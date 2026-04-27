¿Llegan Kylian Mbappé y Luka Modric al Mundial 2026? Las selecciones, en alerta por las lesiones

Por César López, CNN en Español

Esperemos que sí. Esa es la respuesta a la pregunta que se plantea en el título de este artículo. Y es que ocho años después de haberse enfrentado cara a cara en la final de Rusia 2018, los emblemas de las selecciones de Francia y Croacia transitarán las próximas semanas con la incertidumbre de si podrán llegar en plenitud física a la Copa del Mundo de 2026.

Fue un fin de semana agitado para ambos futbolistas, Mbappé con el Real Madrid y Modric con el AC Milan, donde intentaron empujar sin éxito a sus equipos para mantenerse en la pelea por LaLiga y la Serie A, respectivamente. Sin embargo, los dos equipos empataron, se despidieron prácticamente de la posibilidad de ser campeones y sus lesiones hicieron saltar las alarmas más allá de las fronteras de España e Italia.

De momento, no. Mbappé parece tener, de todas las lesiones, la más fácil de recuperar, o, al menos, así lo indica el alentador parte médico del Real Madrid, que espera tenerlo de vuelta para “El Clásico” del 10 de mayo.

Según el parte médico emitido por el equipo merengue, Mbappé tiene una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda, en el músculo semitendinoso. El equipo dictaminó que está “pendiente de evolución”.

El delantero francés y máximo goleador de LaLiga, con 24 dianas, pidió el cambio el pasado viernes en el encuentro que el Madrid empató frente al Betis. Después de un descanso de 48 horas se le realizó una valoración médica y se descartó una dolencia de gravedad, como se temió en un principio.

Mbappé, de momento, se perderá el partido frente al Espanyol y podría regresar para enfrentar al Barcelona en un partido en el que el equipo blaugrana puede coronarse campeón, o llegar con el título debajo del brazo esperando el pasillo del Real Madrid.

Sin embargo, la presencia del francés no está garantizada. Especialmente si se tiene en cuenta que los blancos ya están casi afuera de la pelea por el título y el historial de molestias físicas y lesiones de rodilla que ha tenido Mbappé en este 2026, que lo llevaron a perderse siete partidos en dos momentos distintos del año. ¿Querrá arriesgar en su vuelta el delantero sabiendo que el Mundial está a la vuelta de la esquina?

El croata, que busca disputar su quinto Mundial, tuvo un tropiezo bastante aparatoso que le costó una operación y casi seguro lo que resta de temporada con el AC Milan.

El veterano mediocampista, ganador del Balón de Oro en 2018, sufrió un choque con Manuel Locatelli de la Juventus en la jornada 34 de la Serie A, en un partido que terminó en empate y que alejó definitivamente al Milan de la pelea por el Scudetto.

El golpe fue cabeza a cabeza y Modric terminó con una doble fractura en la parte izquierda de la cara, por lo que fue operado, según informó el equipo.

“El AC Milan anuncia que Luka Modrić fue intervenido quirúrgicamente hoy en la Clínica La Madonnina de Milán. La cirugía fue necesaria para tratar una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, comunicó el club en la tarde del lunes, calificando la cirugía de exitosa y deseándole una pronta recuperación de cara al Mundial.

Esta operación le obligará a estar por fuera de las canchas las cuatro fechas que faltan para el término de la Serie A y, si llega en condiciones al Mundial, lo más seguro es que lo veamos con una máscara protectora.

Mientras tanto, en Francia y Croacia ya le prenden velas a sus estrellas.

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