de regresar a la cena, de acuerdo con un alto funcionario del Gobierno.

Trump publicó en Truth Social que “un atacante ha sido detenido” y elogió al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por actuar “rápida y valientemente”.

“De repente, un tipo con un arma, un arma muy, muy peligrosa, empezó a disparar, y yo estaba a pocos metros de él justo cuando disparaba”, dijo Blitzer.

En una publicación posterior, el presidente dijo que regresaba a la Casa Blanca después de que las autoridades le pidieran que abandonara el lugar. Trump añadió que dará una conferencia de prensa en breve.

Wolf Blitzer, de CNN, dijo en vivo que estaba “a unos pocos metros de (un hombre armado) mientras disparaba”.

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