Los republicanos del Congreso se preparan para una “semana de pesadilla” en la discusión sobre el financiamiento del DHS

Por Sarah Ferris y Lauren Fox, CNN

Los principales republicanos en el Capitolio han pasado 10 semanas luchando por poner fin al amargo estancamiento en el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Ahora, mientras los trabajadores federales —incluidos agentes del Servicio Secreto de EE.UU. que protegieron al presidente en el tiroteo de este fin de semana en Washington— se preparan para quedarse sin cobrar un cheque de pago, los líderes republicanos están bajo más presión que nunca para resolver el problema.

Los republicanos del Congreso regresan a Washington el lunes por la noche con una serie de votaciones contenciosas por delante que han dividido ferozmente al partido, incluida la medida crítica de financiamiento del DHS. Pero hay otros proyectos de ley imprescindibles que aún no tienen los votos para aprobarse en la Cámara, estrechamente dividida, según asesores del liderazgo republicano, incluido un proyecto de ley que supervisa las facultades de espionaje del Gobierno que los halcones conservadores de la privacidad detestan y una enorme ley agrícola que ha enfurecido al bloque MAHA.

“Tenemos una semana de pesadilla”, dijo a CNN un asesor del liderazgo del bloque republicano.

Quizá lo más difícil para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, será poner fin al cierre de 72 días del DHS, que ha puesto en duda el pago a miles de trabajadores federales, incluido el agente que recibió una bala en el chaleco en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este fin de semana. Hasta ahora, el DHS ha pagado al personal con cargo a un fondo de emergencia previamente aprobado de US$ 10.000 millones, pero ese dinero se agotará pronto, han advertido los asesores. La expectativa es que el personal reciba solo un cheque de pago más de ese fondo antes de que se agote.

“Tenemos que avanzar con el financiamiento del DHS porque es urgente. Como ha dicho el secretario de Seguridad Nacional, nos hemos quedado sin dinero. Se termina el dinero al final de esta semana. Los demócratas han estado jugando con esto. Es muy peligroso, como se demostró el sábado por la noche. Tenemos que terminar el trabajo”, dijo Johnson el lunes, cuando se le preguntó si avanzaría con ese financiamiento esta semana.

Pero Johnson también se niega hasta ahora a someter a consideración una medida aprobada por el Senado que reabriría gran parte del DHS. Consultado por Manu Raju de CNN acerca de por qué no pone en el pleno un proyecto de ley para reabrir agencias como la TSA y FEMA, Johnson dijo que la versión del Senado tiene un “lenguaje problemático” y fue “redactada de manera precipitada”, insinuando que está trabajando en un proyecto de ley alternativo.

Los comentarios confundieron incluso a algunos republicanos, según múltiples fuentes, quienes no entendían por qué Johnson describía el financiamiento del DHS como crítica pero luego se negó a someter a votación ese proyecto de financiación parcial.

Resolver la crisis de financiamiento del DHS ya era una tarea casi imposible para Johnson y el fracturado bloque republicano de la Cámara. El partido está inmerso en una amarga disputa sobre cómo reabrir el DHS, con los conservadores indignados porque Thune decidió ceder a las exigencias demócratas de financiar solo parcialmente el departamento, sin dinero para la aplicación de las leyes de inmigración. Esto ha desatado una frenética carrera para aprobar un paquete separado —y legislativamente complejo— únicamente de financiación federal para la aplicación de las leyes de inmigración y la patrulla fronteriza, aunque eso se ha atascado por otras exigencias de los sectores más duros.

Los disparos del sábado en uno de los eventos anuales más destacados de Washington han complicado aún más las conversaciones, y algunos de esos republicanos de línea dura, como el representante Chip Roy de Texas, exigen que el partido reserve financiación para un “salón de baile seguro” en los terrenos de la Casa Blanca para que el presidente pueda celebrar eventos con seguridad. (Muchos de ellos ya tenían grandes exigencias para la votación sobre el DHS, incluida la de vincular la medida al proyecto de ley de Trump para reformar las elecciones federales, así como la promesa de un ambicioso impulso de política interna en algún momento antes de las elecciones de mitad de mandato).

El cierre del DHS —ya el más largo de la historia— ahora amenaza con tener consecuencias nefastas para los funcionarios encargados de proteger las fronteras del país.

Un miembro republicano que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones en curso con el secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo a CNN que hay inquietudes en la agencia de que podría haber “consecuencias graves” si la Cámara no avanza pronto con el financiamiento del DHS.

El propio Mullin ha utilizado sus numerosas apariciones en televisión en las últimas semanas para advertir que el dinero se está agotando.

Mientras las colas en los aeropuertos que acaparaban titulares disminuyeron después de que Trump se moviera unilateralmente para pagar a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), otras áreas supervisadas por el DHS, como la Guardia Costera, se están topando con las limitaciones de las fuentes de financiación existentes.

“Hay agencias que no son la TSA y no están recibiendo pago como (la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras). Y la Guardia Costera se está quedando sin opciones”, dijo el republicano. “La ciberseguridad es un gran asunto. Y no se puede contratar personal y no se les puede dar ninguna garantía. Van a empezar a abandonar la agencia”.

