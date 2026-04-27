Publicaciones en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump muestran giro de videojuegos a rabia política

Por Em Steck, Andrew Kaczynski, Casey Tolan y Rob Kuznia, CNN

El sospechoso acusado en el tiroteo de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca compartió publicaciones en las que comparaba al presidente Donald Trump con Adolf Hitler y animaba a otras personas críticas de su presidencia a comprar armas, según una revisión de CNN de dos cuentas de redes sociales que parecen pertenecerle.

Las cuentas vinculadas a Cole Tomas Allen, de 31 años, quien compareció este lunes ante el tribunal acusado de intentar asesinar a Trump, cambiaron en los últimos años de publicaciones sobre videojuegos a mensajes políticos más agresivos.

Las publicaciones también se hacen eco de argumentos en un mensaje que Allen supuestamente envió a familiares antes del ataque, en el que expuso un plan para atacar a funcionarios del Gobierno de Trump y expresó enojo por sus acciones.

Los investigadores creen que las publicaciones, así como la información extraída de múltiples dispositivos electrónicos incautados en los últimos días, muestran la animadversión de Allen hacia Trump y su administración, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la investigación.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia confirmó a CNN que Allen usó el identificador de cuenta de X “CForce3000”. La cuenta ha sido retirada, pero CNN revisó más de 4.000 publicaciones que están guardadas en Wayback Machine del Internet Archive.

CNN también revisó más de 700 publicaciones archivadas de la cuenta @coldforce.bsky.social, ahora fuera de línea, en la red social Bluesky. Esa cuenta también parece pertenecer a Allen según los detalles biográficos que publicó y que coincidían con la vida de Allen, así como por el nombre de usuario similar y el contenido publicado en la cuenta de X. En el mensaje que Allen supuestamente envió a familiares, se despidió con el apodo “coldForce”.

En X, Allen parecía publicar principalmente sobre videojuegos en 2022, animando a los usuarios a visitar su canal de YouTube, que presentaba docenas de videos cortos sobre el popular juego de Nintendo Super Smash Bros. antes de que la cuenta fuera dada de baja.

Para 2024, los tuits archivados muestran que volvió a compartir contenido político de otros usuarios. Allen retuiteó repetidamente publicaciones en X que comparaban a Trump con Hitler, así como una publicación que abogaba por anular los resultados electorales de ese año. Tras el intento de asesinato de Trump en Butler, Pensilvania, Allen retuiteó publicaciones que especulaban sin fundamento que el ataque podría haber sido montado.

Trump es “perfectamente capaz de haber montado un falso intento de asesinato contra sí mismo para engañar al público estadounidense”, sostuvo un usuario en un mensaje que Allen retuiteó.

Allen parece haber comenzado a publicar en la plataforma de redes sociales Bluesky en febrero de 2025, unas semanas después del inicio del segundo mandato de Trump. Esa cuenta criticó con frecuencia las políticas del Gobierno de Trump y lamentó que figuras más poderosas no estuvieran tomando medidas contra el presidente.

“Todo el mundo ya sabe que trump es una maldita persona horrible en múltiples dimensiones y nadie ha hecho una mi**da”, escribió la cuenta “coldforce” en abril de 2025.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo en una conferencia de prensa el lunes junto con otros funcionarios del Departamento de Justicia que los investigadores están indagando cualquier conexión que Allen pudiera haber tenido con grupos de izquierda, aunque a Blanche no se le preguntó específicamente sobre las publicaciones.

Algunas de las publicaciones y republicaciones de la cuenta abogan por la posesión y compra de armas. “El mejor momento para comprar un arma fue hace días”, escribió la cuenta en diciembre de 2025, añadiendo: “el segundo mejor momento es hoy”.

El mes pasado, la cuenta publicó para acusar a Trump de ser un “traidor” a Estados Unidos.

“Vuelvan a poner a un traidor en el cargo, obtendrán traición; no entiendo por qué la gente se sorprende de que EE.UU. se esté desgarrando a sí mismo”, escribió el usuario en marzo. “Estoy bastante seguro de que ese es el resultado esperado de tener a un traidor al mando”.

Esos mensajes en línea contrastan con algunas interacciones en el mundo real que estudiantes tuvieron con Allen, un tutor a tiempo parcial que vivía en el suburbio de Torrance, en el área de Los Ángeles.

Dylan Wakayama, el fundador del grupo de voluntarios Asian American Civic Trust —cuyos miembros incluyen a estudiantes de secundaria a quienes Allen daba tutorías— dijo que los estudiantes con los que había hablado estaban atónitos por el arresto de Allen. Una estudiante le dijo que la última vez que había trabajado con Allen fue hace menos de dos semanas, dijo Wakayama, y otro dijo que su hermano había recibido tutorías de Allen y lo había encontrado inteligente.

“Todos están conmocionados en Torrance por toda esta situación”, dijo.

Según los documentos de acusación, Allen invocó su derecho a guardar silencio después de su arresto. Se sentó en el tribunal el jueves sin expresión, y respondió con claridad a las preguntas del juez.

Los investigadores dicen que aún están reforzando detalles de cómo se desarrolló la noche mientras Allen supuestamente atravesó una barrera de seguridad e intentó asesinar al presidente. Es probable que se presenten más cargos, dijo el lunes la fiscal federal Jeanine Pirro.

Blanche dijo que los agentes aún no han establecido cuántos disparos efectuó Allen o si fue una de sus balas la que impactó en el chaleco de un agente del Servicio Secreto. Las fuerzas del orden están a la espera de los resultados balísticos que podrían aclarar esos detalles, añadió.

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Con información de Hannah Rabinowitz, Katelyn Polantz, Holmes Lybrand y Devan Cole