PSG vs. Bayern Munich, por la semifinal de la Champions League 2025/2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 comienzan este martes con un duelo de alto vuelo: el Paris Saint-Germain, el vigente campeón de la competición, recibe en el Parque de los Príncipes al Bayern Munich, ganador en seis ocasiones de la “Orejona”.

Sin ningún temor a la equivocación, se puede afirmar que esta serie tendrá goles, y probablemente muchos. Después de todo, están cara a cara los dos equipos que más tantos anotaron en la presente edición del torneo: 38 para cada lado, aunque, es cierto, los parisinos jugaron dos partidos más (los playoffs para clasificar a octavos de final).

Habrá caras largas, por supuesto. La rivalidad entre el PSG y el Bayern lleva ya unos años creciendo a fuego lento, con la final de 2020 en el recuerdo de todos. Aquella noche, en Portugal, los bávaros se impusieron por 1 a 0 y celebraron el que hasta ahora es su último título.

Aquella victoria del “Gigante de Baviera” marcó la nueva tendencia en este choque de titanes, porque hasta la temporada 2017/2018 era PSG el dueño del historial, pero desde entonces los germanos han sido una aplanadora prácticamente cada vez que se cruzan. La excepción a la regla fue el choque por los cuartos de final del Mundial de Clubes, donde los parisinos ganaron bien 2-0.

El último antecedente entre ambos llegó en esta misma edición, cuando en la cuarta jornada de la fase de liga el colombiano Luis Díaz jugó 45 minutos con la capa de superhéroe, marcó dos goles en París, y en la última acción del primer tiempo se puso la máscara de villano y dejó a su equipo con 10 hombres. Sin embargo, el Bayern sobrevivió al asedió francés y se volvió a Munich con un triunfo por 2 a 1.

Al igual que aquella noche parisina, se espera para este martes un duelo ultraofensivo, quizás similar a lo que se vivió en el último Bayern Munich vs. Real Madrid (4-3).

Y es que los dirigidos por Luis Enrique y los comandados por Vincent Kompany tienen muchas similitudes, con la búsqueda constante de abrir y subir a sus laterales y apostar por el desequilibrio individual que siempre prometen Dembélé, Kvaratskhelia, Olise y Luis Díaz.

La única diferencia notable entre ambos equipos es la del centro delantero. Mientras que en el PSG la clave es que todos sus atacantes roten en las posiciones del frente para sorprender y quitar referencia a la defensa rival, en el Bayern es inamovible la pieza de Harry Kane, y razones sobran: el inglés ya lleva cinco partidos al hilo marcando al menos un gol en esta Champions y, con Mbappé ya eliminado, quiere llegar a lo más alto de la tabla de goleadores.

Puede parecer que el Bayern llega mejor, entonado después de asegurar otro título en la Bundesliga y el pase a la final de la Copa de Alemania, pero el PSG tiene a casi todo su arsenal a disposición, a diferencia de los bávaros, que tienen una lista de ausentes por lesión: Tom Bischof (gemelo), Lennart Karl (cuádriceps), Raphael Guerreiro (bíceps femoral), Sven Ulreich (aductor) y, la más dolorosa de todas, la de Serge Gnabry (aductor), el atacante clave en el andamiaje ofensivo de Kompany que también se perderá el Mundial de 2026. En su lugar ingresará con toda seguridad Jamal Musiala, un joven talento que no termina de afianzarse en el once titular.

La ausencia de Gnabry no será la única en el campo de juego del Parque de los Príncipes: el propio Kompany tendrá que seguir el duelo desde algún palco o tribuna, ya que debe cumplir una suspensión por tarjetas amarillas. Tendrá prohibido estar con sus dirigidos desde que llegue el Bayern hasta el final del encuentro. Un condimento más para un duelo que nadie se quiere perder.

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos podrá verse a través de Paramount+, TUDN y DAZN, mientras que en México estará disponible en HBO Max (compañía hermana de CNN) y Fox.

Para Argentina, Colombia y gran parte de Sudamérica la opción será ESPN o Fox y Disney+, en tanto que en España habrá que sintonizar Movistar+.

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