Melania Trump sugirió que Kimmel debería perder su trabajo por broma sobre “viuda en espera”

Por Alejandra Jaramillo y Brian Stelter, CNN

La primera dama Melania Trump sugirió este lunes que el presentador Jimmy Kimmel debería perder su trabajo por bromas que hizo durante un sketch simulado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en su programa la semana pasada.

El monólogo de Kimmel —emitido el jueves en “Jimmy Kimmel Live!”, días antes de que el presunto atacante armado intentara ingresar al evento del que el presidente Donald Trump, Melania Trump y otros altos funcionarios fueron evacuados— incluyó una broma en la que dijo que la primera dama tenía “un brillo como de viuda en espera”.

“Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos”, dijo Melania Trump en un mensaje en X.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar a nuestros hogares cada noche para difundir odio. Un cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena lo protegerá. Ya es suficiente. Es hora de que ABC actúe. ¿Cuántas veces la dirección de ABC permitirá el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, continuó.

Representantes de ABC y de Kimmel no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNN.

Kimmel, en una versión simulada de la cena anual dos noches antes del evento oficial, hizo una serie de bromas dirigidas al presidente y a su familia. Habitualmente, un comediante encabeza la cena, y el sketch de Kimmel consistió en que ofreciera un monólogo como si fuera el comediante seleccionado para burlarse de los asistentes.

“Nuestra primera dama está aquí. Señora Trump… tiene un brillo como de viuda en espera”, dijo Kimmel.

“Por cierto, en el desafortunado caso de que nuestro presidente tenga una emergencia médica esta noche, ¿tenemos un médico en la sala? —oh, lo siento. Quiero decir, ¿tenemos un Jesús en la sala? Siempre los confundo”, añadió, en referencia a un meme que el presidente Trump había publicado previamente y luego eliminado en Truth Social, en el que parecía representarse como Jesús.

Melania Trump, quien al igual que su esposo fue retirada del escenario durante el incidente de seguridad, hizo una aparición inesperada en la sala de prensa de la Casa Blanca mientras el presidente hablaba con los periodistas esa misma noche. Sin embargo, no ha comentado públicamente sobre el tiroteo, y su crítica a Kimmel marca sus primeras declaraciones sobre el asunto.

El sábado fue la primera vez que la primera dama —que ha mantenido de cerca su privacidad e independencia durante su segundo mandato— estuvo junto a su esposo cuando fue evacuado de forma urgente por el Servicio Secreto.

El presidente, quien dijo a los periodistas que fue “una experiencia bastante traumática” para su esposa, fue consultado el domingo sobre si ella había tenido miedo.

“No quiero decirlo, y a la gente no le gusta que se diga que tuvo miedo, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría en una situación así?”, dijo a CBS.

El mensaje de la primera dama en redes sociales abre una nueva controversia sobre la libertad de expresión en torno a Kimmel, quien ya había sido blanco del Gobierno de Trump por un comentario tras el asesinato de Charlie Kirk. El presentador se burló del presidente por hablar sobre la renovación del Ala Este de la Casa Blanca cuando un periodista le preguntó por la muerte de Kirk, y en el programa de la noche siguiente dijo que “muchos en el mundo MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr —funcionario responsable de otorgar licencias a las estaciones locales de ABC— presionó públicamente a la empresa para que sancionara a Kimmel en ese momento.

Al menos dos grandes propietarios de estaciones afiliadas a ABC dijeron posteriormente que no emitirían el programa de Kimmel, lo que generó especulaciones de que buscaban congraciarse con el Gobierno y contribuyó a la decisión de ABC de suspender el programa nocturno de forma indefinida.

Grupos defensores de la libertad de expresión condenaron de inmediato a ABC por aparentar ceder ante el Gobierno, y una ola de apoyo público a Kimmel atrajo atención nacional. ABC restableció el programa menos de una semana después, y el estilo de comedia crítica de Kimmel hacia Trump se ha vuelto aún más prominente desde entonces.

Cualquier respuesta a las críticas de Melania Trump involucrará a Disney, empresa matriz de ABC, y será una primera prueba para el nuevo director ejecutivo Josh D’Amaro, quien asumió el cargo el mes pasado tras reemplazar a Bob Iger.

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Con información de Betsy Klein, de CNN.