Los líderes del bloque también deben averiguar cómo desactivar una mina legislativa que ya ha llevado a dos votaciones fallidas en el pleno de la Cámara: la renovación de una autoridad de espionaje del Gobierno que es fundamental para la vigilancia estadounidense en el extranjero.

Esa herramienta, conocida como la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, es polémica entre muchos republicanos del Capitolio que desconfían de la capacidad del Gobierno para espiar a sus ciudadanos sin una orden judicial.

La dirigencia republicana de la Cámara creía, hasta el viernes, que suficientes conservadores aceptarían su propuesta más reciente sobre la FISA y que la financiación a más largo plazo finalmente podría aprobarse en la cámara, enviándola al Senado. Pero un conservador que asistió a una reunión con Johnson a finales de la semana pasada dijo a CNN que todavía eran escépticos respecto a la propuesta del liderazgo.

Los halcones de seguridad nacional en las filas de Johnson también están cada vez más inquietos ante la idea de dar poder a los intransigentes del bloque para abordar cambios importantes a la FISA.

Sigue sin estar claro si la propuesta más reciente del presidente será del agrado de su flanco derecho, dado que los cambios hacen poco para abordar los temores sobre las órdenes judiciales. Si Johnson no puede obtener la aprobación de su propio partido, quizá tenga que recurrir a los demócratas.

Legisladores y asesores de alto nivel han reconocido que a Johnson le sería mucho más fácil armar una coalición de republicanos y demócratas que tratar de satisfacer a todos los republicanos en su bancada.

Eso requeriría cooperación de los líderes demócratas, ya sea ayudando al bloque republicano a superar un obstáculo procedimental conocido como votación de la regla, o ayudando a aportar un amplio conjunto de votos en lo que se conoce como una “votación por suspensión”, que normalmente se reserva para proyectos de ley no controvertidos y requiere el apoyo de dos tercios en la Cámara.

Es un dilema familiar para Johnson mientras navega uno de los márgenes más estrechos de la Cámara en la historia: trabajar con los demócratas para sacar adelante proyectos de ley imprescindibles o encontrar una manera de satisfacer a los conservadores sin perder el apoyo de los moderados.

“Tengo que sospechar que van a tener un problema con las reglas y que quizá solo entonces, cuando se estrellen por segunda vez, decidirán que es hora de trabajar con los demócratas”, dijo a CNN el representante demócrata Jim Himes de Connecticut, refiriéndose a esa votación procedimental que debe aprobarse antes de que la medida pueda ser considerada por el pleno de la Cámara.

Mientras tanto, está creciendo la animadversión de los republicanos de base porque un puñado de conservadores está dictando el proceso —tanto sobre la FISA como sobre el cierre del DHS— y alargándolo.

“Dejemos de hacer el juego de retorcerse como un pretzel con republicanos que de todos modos nunca quieren llegar al sí”, dijo a CNN el representante Don Bacon, de Nebraska. “Estamos tratando de acomodar a 20 personas. Esto es lo que está roto en el Congreso. Estos tipos quieren gobernar con solo 218 y eso le da poder a 20 o 10 dependiendo del tema, y eso simplemente no está bien”.

Pero no es solo Bacon, y no es solo sobre la FISA.

El viernes, antes del tiroteo, Bacon y un puñado de otros republicanos de distritos disputados enviaron una carta a la dirigencia instando a Johnson a llevar al pleno para una votación el proyecto de ley de financiamiento del DHS que incluye todo excepto el financiamiento de la aplicación de las leyes de inmigración.

El Senado ya lo aprobó dos veces, pero ha languidecido en la Cámara de Representantes mientras Johnson ha tenido que lidiar con conservadores que argumentan que no quieren votar por nada que deje en cero el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés). Pero, aunque la Cámara también tiene la propuesta presupuestaria aprobada por el Senado que inicia el proceso de financiar a esas agencias de aplicación de las leyes de inmigración, puede que no sea suficiente para los conservadores que quieren incluir elementos adicionales como la Ley SAVE y la reducción del déficit, lo que podría prolongar aún más el proceso.

Johnson también enfrenta presión de los conservadores para incluir elementos adicionales en la legislación, ya que muchos lo ven como quizá la última oportunidad para impulsar sus propias prioridades antes de las elecciones de mitad de mandato, aun cuando la dirigencia ha mantenido la puerta abierta a impulsar más adelante otro proyecto de ley de reconciliación aprobado solo con votos del partido.

Muchos en la dirigencia del Partido Republicano, sin embargo, son escépticos con respecto a que otro proyecto de ley de política pública masivo pueda aprobarse en el Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato, según han dicho múltiples fuentes a CNN.

Y algunos conservadores de línea dura no creen que los líderes republicanos intenten adecuadamente sacarlo adelante. Creen que las promesas de Johnson sobre un llamado proyecto de ley de “Reconciliación 3.0” no son sinceras y podrían amenazar con bloquear el proyecto de ley de financiamiento del DHS esta semana a menos que puedan obtener algunas garantías adicionales.

Annie Grayer, de CNN, contribuyó a este informe.

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